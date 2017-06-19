Губернатор Николай Меркушкин подписал закон об ограничении передвижения по улично-дорожной сети столицы региона грузовиков массой свыше 8 тонн. Запрет действует с 6 утра до 10 вечера. Согласно документу, поправки в региональный закон «Об автомобильных дорогах» вступают в силу 24 июня и будут действовать до лета 2018 года. «ТЕРРА» неоднократно рассказывала о протестах торговых сетей и промышленных предприятий в отношении этих ограничений. Сейчас специалисты областного Минтранса готовят схему движения грузовиков. Ее будут обсуждать во время заседаний рабочей группы с участием представителей предприятий города. Чиновники отмечали, что запрет точно коснется Московского шоссе и улицы Ново-Садовой. Для проезда грузовиков в круглосуточном режиме планируют оставить Кировский и Южный мосты, а также Заводское шоссе. Основная причина запрета - массовый ремонт дорог, в том числе въездов в город. Минтранс ссылается на практику Москвы, где аналогичный запрет уже введен.
Иван Пивкин, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области:
- Мы видим, когда в транспортном потоке находятся малотоннажные машины, сложности не возникают у автобусов, троллейбусов. Если в город заходит очень много фур, создаются сложности. Из-за маневренности, прохождения перекрестков.
Какие последствия могут быть у этого ограничения? Подробный репортаж смотрите в информационно-аналитической программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» 19 июня в 18:30.
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