Самарское областное управление Роспотребнадзора обязало всех индивидуальных предпринимателей и торговые организации приостановить на 30 суток розничную продажу спиртосодержащей непищевой продукции, содержащей более 25% этилового спирта.
Исключение составляют стеклоомывающие жидкости и парфюмерия. Ведомство исполняет постановление главного санитарного врача России, которое было подписано по распоряжению председателя федерального правительства Дмитрия Медведева.
Напомним, в Иркустке уже погибли 76 человек, которые пили концентрат для ванн «Боярышник». Отравление вызвали содержащиеся в жидкости метиловый спирт и антифриз, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.
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