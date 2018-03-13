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«Бункер S» Эфир передачи от 13 марта 2018г 
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Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей

Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей

Самарская полиция намерена взять в аренду шесть лошадей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

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На капитальный ремонт Красноглинского шоссе направят 96,6 миллиона рублей

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В Германии продают

В Германии продают "Запорожец" за 6900 евро

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12 января 2018, 09:10
Самарские нефтяники стали энергоэффективными

Самарские нефтяники стали энергоэффективными

На насосной станции «Радаевская» предприятия «Самаранефтегаз» в Сергиевском районе области запустили энергосберегающие установки, а именно высоковольтные частотные приводы насосных агрегатов системы поддержания пластового давления. Они позволяют автоматически регулировать режим работы насосов с учетом изменения технологического режима. Новое оборудование позволит сократить 

22 декабря 2017, 06:00
В Самару не пустили 128 саратовских овец

В Самару не пустили 128 саратовских овец

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«Реализация и 
6 марта 2017, 04:39
Очередная победа телерадиокомпании

Очередная победа телерадиокомпании "ТЕРРА"

Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала победителем областного конкурса "Черное золото" Поволжья: от истории до современности". Его проводило АО "Самаранефтегаз". Награду "ТЕРРА" получила в номинации "Технолидер" за сюжеты об инновационных проектах, реализованных нефтяниками.  В этом году ставший традиционным конкурс был посвящен 80-летию с 

22 декабря 2016, 05:07
Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны

Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны

По мнению экспертов, практически все выпускники высших учебных заведений сталкиваются с проблемой отрыва от реального производства, а той практики, что сейчас предусмотрена во время обучения, недостаточно. Между тем, крупные предприятия Самарской области активно взаимодействуют с вузами региона по набору молодых 

13 декабря 2016, 05:31
Саратовская область перешла в самарский часовой пояс

Саратовская область перешла в самарский часовой пояс

70% саратовцев поддержали эту меру. До сих пор наши соседи жили по московскому времени. При том, что основная часть Саратовской губернии находится в том же диапазоне географической долготы, что и Самарская.
4 декабря 2016, 05:10
Саратовская область начнет жить по самарскому времени

Саратовская область начнет жить по самарскому времени

4 декабря Саратовская область перейдет в самарский часовой пояс. Закон о переводе в 64-м регионе стрелок на час вперед подписал президент России Владимир Путин. 
23 ноября 2016, 01:15
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К "Самаранефтегазу" претензий больше нет

В среду, 1 апреля, нефтяная компания "Роснефть" урегулировала все разногласия с акционерами "Юкоса". Как говорится в официальном сообщении холдинга, ОАО «НК «Роснефть» и ряд ее дочерних компаний, включая ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «АНХК», заключили соглашение об урегулировании 
1 апреля 2015, 04:42
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