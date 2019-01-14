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Материалы по теме:

Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост

Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост

- Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, - так прокомментировала его уход с должности пресс-служба ведомства. 
 
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Твиттере, что Хусаинов был УВОЛЕН! из органов 
14 января 2019, 12:01
«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом

«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом

В воскресенье, 13 января, форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко продлил контракт с командой. Напомним, что он выступает за волжан с  2011 года. Официальные документы были оформлены в Москве, после того как игроки прошли медосмотр.

– «Крылья Советов», без сомнения, стали 
14 января 2019, 11:25
В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре

В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре

В воскресенье, 13 января, в Кировском районе областной столицы дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили. Это случилось около дома № 251 по улице Стара-Загора, пишут в группе «ДТП Самара» очевидцы. Ствол упавшего дерева перегородил проезд, одна машина была 
14 января 2019, 10:35
В Самаре 17-летний подросток избил соседа на Теннисной

В Самаре 17-летний подросток избил соседа на Теннисной

Самарским полицейским сообщили, что житель дома на улице Теннисной получил серьезные травмы. Правоохранители выяснили, что потерпевший на лестничной клетке поругался со своим соседом. Перепалка переросла в драку, и 17-летний парень избил своего оппонента. 

- Экспертиза установила, что здоровью пострадавшего был 
14 января 2019, 09:11
В детской больнице имени Ивановой в Самаре появится аппарат МРТ

В детской больнице имени Ивановой в Самаре появится аппарат МРТ

В этом году в областной детской больнице № 1 имени Ивановой появится аппарат МРТ, а также другое высокотехнологичное оборудование. Об этом стало известно 10 января во время визита министра здравоохранения региона Михаила Ратманова. Сейчас в больнице уже работает офтальмоскоп, на 
11 января 2019, 11:49
В Тольятти пропал 16-летний подросток

В Тольятти пропал 16-летний подросток

Полицейские ищут в Автограде пропавшего без вести 16-летнего Виталия Еремина. Он ушел из дома на улице Железнодорожной еще в 10:00 26 декабря и до сих пор не вернулся. На связь с близкими школьник перестал выходить в тот же день примерно 
10 января 2019, 07:50
В России ужесточат правила усыновления и опеки

В России ужесточат правила усыновления и опеки

В России ужесточат правила усыновления и опеки. Соответствующий законопроект разработало Минпросвещения России совместно с общественниками, органами попечительства и представителями приемных семей. Документ запрещает усыновлять более одного ребенка в год, за исключением родных братьев и сестер. Это позволит детям лучше адаптироваться 

10 января 2019, 02:42
«Средь бела дня»: в центре Самары педофил развращал 9-летнюю девочку

«Средь бела дня»: в центре Самары педофил развращал 9-летнюю девочку

В Самаре ищут человека, который подозревается в развращении ребенка. По данным регионального ГУ МВД, 20 ноября в промежуток времени с 16:30 до 16:40 неизвестный мужчина совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении девятилетней девочки. Преступление произошло около дома № 102 
10 января 2019, 10:08
В Тольятти 17 человек тушили горящий грузовик

В Тольятти 17 человек тушили горящий грузовик

В понедельник, 7 января, произошел крупный пожар в Автограде. Сигнал о возгорании в Тупиковом проезде в Центральном районе поступил в 18:59. Оказалось, что очевидцы увидели пламя в грузовике. На месте происшествия работали 17 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали четыре единицы 
8 января 2019, 12:38
Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице

Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице

В субботу, 5 января, в 17:19 дежурная смена спасателей ПСО Тольятти выехала на Санчелеевское шоссе. На повороте на село Нижнее Санчелеево лоб в лоб столкнулись иномарка Opel и грузовик DAF.

- На момент трагедии в салоне легкового автомобиля находились 3 
6 января 2019, 10:14
В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда

Стало известно о ЧП на железной дороге в Самаре. В среду, 26 декабря, в 21:08 на третьем пути парка пассажирской технической станции Самара при маневровых работах на стрелках всеми колесными парами сошла с рельсов первая тележка головного вагона пассажирского поезда 
28 декабря 2018, 04:40
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