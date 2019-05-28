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Жительница Сызрани, напавшая на мужчину у ТЦ, была пьяна
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, который случился накануне в Сызрани. Напомним, что очевидцы записали видео, на котором запечатлели выяснение отношений между мужчиной и женщиной. Пара увлеченно ругалась около торгового центра «Орион», агрессивная жительница Сызрани, видимо, ранила собеседника ножом в голову. …
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28 мая 2019, 01:47
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В Самаре неизвестные похитили 70 оградительных щитов у коммунальщиков
В Самаре неизвестные похитили более 70 элементов оградительных щитов, которые коммунальщики используют, чтобы обозначить место коммунальной аварии или проведения ремонтных работ.
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28 мая 2019, 01:09
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Футболисты «Крыльев» готовятся к стыковому матчу с соперниками из «Нижнего Новгорода»
В понедельник, 27 мая, футболисты самарских «Крыльев Советов» и их наставники собрались на клубной базе и начали подготовку к первому стыковому матчу с «Нижним Новгородом». Игроки, принимавшие участие в прошлом матче, провели восстановительную тренировку, а спортсмены, которые находились на скамейке …
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28 мая 2019, 12:48
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Видео: в Самаре на Мирной забил 20-метровый коммунальный фонтан
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28 мая 2019, 12:03
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Судьбу выживших туй с Московского шоссе решат в конце мая
В понедельник, 27 мая, в столице 63-го региона состоялось судебное заседание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба туй на Московском шоссе. Напомним, в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года на газонах вдоль Московского шоссе посадили 3800 туй и кустарников …
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28 мая 2019, 11:40
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В Польше запретили песню «Темная ночь»
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21 мая 2019, 03:56
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В Самаре перенесли концерт рэпера Гуфа
В Самаре перенесли концерт Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф. Выступление должно было состояться в воскресенье, 19 мая, но из-за болезни артиста его передвинули также на воскресенье, 2 июня.
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20 мая 2019, 09:40
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В блогах: набережная в Тольятти опять приобрела первозданный вид общественной «помойки»
В паблике ВК - "Тольятти" - пожаловались, что городская набережная в Автозаводском районе опять приобрела первозданный вид общественной «помойки». А ведь чуть больше недели назад там убирались, довели ее до состояния более-менее пригодного для отдыха. Горожане выложили отчёты в …
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14 мая 2019, 04:56
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Стал известен график ближайших концертов D'Black Blues Orchestra
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7 мая 2019, 10:01
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Четвертую очередь набережной в Самаре отремонтируют по гарантии
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6 мая 2019, 01:21
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В Канаде девушка играла на скрипке во время операции на мозге
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26 апреля 2019, 11:28
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«ВолгаФест-2019» переедет на Первую очередь набережной
В понедельник, 15 апреля, стало известно,что ежегодный фестиваль набережных «ВолгаФест» в Самаре меняет локацию. Он переезжает со Второй очереди набережной на Первую — на участок между Речным вокзалом и Вилоновским спуском.
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15 апреля 2019, 02:36
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Стало известно, когда в этом году пройдет «ВолгаФест»
Ежегодный фестиваль набережных «ВолгаФест» планируется провести 8-9 июня, об этом рассказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов. По его словам, даты утверждены «почти окончательно». На этот раз темой культурного события станет игра, фестиваль будет посвящен Году театра.
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15 апреля 2019, 08:28
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Владимир Аветисян и группа D’Black Blues Orchestra выступят в Тольятти
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13 декабря 2018, 06:54
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Владимир Аветисян и D’Black Blues Orchestra сыграют в Новокуйбышевске и Тольятти
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8 ноября 2018, 11:32
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Концертная площадка на 45 тысяч зрителей появилась в Самаре
Главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников рассказал о благоустройстве местных парков и развитии территории у стадиона «Самара Арена». В рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» одобрен проект реконструкции Загородного парка. Достанутся средства из госбюджета и на развитие территории вокруг стадиона …
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27 июня 2018, 05:43
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Гребенщиков ответил вандалам матом за надпись «Цой мертв»
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23 июня 2016, 01:28
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