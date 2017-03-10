|
ФСБ ликвидировала незаконную нефтебазу под Тольятти
Оперативники самарского управления ФСБ накануне пресекли деятельность незаконной нефтебазы в селе Узюково в 17 километрах от Тольятти. Там на территории промышленной площадки оказались размещены сразу 16 нефтеперерабатывающих установок и более 20 подземных цистерн различного объема для хранения сырья и готовой …
|
10 марта 2017, 04:43
|
Появилась новая схема проезда по М-5 на время ремонта в Тольятти
В связи с ремонтными работами на трассе М-5 в районе Жигулевска и Тольятти изменится схема организации дорожного движения. Работы проводит ФКУ «Поволжуправтодор» на мосту через Волгу. Как уже сообщала "ТЕРРА", ремонт начался 1 марта.
Временная схема организации дорожного …
|
10 марта 2017, 10:34
|
В Тольятти пьяный картежник убил подругу
Тольяттинские полицейские расследуют убийство местной жительницы. 39-летнюю женщину госпитализировали с травмой головы в бессознательном состоянии. В больнице пациентка умерла. По версии силовиков, смертельное ранение ей причинил мужчина, с которым она играла в карты. Хозяин квартиры заподозрил подругу в жульничестве и …
|
9 марта 2017, 02:32
|
Какие профессии сейчас наиболее востребованы в Самарской области
|
9 марта 2017, 01:18
|
В Самару не пустили 128 саратовских овец
Саратовские полицейские недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили. По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.
«Реализация и …
|
6 марта 2017, 04:39
|
Ученые доказали реальность мифических существ на Земле
Ученые из Соединенных Штатов утверждают, что смогли доказать существование ряда мифических существ. Как говорят исследователи из Вашингтона, примерно 12 тысяч лет назад нашу планету населяли хоббиты. Скелеты доисторических жителей ростом менее одного метра были найдены в индонезийских пещерах.
|
6 марта 2017, 08:36
|
Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора
|
3 марта 2017, 09:48
|
В Самаре усыпляют 90% пойманных бродячих собак
|
1 марта 2017, 05:23
|
В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины
|
1 марта 2017, 10:37
|
Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка
|
25 февраля 2017, 01:41
|
В Самаре автоледи переехала собаку, вставшую перед её машиной (есть видео)
Убедительно рекомендуем впечатлительным пользователям не читать это сообщение.
Сегодня, 13 февраля, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как водитель совершает жестокий наезд на собаку. Как пишут «Самарские водители», владелицей Пежо оказалась Камила С., которая является председателем правления …
|
13 февраля 2017, 10:56
|
В Самаре на отлов бродячих собак потратят 13 млн рублей
|
2 декабря 2016, 11:43
|
Ученые из Красноярска пустят в дело отходы лесопроизводства
Красноярские ученые создали экспериментальную установку для получения биопродукции при переработке отходов древесины. Она может применяться в сельском хозяйстве, фармацевтике и медицине. О новшестве рассказали специалисты Института химии и химической технологии СО РАН.
|
30 ноября 2016, 10:35
|
В блогах: в Самаре вместо леса могут появиться мотели
Блогер Игорь Кондратьев пишет про "лес, на месте которого вскоре могут появиться мотели". "Речь идет об урочище Нагорная дача, которое располагается на углу Ракиты и Московского шоссе, через дорогу от ТРК "Московский". На урочище покушаются те, кто надумал построить …
|
27 октября 2016, 05:56
|
Житель Тольятти нашел в лесу 8 артиллерийских снарядов
|
12 октября 2016, 05:14
|
Россиянка, заблудившаяся в лесу, выбралась из него спустя месяц
|
14 июля 2016, 01:47