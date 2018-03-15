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Материалы по теме:

100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью

100 литров ухи вылили на фестивале рыбалки под Сызранью

Организаторы фестиваля рыбалки «Волжский трофей» выпустили отчетный фильм о мероприятии. Оно прошло 3 марта под Сызранью в районе полуострова «Комсомолец». В нем приняли участие около 100 рыбаков из Сызрани, Тольятти, Кузнецка и других близлежащих мест. Состязания проходили в нескольких дисциплинах: 
14 марта 2018, 01:35
18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

18 человек тушили недостроенный дом в Сызрани

13 марта в Сызрани произошел крупный пожар. Около 23:00 загорелся строящийся дом по адресу: улица Мельничная, 3. Пламя охватило двухскатную крышу. Площадь возгорания составила около 80 квадратных метров.

Как сообщает «Маленькая Сызрань», на тушение пожара отправились 18 пожарных 
14 марта 2018, 12:32
Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани

С заявлением в полицию обратилась 22-летняя жительница Сызрани. Он рассказала, что ее ограбил ее же молодой человек. Ссора между ними разгорелась в тот момент, когда 22-летний парень собирался ехать в Самару. Он попросил у девушки денег на дорогу, но получил 

13 марта 2018, 01:36
СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

В Сызрани сотрудники местного отдела СК начали проверку по факту обнаружения на месте пожара двух тел. В ведомстве подтвердили: погибшие – братья. Одному было 50 лет, второму 59. Как уже рассказывала «ТЕРРА», пожар произошел в понедельник, 12 марта, в 21:34. 
13 марта 2018, 11:47
Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место

Найденные в Самаре цирковые медведи перевезены в безопасное теплое место

В ГУ МВД России по Самарской области приступили к проверке по резонансному факту обнаружения на окраине Самары четырех брошенных медведей из цирка-шапито. Видео со зверями было опубликовано на выходных. Медведи голодны и нездоровы. У одного из них воспален глаз. По 
12 марта 2018, 02:54
Лошадь провалилась под лед на Волге у Вилоновского спуска

Лошадь провалилась под лед на Волге у Вилоновского спуска

Вчера, 10 марта, днем в Самаре на Волге проводилась необычная спасательная операция. В районе Вилоновского спуска около 14:30 под лед полностью провалилась белая лошадь. По словам очевидцев, ледовое покрытие не выдержало тяжелого веса красавицы.
 
Мужчина на санях, запряженных двумя 
11 марта 2018, 10:50
В Самаре появились лошади Пржевальского

В Самаре появились лошади Пржевальского

В Самаре появились лошади Пржевальского. Такое название этот редкий вид получил в честь известного русского путешественника, который первым описал его в пустынных степях Китая и Монголии, возвращаясь из второй экспедиции по Центральной Азии. Это лошадки с характерной вертикально стоящей гривой 

21 февраля 2018, 07:02
В Оренбургской области северный олень прятался от хозяйки на чердаке

В Оренбургской области северный олень прятался от хозяйки на чердаке

На днях в поселке Пригородный Оренбургской области развернулась целая операция по поиску пропавшего северного оленя. Вернее, оленихи по кличке Снежка. Хозяйка Евгения Долгополова выпустила животное из вольера, чтобы оно погуляло, а вечером обнаружила, что копытное не вернулось.

Сначала женщина 
20 февраля 2018, 06:09
Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани

Стая бродячих собак напала на мужчину в Сызрани

В выходные стало известно об очередном случае нападения бродячих собак на человека. В этот раз все произошло в Сызрани. Мужчина шел по двору домов 21-23 по улице Локомобильной. Метрах в 50 от него была стая бродячих собак. По словам сызранца, 
19 февраля 2018, 08:14
В Сызрани ищут хозяев для огромного алабая, который выпрашивает еду в Рамено

В Сызрани ищут хозяев для огромного алабая, который выпрашивает еду в Рамено

В Сызрани уже почти неделю ищут хозяев для собаки породы алабай, который обитает в Рамено у местного магазина. Об этом пишут в паблике «По секрету Сызрань» соцсети «ВКонтакте».
 
«Пес внушительных размеров и будет хорошей охраной», - отмечает автор 
18 февраля 2018, 04:56
В Самарской области свора собак покусала мальчика во дворе школы

В Самарской области свора собак покусала мальчика во дворе школы

В Ставропольском районе Самарской области свора бродячих собак покусала ребенка во дворе школы. Инцидент произошел 20 января в населенном пункте Выселки. Пострадавший 9-летний мальчик попал в больницу. Медики насчитали у него три раны от укусов. Его уже выписали из больницы.

Более 

1 февраля 2018, 05:39
Долой притравочные станции: В Самаре прошел пикет в защиту диких животных

Долой притравочные станции: В Самаре прошел пикет в защиту диких животных

Сегодня, 14 января, на площади Героев 21-ой Армии в Самаре прошел пикет в защиту животных, исключенных из Красной книги, а также против притравочных станций. Как передает Прогород, в мероприятии, которое было согласовано с городскими властями, участвовало около 20 человек. 
14 января 2018, 03:41
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