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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 7 марта 2017г 
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Материалы по теме:

ФСБ ликвидировала незаконную нефтебазу под Тольятти

ФСБ ликвидировала незаконную нефтебазу под Тольятти

Оперативники самарского управления ФСБ накануне пресекли деятельность незаконной нефтебазы в селе Узюково в 17 километрах от Тольятти. Там на территории промышленной площадки оказались размещены сразу 16 нефтеперерабатывающих установок и более 20 подземных цистерн различного объема для хранения сырья и готовой 

10 марта 2017, 04:43
Появилась новая схема проезда по М-5 на время ремонта в Тольятти

Появилась новая схема проезда по М-5 на время ремонта в Тольятти

В связи с ремонтными работами на трассе М-5 в районе Жигулевска и Тольятти изменится схема организации дорожного движения. Работы проводит ФКУ «Поволжуправтодор» на мосту через Волгу. Как уже сообщала "ТЕРРА", ремонт начался 1 марта.

Временная схема организации дорожного 
10 марта 2017, 10:34
В Тольятти пьяный картежник убил подругу

В Тольятти пьяный картежник убил подругу

Тольяттинские полицейские расследуют убийство местной жительницы. 39-летнюю женщину госпитализировали с травмой головы в бессознательном состоянии. В больнице пациентка умерла. По версии силовиков, смертельное ранение ей причинил мужчина, с которым она играла в карты. Хозяин квартиры заподозрил подругу в жульничестве и 

9 марта 2017, 02:32
Какие профессии сейчас наиболее востребованы в Самарской области

Какие профессии сейчас наиболее востребованы в Самарской области

В России растет число безработных. Сейчас на биржах труда числится более 860 тысяч человек. Это 3-4 % от всего трудоспособного населения страны. Непростая ситуация в Самарской области. По данным статистов, с ноября 2016 года по январь 17-го почти 30 тысяч 

9 марта 2017, 01:18
В Самару не пустили 128 саратовских овец

В Самару не пустили 128 саратовских овец

Саратовские полицейские  недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили.  По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.

«Реализация и 
6 марта 2017, 04:39
Ученые доказали реальность мифических существ на Земле

Ученые доказали реальность мифических существ на Земле

Ученые из Соединенных Штатов утверждают, что смогли доказать существование ряда мифических существ. Как говорят исследователи из Вашингтона, примерно 12 тысяч лет назад нашу планету населяли хоббиты. Скелеты доисторических жителей ростом менее одного метра были найдены в индонезийских пещерах.
Драконы, продолжают 

6 марта 2017, 08:36
Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора

Самарец снял на видео лису во дворе на улице Стара-Загора

В паблике «Новости Самары» появилось видео с лисицей, которую согласно комментарию, автор ролика увидел в городе во дворе 120-го дома по улице Стара-Загора. Животное перебежало дорогу и скрылось в гаражном массиве. Один из комментаторов выразил опасение, что зверь может быть 
3 марта 2017, 09:48
В Самаре усыпляют 90% пойманных бродячих собак

В Самаре усыпляют 90% пойманных бродячих собак

Ежегодно около тысячи самарцев подвергаются нападениям бездомных животных. На их отлов в этом году из муниципальной казны будет выделено чуть больше 11 млн рублей. Это почти на миллион меньше, чем в предыдущем. Тендер выиграла компания «Современные экологические технологии». Каких животных 

1 марта 2017, 05:23
В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины

В Тольятти бродячие собаки охраняют тело бездомной женщины

Во вторник, 28 февраля, в Тольятти под колесами автомобиля погибла женщина. ДТП произошло в районе кладбища на улице Баныкина. Фото с места происшествия появилось в соцсети. Местные жители сообщили, что погибшая не имела определенного места жительства. Ее тело охраняли бродячие 
1 марта 2017, 10:37
Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка

Сызранский контактный зоопарк хочет купить амурского тигренка

300 тысяч рублей на покупку котенка у зоопарка нет, собрать нужную сумму его владельцы планируют с местных жителей.
25 февраля 2017, 01:41
В Самаре автоледи переехала собаку, вставшую перед её машиной (есть видео)

В Самаре автоледи переехала собаку, вставшую перед её машиной (есть видео)

Убедительно рекомендуем впечатлительным пользователям не читать это сообщение.

Сегодня, 13 февраля, в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как водитель совершает жестокий наезд на собаку. Как пишут «Самарские водители», владелицей Пежо оказалась Камила С., которая является председателем правления 
13 февраля 2017, 10:56
В Самаре на отлов бродячих собак потратят 13 млн рублей

В Самаре на отлов бродячих собак потратят 13 млн рублей

Мэрия Самары города объявила тендер по определению подрядчика, который займется оказанием услуг по регулированию их численности. На эти целя потратят 13 млн рублей. Согласно техзаданию, планируется поймать 8,5 тысяч собак в возрасте старше 6 месяцев, а затем передать их ветеринарам 

2 декабря 2016, 11:43
Ученые из Красноярска пустят в дело отходы лесопроизводства

Ученые из Красноярска пустят в дело отходы лесопроизводства

Красноярские ученые создали экспериментальную установку для получения биопродукции при переработке отходов древесины. Она может применяться в сельском хозяйстве, фармацевтике и медицине. О новшестве рассказали специалисты Института химии и химической технологии СО РАН.
Проект получил поддержку нескольких фондов, он поможет решить 

30 ноября 2016, 10:35
В блогах: в Самаре вместо леса могут появиться мотели

В блогах: в Самаре вместо леса могут появиться мотели

Блогер Игорь Кондратьев пишет про "лес, на месте которого вскоре могут появиться мотели". "Речь идет об урочище Нагорная дача, которое располагается на углу Ракиты и Московского шоссе, через дорогу от ТРК "Московский". На урочище покушаются те, кто надумал построить 
27 октября 2016, 05:56
Житель Тольятти нашел в лесу 8 артиллерийских снарядов

Житель Тольятти нашел в лесу 8 артиллерийских снарядов

Сегодня, 12 октября, к полицейским, патрулировавшим улицы Тольятти, обратился мужчина. Он сообщил, что нашел в лесу предметы, похожие на артиллерийские снаряды.

Тольяттинец показал место. Он обнаружил находку в районе улицы Лариной.

Территорию оцепили. На место происшествия направили группу 
12 октября 2016, 05:14
Россиянка, заблудившаяся в лесу, выбралась из него спустя месяц

Россиянка, заблудившаяся в лесу, выбралась из него спустя месяц

Жительница Челябинской области, потерявшаяся около месяца назад после поездки на шашлыки с друзьями, найдена. По ее словам, все это время она жила в охотничьей избушке и питалась найденными там запасами.
Как сообщают отечественные информагентства, мать 29-летней женщины написала заявление о 

14 июля 2016, 01:47
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