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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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Житель Самары нанес ущерб популярному бренду гаджетов

Житель Самары нанес ущерб популярному бренду гаджетов

В Самаре полицейские задержали молодого человека, который, по данным силовиков, нанес ущерб популярному бренду гаджетов. Сумма превышает 1 миллион рублей. Факт торговли контрафактной продукцией – мобильными телефонами и другими устройствами - был выявлен в ТЦ, расположенном в Ленинском районе Самары.

«Сотрудникам 

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Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»

Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»

Открытие обновленного самолета-памятника «Ил-2», который после ремонта снова установлен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, состоится 6, а не 7 ноября, как сообщалось ранее. Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.

Напомним, отремонтированный самолет уже установили на постамент, его 
2 ноября 2017, 03:18
В Самаре части Ил-2 привезли на Московское шоссе

В Самаре части Ил-2 привезли на Московское шоссе

В пятницу, 27 октября, в Самаре на площадку для самолета-памятника Ил-2, расположенную на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе, доставили два крыла легендарного штурмовика.

«В ближайшие дни на площадку также будет доставлен фюзеляж самолета, после чего начнется его сборка. После сборки 

27 октября 2017, 10:34

В Шэньчжэне стюардесса выпала из взлетающего самолета

В Шэньчжэне стюардесса выпала из взлетающего самолета

Инцидент произошел в китайском аэропорту Шэньчжэнь. Стюардесса выпала из лайнера, который собирался взлететь. Бортпроводницу авиакомпании China Eastern доставили в стационар с многочисленными травмами.
Как оказалась, стюардесса сорвалась, когда закрывала дверь воздушного судна. При этом, поясняют специалисты, в соответствующей инструкции оговаривалось, 

24 октября 2017, 05:03
Что ждет рынок офисов в Самаре?

Что ждет рынок офисов в Самаре?

Инвестиции в коммерческую недвижимость в России упали на 70%. По итогам трех кварталов - 532 миллиона долларов против 1 миллиарда 700 миллионов за аналогичный период прошлого года. На самарском же рынке офисных и торговых площадей эксперты фиксируют несколько тенденций - 
11 октября 2017, 12:35
Пришли сообщения о массовой эвакуации из торговых центров Тольятти

Пришли сообщения о массовой эвакуации из торговых центров Тольятти

В социальных сетях появились сообщения тольяттинцев о массовой эвакуации людей из городских торговых центров. В частности, граждан эвакуировали из ТЦ «Русь», «Влада», «Юбилейный», «Восточный Дублер», сообщает паблик «Происшествия Тольятти». По словам очевидцев, здания осматривают кинологи с собаками. В областной полиции 
26 сентября 2017, 03:26
Кому достанутся излишки хлеба?

Кому достанутся излишки хлеба?

Российское правительство разрешило торговым сетям возвращать назад непроданный хлеб. Власти посчитали нецелесообразным существующее законодательное ограничение на возврат нереализованной в магазинах продукции ради допгарантий для поставщиков. Многие эксперты уже назвали такое решение кабмина непродуманным. Вместо проблемы «вчерашнего» хлеба потребители могут столкнуться 

25 августа 2017, 08:08
Без хлеба не останемся: в Минсельхозе сделали прогноз на урожай

Без хлеба не останемся: в Минсельхозе сделали прогноз на урожай

По предварительным прогнозам Министерства сельского хозяйства России, в этом году в стране будет собрано от 100 до 105 миллионов тонн зерна. Поздняя весна с заморозками и капризное лето не повлияют на урожай зерновых, считает глава ведомства Александр Ткачев. Этого вполне 
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Новый поворот в скандале с запретом на въезд в Самару большегрузов

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Хлебозавод номер 5 выпускает свою продукцию уже 61 год. Здесь работают около 400 человек. Каждые сутки выпекается и развозится по магазинам Самары и 

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Бросила кошку под машину на глазах детей: дело кинолога-живодерки

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По версии следствия, 6 октября 2016 года женщина бросила под колеса машины беременную кошку. Все это произошло прямо на глазах детей 
18 апреля 2017, 11:34
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