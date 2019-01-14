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Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост
- Первый заместитель прокурора Самарской области Алмаз Хусаинов покинул свой пост в связи с выходом на пенсию, - так прокомментировала его уход с должности пресс-служба ведомства.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в Твиттере, что Хусаинов был УВОЛЕН! из органов …
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14 января 2019, 12:01
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«Чувствую в себе силы, чтобы помочь «Крыльям»: Сергей Корниленко продлил контракт с клубом
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14 января 2019, 11:25
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В Самаре дерево рухнуло на припаркованные машины на Стара-Загоре
В воскресенье, 13 января, в Кировском районе областной столицы дерево рухнуло на припаркованные во дворе автомобили. Это случилось около дома № 251 по улице Стара-Загора, пишут в группе «ДТП Самара» очевидцы. Ствол упавшего дерева перегородил проезд, одна машина была …
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14 января 2019, 10:35
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В Самаре 17-летний подросток избил соседа на Теннисной
Самарским полицейским сообщили, что житель дома на улице Теннисной получил серьезные травмы. Правоохранители выяснили, что потерпевший на лестничной клетке поругался со своим соседом. Перепалка переросла в драку, и 17-летний парень избил своего оппонента.
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14 января 2019, 09:11
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В детской больнице имени Ивановой в Самаре появится аппарат МРТ
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11 января 2019, 11:49
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В Тольятти пропал 16-летний подросток
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10 января 2019, 07:50
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В России ужесточат правила усыновления и опеки
В России ужесточат правила усыновления и опеки. Соответствующий законопроект разработало Минпросвещения России совместно с общественниками, органами попечительства и представителями приемных семей. Документ запрещает усыновлять более одного ребенка в год, за исключением родных братьев и сестер. Это позволит детям лучше адаптироваться …
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10 января 2019, 02:42
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«Средь бела дня»: в центре Самары педофил развращал 9-летнюю девочку
В Самаре ищут человека, который подозревается в развращении ребенка. По данным регионального ГУ МВД, 20 ноября в промежуток времени с 16:30 до 16:40 неизвестный мужчина совершил «насильственные действия сексуального характера» в отношении девятилетней девочки. Преступление произошло около дома № 102 …
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10 января 2019, 10:08
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В Тольятти 17 человек тушили горящий грузовик
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8 января 2019, 12:38
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Жуткое столкновение Opel и грузовика под Тольятти: двое погибли, пострадавший — в больнице
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6 января 2019, 10:14
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В Самаре сошел с рельсов вагон пассажирского поезда
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28 декабря 2018, 04:40