|
Рыбак из Сызрани победил на соревнованиях по поплавочной ловле, поймав 102 рыбки
|
16 мая 2017, 07:25
|
Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу
|
15 мая 2017, 11:03
|
Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам
«Самарское речное пассажирское предприятие» вводит ограничения на продажу билетов на скоростные суда «Восход» до Сызрани и Тольятти. С 15 мая продажа проездных документов будет производиться только при предъявлении документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте СРПП. Пассажирам при их покупке необходимо …
|
15 мая 2017, 10:33
|
По Сызрани прошлась студентка колледжа искусств в русской традиционной одежде «против течения»
18-летняя студентка Сызранского колледжа искусств и культуры Алиса Манахова присоединилась к проекту Аллы Соловкской «Против течения». Суть акции - реконструкция старинных народных женских костюмов, в которых участницы выходят на городские улицы и фотографируются на фоне современных жителей. Хотя московская художница …
|
12 мая 2017, 11:11
|
В Самаре митинговали против дельфинариев и за стерилизацию бродячих собак
|
26 марта 2017, 01:50
|
В Самарской Луке одичалые загрызли еще 10 косуль
В национальном парке "Самарская Лука" бродячие собаки загрызли еще 10 косуль, сообщает официальный сайт заповедника. На портале учреждения опубликовано фото с места происшествия. По данным работников учреждения, косули не могут быстро бегать по образовавшемуся из-за оттепелей и морозов ледяному насту, …
|
14 марта 2017, 05:01
|
Бродячие собаки за первые дни марта загрызли 30 косуль под Тольятти
В лесу под Тольятти егерям разрешили отстреливать бродячих собак. Зафиксированы случаи нападения на людей. В феврале были покусаны две женщины, одна потом умерла. В начале марта бездомные животные загрызли около 30 косуль, сообщает «Волга-Ньюс» со ссылкой на областной департамент …
|
10 марта 2017, 03:55
|
В Самаре усыпляют 90% пойманных бродячих собак
|
1 марта 2017, 05:23