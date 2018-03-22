Судьба «стены плача» на склоне площади Славы решится на народном голосовани Общественное голосование о судьбе спорного монумента на площади Славы пройдет 18 марта. Жителям предложат выбрать из двух вариантов - оставить стену такой, какой она есть, или изменить ее. Главная претензия горожан к создателям сооружения состоит в том, что оно закрывает …