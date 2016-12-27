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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 декабря 2016г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 декабря 2016г 
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Роструд проверит производителей «Боярышника»

Роструд проверит производителей «Боярышника»

Роструд в январе 2017 года проведет инспекции на предприятиях, которые занимаются выпуском «Боярышника». Компании проверят на соблюдение трудового законодательства, в том числе охрану труда и безопасность на производстве. В Самарской области выпуском спиртовой жидкости занимается компания "Гиппократ", по неофициальным сведениям 

23 декабря 2016, 04:34
В самарском детском саду №249 температура составляла от 12 до 17 градусов

В самарском детском саду №249 температура составляла от 12 до 17 градусов

Прокуратурой Самарской области установлено, что в 249 детском саду Промышленного района температура воздуха в помещениях составляла от 12 до 17 градусов. Согласно требованиям СанПиН, в дошкольных учреждениях должно быть значительно теплее - в приемных и игровых комнатах младшей, средней и 

23 декабря 2016, 11:51
Роспотребнадзор рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору «незамерзайки»

Роспотребнадзор рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору «незамерзайки»

Роспотребнадзор по Самарской области рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору так называемой «незамерзайки». Большинство зимних стеклоомывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, ароматизаторов, красителей.
Однако нередко нелегальные производители используют при изготовлении запрещенный законом метиловый спирт. 

15 декабря 2016, 06:08
Активисты движения

Активисты движения "Хрюши против" изъяли 12 корзин просроченных продуктов в одном из магазинов Самары

12 корзин просроченных товаров изъяли в одном из самарских продуктовых магазинов на улице Гагарина активисты общественной организации "Хрюши против". В ходе проверки торговой точки была обнаружена молочная продукция, алкогольные напитки, бытовая химия и кондитерские изделия с истекшим сроком годности. Добровольно 

12 декабря 2016, 05:40
В России хотят запретить пудру, которую можно превратить в алкоголь

В России хотят запретить пудру, которую можно превратить в алкоголь

В России могут запретить пудру, румяна и сухие духи. Причина - алкоголь, содержащийся в косметике. Роспотребнадзор подготовил законопроект о запрете производства и распространения спиртосодержащих сыпучих веществ. В ведомстве уверены, что разведение порошка в воде позволяет получить алкогольный напиток.

Этанол входит в 

18 ноября 2016, 01:04
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