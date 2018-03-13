Компания «Самаранефтегаз» купила на аукционе участок в Саратовской области по цене в 43 раза выше стартовой. За право пользования недрами Успенского нефтяного месторождения вблизи Балаково дочерняя структура «Роснефти» заплатила 1 миллиард 380 миллионов рублей, тогда как торги стартовали с отметки 32 миллиона рублей. Согласно данным сайта госзакупок, кроме «Самаранефтегаза» в аукционе участвовали «Оренбургнефть» (также входящая в «Роснефть») и дочка «Нефтисы» - «Самараинвестнефть». Лицензия на Успенский участок предоставляется на 25 лет. Разведанные запасы углеводородов составляют 164 тысячи тонн. Перспективные ресурсы оцениваются в 4 миллиона тонн. Для сравнения: на территории Самарской губернии в прошлом году было добыто 16 миллионов тонн нефти. Успенское месторождение открыли в 2016 году.
|
Пятый по величине алмаз в истории продан за 40 миллионов долларов в Бельгии
|
13 марта 2018, 08:38
|
В Саратовской области задержали торговца людьми
На пограничном пункте пропуска Озинки в Саратовской области задержали иностранца. 34-летний выходец одной из соседних республик пытался пересечь границу России и Казахстана на своем автомобиле. При проверке документов выяснилось, что он находится в международном розыске. В Узбекистане мужчину подозревают в …
|
28 февраля 2018, 08:28
|
Самарская полиция хочет арендовать шесть лошадей
Самарская полиция намерена взять в аренду шесть лошадей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно условиям аукциона, максимальная цена контракта должна составить 744,8 тысячи рублей. Животные будут использоваться в течение полугода: с апреля по сентябрь 2018 года. Правоохранители предъявляют к лошадям …
|
8 февраля 2018, 09:45
|
На капитальный ремонт Красноглинского шоссе направят 96,6 миллиона рублей
В Самарской области ищут подрядчика, который займется капитальным ремонтом дорог. Речь идет о приведении в порядок трассы «Самара-Бугуруслан» и Красноглинского шоссе на участке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.
На ремонт первого объекта планируется направить 353,4 миллиона рублей. Протяженность …
|
7 февраля 2018, 10:22
|
В Германии продают "Запорожец" за 6900 евро
|
12 января 2018, 09:10
|
Самарские нефтяники стали энергоэффективными
На насосной станции «Радаевская» предприятия «Самаранефтегаз» в Сергиевском районе области запустили энергосберегающие установки, а именно высоковольтные частотные приводы насосных агрегатов системы поддержания пластового давления. Они позволяют автоматически регулировать режим работы насосов с учетом изменения технологического режима. Новое оборудование позволит сократить …
|
22 декабря 2017, 06:00
|
В Самару не пустили 128 саратовских овец
Саратовские полицейские недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили. По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.
«Реализация и …
|
6 марта 2017, 04:39
|
Очередная победа телерадиокомпании "ТЕРРА"
Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала победителем областного конкурса "Черное золото" Поволжья: от истории до современности". Его проводило АО "Самаранефтегаз". Награду "ТЕРРА" получила в номинации "Технолидер" за сюжеты об инновационных проектах, реализованных нефтяниками. В этом году ставший традиционным конкурс был посвящен 80-летию с …
|
22 декабря 2016, 05:07
|
Трудоустраивать студентов уже на втором и третьем курсах предложили ректоры ведущих вузов страны
По мнению экспертов, практически все выпускники высших учебных заведений сталкиваются с проблемой отрыва от реального производства, а той практики, что сейчас предусмотрена во время обучения, недостаточно. Между тем, крупные предприятия Самарской области активно взаимодействуют с вузами региона по набору молодых …
|
13 декабря 2016, 05:31
|
Саратовская область перешла в самарский часовой пояс
|
4 декабря 2016, 05:10
|
Саратовская область начнет жить по самарскому времени
|
23 ноября 2016, 01:15
|
К "Самаранефтегазу" претензий больше нет
В среду, 1 апреля, нефтяная компания "Роснефть" урегулировала все разногласия с акционерами "Юкоса". Как говорится в официальном сообщении холдинга, ОАО «НК «Роснефть» и ряд ее дочерних компаний, включая ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «АНХК», заключили соглашение об урегулировании …
|
1 апреля 2015, 04:42