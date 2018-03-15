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100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью
Организаторы фестиваля рыбалки «Волжский трофей» выпустили отчетный фильм о мероприятии. Оно прошло 3 марта под Сызранью в районе полуострова «Комсомолец». В нем приняли участие около 100 рыбаков из Сызрани, Тольятти, Кузнецка и других близлежащих мест. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: …
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14 марта 2018, 01:35
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18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани
13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.
Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных …
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14 марта 2018, 12:32
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Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани
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13 марта 2018, 01:36
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СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани
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13 марта 2018, 11:47
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Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место
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12 марта 2018, 02:54
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Лошадь провалилась под лед на Волге у Вилоновского спуска
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11 марта 2018, 10:50
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В Самаре появились лошади Пржевальского
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21 февраля 2018, 07:02
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В Оренбургской области северный олень прятался от хозяйки на чердаке
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20 февраля 2018, 06:09
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Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани
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19 февраля 2018, 08:14
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В Сызрани ищут хозяев для огромного алабая, который выпрашивает еду в Рамено
В Сызрани уже почти неделю ищут хозяев для собаки породы алабай, который обитает в Рамено у местного магазина. Об этом пишут в паблике «По секрету Сызрань» соцсети «ВКонтакте».
«Пес внушительных размеров и будет хорошей охраной», - отмечает автор …
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18 февраля 2018, 04:56
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В Самарской области свора собак покусала мальчика во дворе школы
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1 февраля 2018, 05:39
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Долой притравочные станции: В Самаре прошел пикет в защиту диких животных
Сегодня, 14 января, на площади Героев 21-ой Армии в Самаре прошел пикет в защиту животных, исключенных из Красной книги, а также против притравочных станций. Как передает Прогород, в мероприятии, которое было согласовано с городскими властями, участвовало около 20 человек. …
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14 января 2018, 03:41