6 февраля в Самарской области была задержана группа охотников. Все произошло в Волжском районе. Как сообщает региональный Департамент охоты и рыболовства, мужчины незаконно добыли трех сибирских косуль. Ущерб, нанесенный природе, специалисты оценили в 440 тысяч рублей.
С места происшествия изъяты ружье ТОЗ-66 автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, снегоход. На предполагаемых злоумышленников заведено уголовное дело.
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В Самарской области весенний сезон охоты стартует 13 апреля
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5 февраля 2019, 12:35
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Браконьер из Самарской области заплатил за убитого лося 240 тысяч рублей
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1 февраля 2019, 04:20
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В Самарской области 19-летний браконьер поймал 263 рака
В Самарской области транспортные полицейские поймали молодого браконьера. 19-летний парень ловил раков при помощи многозаходных ловушек, являющихся запрещенными орудиями лова в акватории Волги напротив Октябрьска. Как рассказали в Сызранском ЛО МВД России на транспорте, ему удалось выловить 263 раков, а …
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29 января 2019, 12:29
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Под Сызранью охотник тащил на буксире трех незаконно убитых кабанов и попался егерям
В Шигонском районе охотник на снегоходе перевозили трех незаконно убитых кабанов, передает «Волжская коммуна». По информации областного департамента охоты и рыболовства, в ночь на 10 января при осуществлении федерального государственного охотничьего надзора на территории угодья «Волжское ГООХ» егерями, совместно …
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12 января 2019, 03:49
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У жителя Тольятти нашли пистолет Макарова и 53 патрона
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24 декабря 2018, 10:49
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Максимальный уровень смертности от огнестрельного оружия зафиксирован в США
В США постоянно растет число людей, погибших в результате применения огнестрельного оружия. Антирекорд по этому показателю был установлен в 2017 году, когда от пулевых ранений скончались 39773 человека. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на The New York …
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19 декабря 2018, 03:23
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В музее Алабина представят оружие сирийских террористов
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2 ноября 2018, 01:30
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В Сызрани задержали браконьера, который поймал 91 рака
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26 сентября 2018, 10:12
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В Самарской области идет война в защиту рыб и раков
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30 мая 2017, 11:42
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Росимущество решило дарить изъятых у браконьеров животных
Глава Росимущества Дмитрий Пристансков рассказал, как можно решить судьбу изъятых у браконьеров животных. Он предложил отдавать их в зоопарки.
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26 апреля 2017, 09:38
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