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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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В самарском арбитраже идет суд из-за рекламных щитов на трассе М-5

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Блогер Роман Турчан стал свидетелем "торжества орфографии" на рекламном щите ко Дню Победы возле самарского Дома печати. Неизвестные заказчики, дизайнеры и печатники умудрились сделать ошибку всего в двух словах. Получился "празник" вместо праздника. "К черту орфографию - деды воевали же!" 
28 апреля 2015, 08:43
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