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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 мая 2017г 
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В Самаре открылась фотовыставка

В Самаре открылась фотовыставка "Наш Афон"

На фотографиях - одно из самых удивительных православных мест на планете - святая гора Афон. Каждый снимок наделен особым смыслом. На них изображена повседневная жизнь местных послушников, чудотворные иконы и артефакты монастырей, а также пейзажи "земного удела Богоматерии". Женщинам посещение 

10 мая 2017, 07:06
ФАС вынесла решение по делу о газовом сговоре

ФАС вынесла решение по делу о газовом сговоре

Федеральная Антимонопольная Служба признала нарушившими закон о защите конкуренции и ограничившими доступ на рынок - Губернатора Николая Меркушкина, региональное министерство энергетики и ЖКХ, «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз». Об этом "ТЕРРЕ" сообщили в ведомстве. Сотрудники ФАС провели проверку после жалобы 

10 мая 2017, 06:48
Меры безопасности во время проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу будут серьезно ужесточены

Меры безопасности во время проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу будут серьезно ужесточены

Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ограничения и запретные зоны установят для воздушного и водного транспорта, автобусам, не осуществляющим регулярные перевозки и не оборудованным системой ЭРА-ГЛОНАСС ограничат въезд в города проведения мундиаля. Граждане России, приезжающие в эти населенные пункты будут 

10 мая 2017, 05:58
В России подорожают лекарства

В России подорожают лекарства

Самые доступные по цене лекарства, входящие в список жизненно необходимых, вырастут в цене примерно на 15%. Это может случиться уже в начале 2018-го, когда правительство одобрит новый порядок ценообразования в данной сфере.
Расценки, по всей видимости, будут  устанавливать в соответствии 

10 мая 2017, 05:41
В Самаре ужесточили правила пользования метро

В Самаре ужесточили правила пользования метро

Согласно постановлению мэрии, теперь перевозить мелких домашних животных и птиц можно только в контейнерах, "сумма измерений которых по длине, ширине и высоте не превышает 120 сантиметров". Собаку-проводника (в наморднике, на поводке и со специальным опознавательным знаком), сопровождающую пассажира-инвалида по зрению, 

10 мая 2017, 04:39
«Халява» от Минздрава: СМИ узнали о судьбе проекта бесплатных лекарств для всех россиян

«Халява» от Минздрава: СМИ узнали о судьбе проекта бесплатных лекарств для всех россиян

Как сообщают «Известия», лекарства, отпускаемые в аптеках по врачебному рецепту, могут оказаться бесплатными не только для представителей льготных категорий граждан. Минздрав анализирует соответствующую инициативу и продумывает новую систему обеспечения населения препаратами.
В частности, сейчас прорабатываются модели финансирования этой системы. Параллельно 

5 мая 2017, 11:11
Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар

Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар

В ночь со 2 на 3 мая в общежитии Самарского университета на Московском шоссе произошел пожар. Из здания эвакуировали 140 человек. Очаг находился в квартире на восьмом этаже, передает 63.ru.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило диспетчеру 2 
3 мая 2017, 09:55
В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта

В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта

Чтобы исключить пересадки студентов и льготников, в городах Самарской области остановки будут переносить. Об этом заявили министры правительства Самарской области Иван Пивкин и Марина Антимонова. Лимит для всех льготников - 60 поездок с 1 мая. На билетах будет печататься оставшееся 

2 мая 2017, 01:35
Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Кто угрожает врачам самарской «скорой»?

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи. В Самаре работают 46 бригад врачей, которые каждый день спасают жизни горожан. При этом, нередко они сами рискуют своим здоровьем, сталкиваясь с враждебно настроенными пациентами и их родственниками.
Здесь не знают 

28 апреля 2017, 06:10
Куда ушли деньги студентов из лопнувшего банка «Образование»?

Куда ушли деньги студентов из лопнувшего банка «Образование»?

Выплаты вкладчикам банка «Образование» произведут «Россельхозбанк», «ВТБ-24» и «РГС-Банк». О результатах проведенного конкурса сообщило Агентство по страхованию вкладов.

Прием заявлений о выплате возмещения от частных лиц и индивидуальных предпринимателей начнется 5 мая. О порядке оформления требований сообщат 4 мая 
28 апреля 2017, 10:39
Смертельная тенденция - антибиотики теряют свою силу

Смертельная тенденция - антибиотики теряют свою силу

Смертельная  тенденция. Врачи всего мира говорят о растущей устойчивости микробов к антибиотикам, продлившим среднюю продолжительность жизни людей на 20 лет. Это чревато тем, что многие инфекционные заболевания могут стать неизлечимыми.
Почти 70 лет антибиотики считались  панацеей от многих инфекционных заболеваний. 

20 апреля 2017, 12:32
Взятки не было, но отсидеть Сюсину придется

Взятки не было, но отсидеть Сюсину придется

Бывшему депутату самарской городской думы Владимиру Сюсину придется провести в колонии общего режима как минимум 10 месяцев. А в начале 2018 года  можно будет вести речь о его условно-досрочном освобождении.

Кировский районный суд приговорил его к 5 годам заключения за покушение 

19 апреля 2017, 09:38
Срок за миллион: в Самаре выносят приговор экс-депутату Владимиру Сюсину

Срок за миллион: в Самаре выносят приговор экс-депутату Владимиру Сюсину

Началось оглашение приговора бывшему депутату Думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Аникин передал народному избраннику 1 миллион 250 

19 апреля 2017, 05:17
Самарских чиновников подозревают в получении взятки

Самарских чиновников подозревают в получении взятки

Речь о двух консультантах городского Департамента образования, которые, по версии следствия, требовали от заведующей детским садом ежемесячно передавать им по 10 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления каких-либо недостатков в учреждении. В отношении сотрудников 

6 апреля 2017, 12:20
В Самаре растиражировали Ждуна

В Самаре растиражировали Ждуна

Самарские студенты с помощью 3D-принтера сделали несколько копий популярной в сети скульптуры, которую в России прозвали Ждуном. Фигурки изготовлены из пластика на факультете машиностроения СамГТУ.

«Мы просто решили повеселиться и использовали образ Ждуна для отработки оригинальных аддитивных технологий и 
31 марта 2017, 04:58
Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток

Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток

Преподаватель одного из самарских университетов стал фигурантом уголовных дел по статьям «Взятка» и «Служебный подлог», сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. Заведующая учебной частью вуза была задержана в феврале после получения от студента 20 тысяч рублей.

Аналогичный факт получения 

31 марта 2017, 03:50
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