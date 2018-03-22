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Материалы по теме:

Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

Против дороги через лес проголосовали жители Тольятти

В Самарской области подводят итоги общественного голосования по проектам благоустройства. Напомним, оно проводилось в воскресенье, 18 марта.

В Тольятти предварительные результаты уже огласили. На аппаратном совещании в администрации их озвучил глава города Сергей Анташев.
Тольяттинцы голосовали по поводу строительства новых дорог, 

19 марта 2018, 02:05
Выборы президента России начались в Самарской области

Выборы президента России начались в Самарской области

Выборы президента России в Самарской области начались.

Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00. Всего на территории  региона живут 2 442 330 человек, имеющих право голоса. Для того, чтобы они смогли выразить свои политические предпочтения фкнкционируют 1789 избирательных 

18 марта 2018, 08:30
Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

Судьбу стены у площади Славы на голосовании решат жители Самары

В Самаре утвержден порядок проведения голосования по поводу внешнего вида подпорной стены на площади Славы. Горожанам будет предложено два варианта: «Оставить подпорную стену такой как есть» или «Открыть вид на Волгу, сделав стену ниже». Голосование пройдет 18 марта с 8:00 

16 марта 2018, 09:37
1 млн рублей потребовали авторы лишенного смальты фонтана у пл. Славы в Самаре

1 млн рублей потребовали авторы лишенного смальты фонтана у пл. Славы в Самаре

В Ленинском райсуде Самары стартовал резонансный процесс по иску к мэрии города с требованием привести в прежний вид фонтан в сквере 30-летия Победы около площади Славы. Разбирательство инициировали архитектор Владимир Борисов и Тамара Каркарьян - вдова архитектора Вагана Каркарьяна, соавтора 

15 марта 2018, 04:46
В блогах: в Самаре запустят программу

В блогах: в Самаре запустят программу "Стена в каждый двор"

Оригинальную фейковую новость опубликовали в паблике "Таинственная Самара" соцсети "ВКонтакте". Оказывается, в Самаре запустят программу благоустройства "Стена в каждый двор". Чтобы избежать споров относительно Стены Славы, копии этого сооружения могут появиться в каждом самарском дворе. По задумке архитекторов, ниши 
15 февраля 2018, 08:07
Заработал сайт о

Заработал сайт о "стене" на площади Славы в Самаре

12 февраля в Самаре официально запустили спецпортал самарарешает.рф. На ресурсе каждый житель города сможет узнать о ходе обсуждения возможной реконструкции стены Славы, оставить свое мнение о дальнейшей ее судьбе, получить информацию, где и когда можно проголосовать за новый облик 
12 февраля 2018, 08:01
Судьба «стены плача» на склоне площади Славы решится на народном голосовани

Судьба «стены плача» на склоне площади Славы решится на народном голосовани

Общественное голосование о судьбе спорного монумента на площади Славы пройдет 18 марта. Жителям предложат выбрать из двух вариантов - оставить стену  такой, какой она есть, или изменить ее. Главная претензия горожан к создателям сооружения состоит в том, что  оно закрывает 

8 февраля 2018, 07:01
В ремонт площади Славы в Самаре вложат 14 млн рублей

В ремонт площади Славы в Самаре вложат 14 млн рублей

Правительство Самарской области объявило конкурс на капитальный ремонт в Самаре площади Славы со стороны улицы Маяковского. Цена контракта - 14 млн рублей. Согласно техзаданию с сайта госзакупок, подрядчику нужно будет заменить бортовые камни, системы водоотвода, железобетонные конструкции, уложить тротуарную плитку 
5 ноября 2015, 02:58
Губернатор оценил ход строительства склона на площади Славы в Самаре

Губернатор оценил ход строительства склона на площади Славы в Самаре

Ход работ по созданию ансамбля Аллеи Славы на склоне одноименной площади столицы губернии проинспектировал в День знаний губернатор Самарской области Николай Меркушкин.

На склоне, который раньше выгорал летом и становился местом несчастных случаев зимой, уже срезана часть грунта, поставлены 
2 сентября 2015, 11:27
В блогах: в Самаре идут работы на площади Славы

В блогах: в Самаре идут работы на площади Славы

Блогер Нина Дюкова съездила на площадь Славы "посмотреть, что там происходит". "Последний раз я была здесь 3 месяца назад. Как оказалось, поменялось многое. Идёт масштабное строительство. Значительно поднят уровень смотровой площадки по сравнению с тем, как было весной. Центральная 
21 августа 2015, 05:40
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