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Возвращавшиеся из Стамбула туристы не смогли долететь в Самару
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6 декабря 2017, 04:22
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Появилось видео с новым ТЦ на Московском шоссе в Самаре
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22 ноября 2017, 02:21
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Роскачество определило, где в России производят лучший хлеб
Недавнее исследование хлебобулочной продукции, которое инициировали эксперты Роскачества, выявило, что нареканий по доли жира данных изделий в Северо-Западном федеральном округе найдено лишь одно на 16. Между тем в прежнем аналогичном исследовании в центре России это соотношение оказалось 12 к 65, …
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22 ноября 2017, 01:28
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Житель Самары нанес ущерб популярному бренду гаджетов
В Самаре полицейские задержали молодого человека, который, по данным силовиков, нанес ущерб популярному бренду гаджетов. Сумма превышает 1 миллион рублей. Факт торговли контрафактной продукцией – мобильными телефонами и другими устройствами - был выявлен в ТЦ, расположенном в Ленинском районе Самары.
«Сотрудникам …
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21 ноября 2017, 10:59
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Названа новая дата открытия отремонтированного самолета-памятника «Ил-2»
Открытие обновленного самолета-памятника «Ил-2», который после ремонта снова установлен на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова, состоится 6, а не 7 ноября, как сообщалось ранее. Об этом проинформировала пресс-служба областного правительства.
Напомним, отремонтированный самолет уже установили на постамент, его …
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2 ноября 2017, 03:18
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В Самаре части Ил-2 привезли на Московское шоссе
В пятницу, 27 октября, в Самаре на площадку для самолета-памятника Ил-2, расположенную на пересечении проспекта Кирова и Московского шоссе, доставили два крыла легендарного штурмовика.
«В ближайшие дни на площадку также будет доставлен фюзеляж самолета, после чего начнется его сборка. После сборки …
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27 октября 2017, 10:34
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В Шэньчжэне стюардесса выпала из взлетающего самолета
Инцидент произошел в китайском аэропорту Шэньчжэнь. Стюардесса выпала из лайнера, который собирался взлететь. Бортпроводницу авиакомпании China Eastern доставили в стационар с многочисленными травмами.
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24 октября 2017, 05:03
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Что ждет рынок офисов в Самаре?
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11 октября 2017, 12:35
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Пришли сообщения о массовой эвакуации из торговых центров Тольятти
В социальных сетях появились сообщения тольяттинцев о массовой эвакуации людей из городских торговых центров. В частности, граждан эвакуировали из ТЦ «Русь», «Влада», «Юбилейный», «Восточный Дублер», сообщает паблик «Происшествия Тольятти». По словам очевидцев, здания осматривают кинологи с собаками. В областной полиции …
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26 сентября 2017, 03:26
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Кому достанутся излишки хлеба?
Российское правительство разрешило торговым сетям возвращать назад непроданный хлеб. Власти посчитали нецелесообразным существующее законодательное ограничение на возврат нереализованной в магазинах продукции ради допгарантий для поставщиков. Многие эксперты уже назвали такое решение кабмина непродуманным. Вместо проблемы «вчерашнего» хлеба потребители могут столкнуться …
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25 августа 2017, 08:08
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Без хлеба не останемся: в Минсельхозе сделали прогноз на урожай
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6 июля 2017, 08:06
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Новый поворот в скандале с запретом на въезд в Самару большегрузов
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8 июня 2017, 05:55
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Бросила кошку под машину на глазах детей: дело кинолога-живодерки
В Самаре передано в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным. Обвиняемая – сотрудница кинологической службы.
По версии следствия, 6 октября 2016 года женщина бросила под колеса машины беременную кошку. Все это произошло прямо на глазах детей …
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18 апреля 2017, 11:34