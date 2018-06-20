В Самаре в среду, 20 июня, проходит брифинг официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой. Мероприятие уже началось. Оно проходит в формате видеоконференции, которая свяжет все пресс-центры в городах-организаторах ЧМ-2018. Главная тема – текущие вопросы внешней политики. Открывая брифинг Мария Захарова отметила, что ее корни в Самарской области.
«Мои корни по отцу из Самарской области – село Степная Шентала. Сегодня я побывала там», - сообщила Мария Захарова.
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