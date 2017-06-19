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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2017г 
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Приглашаем на День молодежи в парке Гагарина 25 июня!

Приглашаем на День молодежи в парке Гагарина 25 июня!

25 июня в самарском парке имени Гагарина состоится праздник «День Молодежи». Генеральный информационный партнер  - радиостанция «Русское Радио в Самаре» и телерадиокомпания «ТЕРРА». В 2017 году «День молодежи» пройдет под девизом: «Живи ярко!». Праздник  начнется в 12:00.

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Около 4,5 тысяч жителей Самарской области больны туберкулезом

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В регионе наблюдается сокращение уровня заболеваемости - за 3,5 года на 20%. Положительный сдвиг врачи объясняют увеличением охвата населения профосмотрами. Это позволяет выявить туберкулез на ранней стадии. Позитивно сказался и рост числа контактных с пациентами лиц, охваченных лечением.
Один человек 

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Порог для главврача: Госдума вводит возрастные ограничения для медработников

Порог для главврача: Госдума вводит возрастные ограничения для медработников

Законопроект о предельном возрасте для руководителей государственных медицинских организаций, а также их заместителей народные избранники приняли в первом чтении. Эта инициатива аналогична ситуации с регулированием работы ректоров вузов.
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14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера

Это относительно молодой праздник, он появился всего 13 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение. 2 марта 2011 года на нашем канале стартовал эксклюзивный мультимедийный проект «Новости блогов».

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Самара отпраздновала День России

Самара отпраздновала День России

Накануне вся страна отмечала День России. В Самаре центральной праздничной площадкой стала вторая очередь набережной Волги. Там прошла грандиозная музыкально-поэтическая программа, сочетающая видеоарт и живую музыку. В течение двух дней на набережной Самары проходил межрегиональный фестиваль "ВолгаФест". На котором выступали 

13 июня 2017, 02:02
Антибиотики ограничат: Минздрав предложил регламентировать использование ряда препаратов

Антибиотики ограничат: Минздрав предложил регламентировать использование ряда препаратов

Минздрав РФ выступил с предложением ограничить применение антибиотиков. Министерство направило на рассмотрение кабмина новую стратегию предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным средствам. Проект документа появился на сайте правовых актов.
Как отмечают авторы предполагаемых новшеств, они могут повысить эффективность лечения 

9 июня 2017, 02:16
В Самаре разработали виртуальные очки для лежачих больных и 3D-печать частей тела

В Самаре разработали виртуальные очки для лежачих больных и 3D-печать частей тела

Ученые Самарского медуниверситета представили свои новые разработки. В Институте инновационного развития при вузе изобрели специальные очки виртуальной реальности, которые помогают в реабилитации людей, перенесших инсульт. Этот аппарат в тестовом режиме сейчас используется на базе больницы им. Середавина. Лежачему больному надевают 

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На самарском стадионе

На самарском стадионе "Локомотив" во время матча у футболиста остановилось сердце

Такова легенда учений врачей на стадионе "Локомотив". У бригады медиков, дежурящих у кромки поля, 2 минуты на то, что добежать до пациента и начать реанимацию. 1 минуту делают непрямой массаж сердца, 10 секунд бегут, потом всё повторяется.
Рядом на поле 

7 июня 2017, 12:48
В День России на самарской набережной выступит Uma2rman

В День России на самарской набережной выступит Uma2rman

В День России центром праздничных торжеств в Самаре станет вторая очередь Набережной. Там с 11 по 12 июня пройдет Межрегиональный фестиваль «ВолгаФест». Посетителей будут развлекать сразу на двух сценах.

В рамках музыкальной программы выступят более 20 коллективов из Самары, 
6 июня 2017, 01:05
В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей

Сегодня об этом сообщает пресс-служба МВД России. По версии следствия, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы сообщал благотворительной организации ложные данные о потребности юных пациентов в дорогостоящем медоборудовании. На основании предоставленных документов, фонд оплатил проведение операций по коррекции сколиотической 

18 мая 2017, 09:03
Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи. В Самаре работают 46 бригад врачей, которые каждый день спасают жизни горожан. При этом, нередко они сами рискуют своим здоровьем, сталкиваясь с враждебно настроенными пациентами и их родственниками.
Здесь не знают 

28 апреля 2017, 06:10
Названа самая востребованная профессия в России

Названа самая востребованная профессия в России

На рынке труда в настоящий момент наибольшим спросом пользуются строители, медицинские работники и водители. Эти данные взяты с интернет-портала Федеральной службы по труду и занятости "Работа в России". Это абсолютно бесплатный ресурс для всех, здесь уже более 1,4 млн 
7 июля 2015, 04:38
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