В Самаре стали известны результаты голосования горожан по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Оно состоялось в минувшее воскресенье, 18 марта. Самарцы могли проголосовать за один из двух вариантов: «Оставить подпорную стену такой, как есть» или «Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже». Результаты голосования были объявлены в среду, 21 марта, на заседании Общественной комиссии в самарском департаменте городского хозяйства и экологии. Большинство принявших участие в голосовании горожан высказались за понижение стены.
«Самарцы высказали своё мнение о том, как должен выглядеть склон на Площади Славы. Мнение о том, что нужно оставить всё как есть разделили 169 459 проголосовавших. 182 484 жителя считают, что необходимо открыть вид на Волгу», - сообщила в «Твиттере» Катерина Гудзима, координатор регионального Центра мониторинга комфортности городской среды ОНФ Самарской области.
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