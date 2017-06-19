В Самаре их чествовали в Театре оперы и балета. Самые заслуженные получили благодарности губернатора и почетные звания.
В Самарской области 36 тысяч медицинских работников. Это сотни разных специальностей и тысячи спасенных жизней. Ирина Козева стояла у истоков создания в регионе службы реанимации и интенсивной терапии. Внедряла новые методы выхаживания глубоко недоношенных детей. В отделении Кардиологического диспансера, которое она возглавляет, ежегодно проводится около 300 операций по коррекции врожденных пороков сердца у малышей. В профессиональный праздник Ирина Козева получила почетное звание "Народный врач губернии".
Здравоохранению в регионе уделяется первостепенное внимание. Строятся высокотехнологичные медучреждения. Так, в Самаре и Тольятти открылись современные перинатальные центры, в областной столице завершается возведение "Клиники сердца". В службе скорой помощи в разы сократилось число неполных бригад. Обновляется автопарк. А зарплаты самих медработников уже к 2019 году должны вырасти в полтора-два раза, отметил губернатор Николай Меркушкин.
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Приглашаем на День молодежи в парке Гагарина 25 июня!
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16 июня 2017, 06:07
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Около 4,5 тысяч жителей Самарской области больны туберкулезом
В регионе наблюдается сокращение уровня заболеваемости - за 3,5 года на 20%. Положительный сдвиг врачи объясняют увеличением охвата населения профосмотрами. Это позволяет выявить туберкулез на ранней стадии. Позитивно сказался и рост числа контактных с пациентами лиц, охваченных лечением.
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15 июня 2017, 05:18
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Порог для главврача: Госдума вводит возрастные ограничения для медработников
Законопроект о предельном возрасте для руководителей государственных медицинских организаций, а также их заместителей народные избранники приняли в первом чтении. Эта инициатива аналогична ситуации с регулированием работы ректоров вузов.
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15 июня 2017, 10:16
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14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера
Это относительно молодой праздник, он появился всего 13 лет назад. У телерадиокомпании «ТЕРРА» к активным пользователям социальных сетей особое отношение. 2 марта 2011 года на нашем канале стартовал эксклюзивный мультимедийный проект «Новости блогов».
Его главный идеолог генеральный директор компании Наталья Камбарова. …
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14 июня 2017, 01:51
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Самара отпраздновала День России
Накануне вся страна отмечала День России. В Самаре центральной праздничной площадкой стала вторая очередь набережной Волги. Там прошла грандиозная музыкально-поэтическая программа, сочетающая видеоарт и живую музыку. В течение двух дней на набережной Самары проходил межрегиональный фестиваль "ВолгаФест". На котором выступали …
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13 июня 2017, 02:02
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Антибиотики ограничат: Минздрав предложил регламентировать использование ряда препаратов
Минздрав РФ выступил с предложением ограничить применение антибиотиков. Министерство направило на рассмотрение кабмина новую стратегию предупреждения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным средствам. Проект документа появился на сайте правовых актов.
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9 июня 2017, 02:16
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В Самаре разработали виртуальные очки для лежачих больных и 3D-печать частей тела
Ученые Самарского медуниверситета представили свои новые разработки. В Институте инновационного развития при вузе изобрели специальные очки виртуальной реальности, которые помогают в реабилитации людей, перенесших инсульт. Этот аппарат в тестовом режиме сейчас используется на базе больницы им. Середавина. Лежачему больному надевают …
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7 июня 2017, 02:30
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На самарском стадионе "Локомотив" во время матча у футболиста остановилось сердце
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7 июня 2017, 12:48
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В День России на самарской набережной выступит Uma2rman
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6 июня 2017, 01:05
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В Самаре врач украл более 1 млн рублей пожертвований на лечение тяжелобольных детей
Сегодня об этом сообщает пресс-служба МВД России. По версии следствия, заведующий детским травматолого-ортопедическим отделением областной клинической больницы сообщал благотворительной организации ложные данные о потребности юных пациентов в дорогостоящем медоборудовании. На основании предоставленных документов, фонд оплатил проведение операций по коррекции сколиотической …
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18 мая 2017, 09:03
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Кто угрожает врачам самарской «скорой»?
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи. В Самаре работают 46 бригад врачей, которые каждый день спасают жизни горожан. При этом, нередко они сами рискуют своим здоровьем, сталкиваясь с враждебно настроенными пациентами и их родственниками.
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28 апреля 2017, 06:10
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Названа самая востребованная профессия в России
На рынке труда в настоящий момент наибольшим спросом пользуются строители, медицинские работники и водители. Эти данные взяты с интернет-портала Федеральной службы по труду и занятости "Работа в России". Это абсолютно бесплатный ресурс для всех, здесь уже более 1,4 млн …
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7 июля 2015, 04:38