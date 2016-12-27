В самарском детском саду №249 температура составляла от 12 до 17 градусов Прокуратурой Самарской области установлено, что в 249 детском саду Промышленного района температура воздуха в помещениях составляла от 12 до 17 градусов. Согласно требованиям СанПиН, в дошкольных учреждениях должно быть значительно теплее - в приемных и игровых комнатах младшей, средней и …