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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 05.03.2019 
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Материалы по теме:

В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину

В Самарской области шифер «приземлился» на припаркованную машину

На машину в селе Зольное, припаркованную во дворе, с крыши жилого дома рухнули куски шифера, унесенные ветром. Это случилось в ночь на субботу, 9 марта. Один из кусков шифера пробил заднее стекло у «девяносто девятой», рассказали очевидцы в группе «Происшествия 
10 марта 2019, 09:37
Жирное ЧП: В Самаре «едва не сгорел» ресторан Paffos light в ТЦ «Русь»

Жирное ЧП: В Самаре «едва не сгорел» ресторан Paffos light в ТЦ «Русь»

Сегодня, 9 марта, днем в Самаре в одном из развлекательных учреждений произошло задымление. В ресторане Paffos light на Московском шоссе задымились жировые отложения, передает ГУ МЧС по Самарской области. В ведомстве отмечают, что горения не было. На место выехали пожарные, 
9 марта 2019, 02:44
В тольяттинском театре «Колесо» во время спектакля эвакуировали зрителей

В тольяттинском театре «Колесо» во время спектакля эвакуировали зрителей

В пятницу, 8 марта, в тольяттинском театре «Колесо» возник переполох - пришлось эвакуировать сотрудников и посетителей. По предварительным данным, неизвестный позвонил по телефону, и после этого была проведена эвакуация. Пока неизвестно, что именно говорил этот человек.

- Шёл спектакль, самое 
9 марта 2019, 08:34
Из-за протекающей крыши в самарской квартире растут грибы размером с кулак

Из-за протекающей крыши в самарской квартире растут грибы размером с кулак

С наступлением весны и оттепели проблема протечек в многоквартирных домах в Самаре обострилась. Так, жильцы одной из квартир дома №36 по улице Георгия Димитрова столкнулись с неприятным явлением: из-за протекающей крыши на потолке у них растут грибы. Причем большие.
 
- В 
7 марта 2019, 03:44
Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем 
7 марта 2019, 02:22
В Самаре тушили пожар в производственном здании Минобороны

В Самаре тушили пожар в производственном здании Минобороны

В среду, 6 марта, произошел пожар в производственном здании Минобороны в Самаре. Возгорание случилось на улице Ново-Урицкой, его площадь составила 150 кв.м. Источник находился на втором этаже, сообщает ren.tv. Известно, что две комнаты в нежилом строении загорелись около 20:00. 
7 марта 2019, 08:21
В Самаре 78 человек тушили растворитель в производственном помещении

В Самаре 78 человек тушили растворитель в производственном помещении

Во вторник вечером в областной столице тушили пожар в Советском районе. На улице Профильной возникло возгорание в производственном помещении. Когда на место событий прибыли пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу «1-БИС» и провели разведку, выяснилось, что в задымленном здании горит растворитель 
6 марта 2019, 08:23
В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В Новокуйбышевске внедрят раздельный сбор мусора и отремонтируют улицу Чернышевского

В понедельник, 4 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел в Новокуйбышевске совещание, посвященное развитию и перспективам города. Центральными темами стали модернизация очистных сооружений, снижение негативного воздействия промышленных предприятий на экологию, переход на раздельный сбор мусора. В частности, решено, что 
5 марта 2019, 04:36
В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске владелец пунктов приема металлолома пытался подкупить полицейского

В Новокуйбышевске сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции задержали 41-летнего жителя, который пытался подкупить полицейского. По версии следствия, 29 ноября прошлого года мужчина передал 20 тысяч рублей начальнику ОЭБ и ПК ОМВД России по Новокуйбышевску. Деньги предназначались за то, 
4 марта 2019, 12:35
Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

Кровлю дома в «старой» Самаре тушили 27 человек

В понедельник, 4 марта, произошел пожар в историческом центре Самары. В доме № 36 на улице Затонной около реки Самара загорелась кровля частного дома. Сигнал о возгорании поступил в 08:02. Когда по указанному адресу прибыли пожарно-спасательные подразделения, оказалось, что горит 
4 марта 2019, 12:02
В Новокуйбышевске рабочий при очистке крыши от снега поскользнулся и повис на карнизе

В Новокуйбышевске рабочий при очистке крыши от снега поскользнулся и повис на карнизе

Едва не закончилась трагедией очистка крыши от снега и наледи на одном из домов в Новокуйбышевске. Там чудом не сорвался вниз сотрудник управляющей компании.
 
Как передает gorodnsk63.ru, инцидент случился вчера, 1 марта, днем на улице Зои Космодемьянской. Рабочий 
2 марта 2019, 02:45
Баня сгорела в четверг в Сызрани

Баня сгорела в четверг в Сызрани

Вечером, 28 февраля крупный пожар произошел в Сызрани. В 22:00 поступило сообщение о том, что на улице Хабаровской загорелась баня, расположенная рядом с домом №18. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Для тушения огня привлекли 20 человек и 6 
1 марта 2019, 10:37
В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками

В Новокуйбышевске вынесли приговор мужчине, который угрожал взорвать дом с 15 заложниками

Перед судом в Новокуйбышевске предстал 35-летний мужчина, которого подозревали в заведомо ложном ложном сообщении об акте терроризма. По версии следствия, в августе 2018 года он «набрался», позвонил в экстренную службу «112» и заявил, что взорвет дом №17а на улице Островского. 
1 марта 2019, 08:06
Видео: следком прокомментировал задержание сотрудников МЧС в Тольятти

Видео: следком прокомментировал задержание сотрудников МЧС в Тольятти

Пресс-служба управления Следственного комитета по Самарской области прокомментировала информацию о задержании сотрудников МЧС в Тольятти. В поле зрения силовиков попал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городам Тольятти, Жигулевску и Ставропольскому району, а также двое его заместителей.
28 февраля 2019, 03:24
В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти за взятку задержали начальника отдела надзорной деятельности МЧС и его замов

В Тольятти арестованы начальник отдела надзорной деятельности МЧС Сергей Нечипорук и два его заместителя — Сергей Жиров и Владимир Степанов. Об этом рассказал депутат Госдумы России от Самарской области Александр Хинштейн. По его словам, всех троих подозревают в получении взятки, 
28 февраля 2019, 11:57
Во вторник в Самарской области обещают ветер с порывами до 19-24 м/с

Во вторник в Самарской области обещают ветер с порывами до 19-24 м/с

Во вторник, 19 февраля, в большинстве районов Самарской области синоптики прогнозируют северо-западный ветер с порывами 19-24 м/с, местами низовые метели с ухудшением видимости 500-1000 м, на дорогах сильная гололедица. Как сообщили в Приволжском УГМС, во вторник днем облачно с 
19 февраля 2019, 09:10
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