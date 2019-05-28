2
25
06
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. 
28 мая 2019, 01:47
В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков

В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ. 

- Вместе со щитами пропали стойки ограждений, дорожные знаки и сигнальные фонари. Ущерб составил порядка 300 тысяч рублей, - 
28 мая 2019, 01:09
Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»

В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке 
28 мая 2019, 12:48
Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан

Во вторник, 28 мая, в Самаре произошла очередная коммунальная авария: на улице Мирной в Кировском районе областной столицы забил 20-метровый фонтан воды. Судя по всему, гейзер появился прямо на проезжей части, на парковке у одного из административных зданий, по соседству 
28 мая 2019, 12:03
Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая

В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников 
28 мая 2019, 11:40
В Польше запретили песню «Темная ночь»

В Польше запретили песню «Темная ночь»

На днях в польском городе Гданьск произошел инцидент. Во время акции в местном музее Второй мировой войны артист Петр Косевский начал исполнять песню «Темная ночь». Спустя некоторое время, директор музея потребовал от музыкантов прекратить играть. Он назвал песню «большевистской» и 

21 мая 2019, 03:56
В Самаре перенесли концерт рэпера Гуфа

В Самаре перенесли концерт рэпера Гуфа

В Самаре перенесли концерт Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф. Выступление должно было состояться в воскресенье, 19 мая, но из-за болезни артиста его передвинули также на воскресенье, 2 июня.
 
- Все приобретенные билеты действительны, - сообщают организаторы. Рэпер планирует исполнить 
20 мая 2019, 09:40
В блогах: набережная в Тольятти опять приобрела первозданный вид общественной «помойки»

В блогах: набережная в Тольятти опять приобрела первозданный вид общественной «помойки»

В паблике ВК - "Тольятти" - пожаловались, что городская набережная в Автозаводском районе опять приобрела первозданный вид общественной «помойки». А ведь чуть больше недели назад там убирались, довели ее до состояния более-менее пригодного для отдыха. Горожане выложили отчёты в 
14 мая 2019, 04:56
Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra

Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra готовятся к серии выступлений. На лучших площадках страны коллектив представит свою концертную программу «Антология блюза», премьера которой состоялась в Ереване, на площади Республики, в присутствии 60 тысяч зрителей.

29 мая музыканты выступят на 
7 мая 2019, 10:01
Четвертую очередь набережной в Самаре отремонтируют по гарантии

Четвертую очередь набережной в Самаре отремонтируют по гарантии

В ближайшее время на 4-й очереди самарской набережной могут начаться ремонтные работы. Самарцы продолжают выкладывать фото, на которых видно, что на отремонтированном объекте дела обстоят не лучшим образом. На снимке видно «поплывшую» в разных местах тротуарную плитку и асфальт.

В департаменте 

6 мая 2019, 01:21
В Канаде девушка играла на скрипке во время операции на мозге

В Канаде девушка играла на скрипке во время операции на мозге

Некоторое время назад врачи в Торонто провели уникальную операцию. К ним привезли скрипачку, которой стало плохо во время концерта. У нее диагностировали операбельную опухоль. Правда, для того, чтобы ее удалить максимально безопасно для пациентки, та должна была оставаться в полном 
26 апреля 2019, 11:28
«ВолгаФест-2019» переедет на Первую очередь набережной

«ВолгаФест-2019» переедет на Первую очередь набережной

В понедельник, 15 апреля, стало известно,что ежегодный фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре меняет локацию. Он переезжает со Второй очереди набережной на Первую — на участок между Речным вокзалом и Вилоновским спуском.
 
«К сожалению, сейчас участок под Струковским садом выглядит довольно пустынно. 
15 апреля 2019, 02:36
Стало известно, когда в этом году пройдет «ВолгаФест»

Стало известно, когда в этом году пройдет «ВолгаФест»

Ежегодный фестиваль набережных «ВолгаФест» планируется провести 8-9 июня, об этом рассказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. По его словам, даты утверждены «почти окончательно». На этот раз темой культурного события станет игра, фестиваль будет посвящен Году театра.

- Покажем 
15 апреля 2019, 08:28
Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra выступят в Тольятти

Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra выступят в Тольятти

Уже завтра, 14 декабря, группа D’Black Blues Orchestra во главе с Владимиром Аветисяном даст концерт в тольяттинском Дворце культуры, искусств и творчества.

DʼBlack Blues Orchestra представит в Тольятти программу "The Anthology of Blues". Премьера программы прошла в июне 2017-го на главной 

13 декабря 2018, 06:54
Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сыграют в Новокуйбышевске и Тольятти

Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сыграют в Новокуйбышевске и Тольятти

В 2018 году группа D’Black Blues Orchestra во главе с Владимиром Аветисяном празднует свое десятилетие. В честь юбилея коллектив даст два концерта (6+). 13 декабря музыканты выступят в новокуйбышевском Дворце культуры, а 14 декабря - в тольяттинском Дворце культуры, искусств 
8 ноября 2018, 11:32
Концертная площадка на 45 тысяч зрителей появилась в Самаре

Концертная площадка на 45 тысяч зрителей появилась в Самаре

Главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников рассказал о благоустройстве местных парков и развитии территории у стадиона «Самара Арена». В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» одобрен проект реконструкции Загородного парка. Достанутся средства из госбюджета и на развитие территории вокруг стадиона 

27 июня 2018, 05:43
Гребенщиков ответил вандалам матом за надпись «Цой мертв»

Гребенщиков ответил вандалам матом за надпись «Цой мертв»

Фронтмен рок-группы «Аквариум» Борис Гребенщиков ответил вандалам, написавшим на Арбате «Цой мертв».

Заявление рокер сделал на концерте в Краснодаре. Во время выступления в местном драмтеатре 21 июня БГ сказал следующее: «Может, все таки, х** им».

Потом артист добавил: 
23 июня 2016, 01:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх