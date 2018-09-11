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Материалы по теме:

В Тольятти трехлетнюю малышку укусила пони

В Тольятти трехлетнюю малышку укусила пони

В Автограде помощь медиков понадобилась трехлетней девочке, которую укусило животное. Примерно в час дня в субботу, 8 сентября, врачей вызвали на улицу Революционную в районе ТЦ «Русь на Волге». Оказалось, что малышку укусила лошадь-пони. Врачи скорой помощи осмотрели девочку, приняли 
11 сентября 2018, 01:49
В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»

В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»

В субботу, 15 сентября, в областной столице перекроют движение транспорта по Красноглинскому шоссе от Волжского шоссе до улицы Сергея Лазо, а также по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от Красноглинского шоссе до поворота на «Лесное». Ограничение будет действовать с 08:00 
11 сентября 2018, 01:27
Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу

В этот вторник в региональной столице завершился еще один громкий уголовный процесс. Бывший вице-мэр Самары Сергей Рубаков приговорен к 4 годам колонии и штрафу в 17,5 миллиона рублей. Суд Ленинского района посчитал его виновным в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве.

Как 

11 сентября 2018, 01:04
В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге

В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге

К полицейским в Тольятти обратилась девушка, которая нашла в квартире на улице Тополиной труп своего отца. По ее словам, 53-летний мужчина долго не отвечал на телефонные звонки, и она забеспокоилась и решила заглянуть к нему домой и убедиться, что все 
11 сентября 2018, 12:43
Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии

Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии

Под Тольятти завершились учения снайперов Росгвардии. В занятиях принимали участие сотрудники ОМОН и СОБР из всех регионов Поволжья.

Силовики отрабатывали целый комплекс упражнений: маскировку, передвижение на местности и наблюдение. Снайперы осваивали не только новые навыки, но и обменивались опытом.

Помимо теории, участники 

20 августа 2018, 01:10
«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре

«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре

2 августа в России, а также ряде стран бывшего СССР отмечают день Воздушно-десантных войск - 88-ю годовщину со дня их образования. Именно 2 августа 1930 года впервые в рамках учений на парашютах было десантировано подразделение из 12-ти человек. Позже части 
2 августа 2018, 10:30
Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре

Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре

Утром 3 мая сигнал тревоги сработал в самарском торговом центре «МегаСити». Сразу после этого на улицу были выведены все посетители и персонал молла.

Как выяснилось, реальных поводов для паники не было. Сотрудники регионального управления МЧС провели учения, в рамках 
3 мая 2018, 11:59
Студенты магистратуры получили право отсрочки от службы в армии

Студенты магистратуры получили право отсрочки от службы в армии

Студенты магистратуры получили право на отсрочку от службы в армии. Соответствующее решение принял Конституционный суд России. Ранее для получения высшего образования ей можно было воспользоваться только один раз, не считая школы, - во время обучения в бакалавриате. А студентов-магистров, если 

21 апреля 2018, 06:29
Первая в стране Аллея призывника откроется в Самаре

Первая в стране Аллея призывника откроется в Самаре

20 апреля в Самаре откроется первая в России Аллея призывника. Мероприятие пройдет в парке Победы. Аллея будет заложена с посадки одного дерева, и это, впоследствии, должно стать ежегодной традицией.

В открытии примут участие ветераны Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Им 

20 апреля 2018, 08:52
Ряды российской армии пополнят 3 тысячи призывников из Самарской области

Ряды российской армии пополнят 3 тысячи призывников из Самарской области

В ходе текущей весенней призывной  кампании ряды вооруженных сил страны пополнят почти 3000 жителей нашего региона. При этом трое подали документы на альтернативную службу, четверо пойдут в спортивную роту и двое - в научную. Первый эшелон с призывниками отправится 24 апреля.

География службы 

16 апреля 2018, 05:02
Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области

Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области

В Оренбургской области прошли учения в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. На них отрабатывалось выполнение задач расчетами ракетных комплексов «Искандер-М». Всего в мероприятии были задействованы 300 человек и 40 единиц техники.

Учения проходили в условиях максимально 

2 апреля 2018, 06:09
На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун

На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун

Утром 29 марта на «Металлурге» прошли большие учения. На них отрабатывалась организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Поисково-спасательной службы области, Центра медицины катастроф и других оперативных 

30 марта 2018, 08:39
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