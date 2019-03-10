10 марта стало известно о ЧП на предприятии в Самарской области. В 17:07 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о пожаре на Новокуйбышевском НПЗ. В результате прогара змеевика в объеме печи, произошло возгорание внутри ее корпуса.
В тушении огня принимали участие 106 человек и 30 единиц техники. В 17:57 пожар был локализован, а спустя еще два часа, полностью ликвидирован.
В результате инцидента пострадал один человек. Его доставили в Новокуйбышескую центральную ородскую больницу.
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