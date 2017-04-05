Поставлена точка в споре двух государственных структур - «Федерального управления автомобильных дорог «Большая Волга» и самарского областного «Центра размещения рекламы» за право владеть 15 рекламными щитами. Как уже сообщала «Терра», в ноябре областной центр размещения рекламы снес как незаконные 15 конструкций, установленных в полосе отвода федеральной трассы М5 Урал в Волжском и Красноярском районах. Федеральное казенное учреждение в областном арбитражном суде просило служителей Фемиды заставить региональное бюджетное учреждение восстановить демонтированные щиты. Также федеральное учреждение просило восстановить свои права на это имущество. В качестве третьего лица к делу было привлечено Министерство имущественных отношений Самарской области. Однако во время заседания служители Фемиды обратили внимание, что адреса спорных рекламных конструкций, которые указывал в заявлении истец, и адреса выявленных и впоследствии демонтированных Центром размещения рекламы щитов имеют расхождения. Кроме того, инвентарные карточки на рекламные носители не могут являться доказательствами по делу, поскольку утратили юридическую силу. В итоге суд встал на сторону Центра размещения рекламы. Впрочем, это решение еще может быть обжаловано в суде высшей инстанции. «Терра» следит за развитием событий.
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В самарском арбитраже идет суд из-за рекламных щитов на трассе М-5
Федеральное управление автомобильных дорог «Большая Волга» не поделило с самарским областным Центром размещения рекламы щиты вдоль автотрасс. Казенное учреждение в арбитражном суде требует заставить региональное бюджетное учреждение восстановить 14 демонтированных рекламных конструкций, расположенных на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе …
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В блогах: в Тольятти продолжают резать рекламные щиты
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