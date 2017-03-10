Россиянка, заблудившаяся в лесу, выбралась из него спустя месяц Жительница Челябинской области, потерявшаяся около месяца назад после поездки на шашлыки с друзьями, найдена. По ее словам, все это время она жила в охотничьей избушке и питалась найденными там запасами.

Как сообщают отечественные информагентства, мать 29-летней женщины написала заявление о …