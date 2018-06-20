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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

В Самаре МЧС передало об ухудшении погодных условий. В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается гроза, усиление западного ветра с порывами до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и в первой половине ночи 21 июня, 

20 июня 2018, 12:46
6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

6 из 8 городских пляжей официально открыты в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Это произошло почти на три недели позже изначально заявленного срока из-за того, что вода сошла поздно и поначалу не соответствовала требованиям санэпидстанции.

Вода с самарских пляжей в этом году сошла только в конце мая. После 

20 июня 2018, 12:28
Пляжный сезон открылся в Самаре

Пляжный сезон открылся в Самаре

В Самаре официально открылся пляжный сезон. Из 8 площадок для купания и приема солнечных ванн, сейчас открыты 6. К концу текущей недели обещают сдать пляжи в районе Барбошиной поляны и Красной Глинки. Они прошли все необходимые экспертизы. Завезенный песок соответствует 

20 июня 2018, 11:04
Появилась полная программа фанфеста 21 июня: концерт Gotthard и 3 игры

Появилась полная программа фанфеста 21 июня: концерт Gotthard и 3 игры

В Самаре объявлена полная программа фестиваля болельщиков на 21 июня. Напомним, фанфест проходит на площади Куйбышева. Он открылся 14 июня, в день старта ЧМ-2018 по футболу, и продлится до 15 июля. В четверг площадка фанфеста традиционно откроется в 14 часов. 

20 июня 2018, 10:51
NASA объявило о «разгадке» тайны Красной планеты

NASA объявило о «разгадке» тайны Красной планеты

Американское космическое агентство НАСА заявило, что сделало несколько новых важнейших открытий, касающихся Марса.
 
Ведомство, которое отвечает за американскую гражданскую космическую программу и занимается проведением исследований воздушно-космического пространства, намерено поведать о них на специально созванном брифинге, который пройдет завтра, 28 
27 сентября 2015, 11:18
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