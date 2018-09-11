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В Тольятти трехлетнюю малышку укусила пони
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11 сентября 2018, 01:49
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В Самаре перекроют Красноглинское шоссе из-за «Кросса наций»
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11 сентября 2018, 01:27
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Сергея Рубакова приговорили к заключению в тюрьме и крупному штрафу
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11 сентября 2018, 01:04
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В Тольятти девушка ранила ножом возлюбленного и сбежала к подруге
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11 сентября 2018, 12:43
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Отстрелялись: под Тольятти прошли учения снайперов Росгвардии
Под Тольятти завершились учения снайперов Росгвардии. В занятиях принимали участие сотрудники ОМОН и СОБР из всех регионов Поволжья.
Силовики отрабатывали целый комплекс упражнений: маскировку, передвижение на местности и наблюдение. Снайперы осваивали не только новые навыки, но и обменивались опытом.
Помимо теории, участники …
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20 августа 2018, 01:10
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«Крылатые войска»: День ВДВ отметили в Самаре
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2 августа 2018, 10:30
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Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре
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3 мая 2018, 11:59
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Студенты магистратуры получили право отсрочки от службы в армии
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21 апреля 2018, 06:29
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Первая в стране Аллея призывника откроется в Самаре
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20 апреля 2018, 08:52
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Ряды российской армии пополнят 3 тысячи призывников из Самарской области
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16 апреля 2018, 05:02
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Ракетные комплексы «Искандер-М» поразили цели на полигоне в Оренбургской области
В Оренбургской области прошли учения в рамках заключительного этапа лагерного сбора ракетных подразделений 2-й общевойсковой армии. На них отрабатывалось выполнение задач расчетами ракетных комплексов «Искандер-М». Всего в мероприятии были задействованы 300 человек и 40 единиц техники.
Учения проходили в условиях максимально …
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2 апреля 2018, 06:09
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На «Металлурге» экстренные службы учили спасать людей из-под обрушенных трибун
Утром 29 марта на «Металлурге» прошли большие учения. На них отрабатывалась организация оказания экстренной медицинской помощи и медицинской эвакуации пострадавшим в чрезвычайной ситуации на стадионе. В мероприятии приняли участие сотрудники полиции, Поисково-спасательной службы области, Центра медицины катастроф и других оперативных …
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30 марта 2018, 08:39