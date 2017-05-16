Ежегодно около тысячи самарцев подвергаются нападениям бездомных животных. На их отлов в этом году из муниципальной казны будет выделено чуть больше 11 млн рублей. Это почти на миллион меньше, чем в предыдущем. Тендер выиграла компания «Современные экологические технологии». Каких животных …