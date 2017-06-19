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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2017г 
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По улице Николая Панова лучше не ездить до 13 августа

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В Красноглинском районе Самары временно запретят торговать алкоголем

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Новый участок Московского шоссе в районе Луначарского перекроют с 13 июня, появилась схема

Новый участок Московского шоссе в районе Луначарского перекроют с 13 июня, появилась схема

В Самаре со вторника, 13 июня, введут новые ограничения для транспорта на Московском шоссе. Речь идет об участке в районе улицы Луначарского, где строят новую транспортную развязку. Движение «в город» по участку Московского шоссе от проспекта Масленникова до улицы Киевской 
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Водитель грузовика разбил седан и перекрыл полосу на мосту через Самарку

Водитель грузовика разбил седан и перекрыл полосу на мосту через Самарку

На мосту через реку Самарку в районе Хлебной площади произошло ДТП, образовался затор, сообщил очевидец в социальной сети в пятницу, 9 июня. Он опубликовал фото. По словам автора, грузовик «догнал» легковой автомобиль-седан на выезде из города.

«Стоит ДПС. Пробка нарастает!», - 

9 июня 2017, 11:31
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Из-за ограничений для машин массой свыше 8 тонн взвинтить цены на свою продукцию могут производители хлебобулочных изделий.
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По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers

По решению самарского суда в России заблокировали порносайт Brazzers

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7 февраля 2017, 02:02
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