В суд Ленинского района Самары передали дело Людмилы Уксусовой - доцента кафедры общей и клинической патологии Самарского государственного медицинского университета. Согласно материалам дела, в январе этого года студент дал ей 15 тысяч рублей. Взамен учительница допустила его к экзамену, несмотря на несданные контроольные работы по «Патологической физиологии». По версии следствия, на счету педагога 29 таких преступлений. Ей вменили получение взятки и служебный подлог. Вину она полностью признала. Ей грозит 8 лет заключения со штрафом.
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В Самаре открылась фотовыставка "Наш Афон"
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10 мая 2017, 07:06
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ФАС вынесла решение по делу о газовом сговоре
Федеральная Антимонопольная Служба признала нарушившими закон о защите конкуренции и ограничившими доступ на рынок - Губернатора Николая Меркушкина, региональное министерство энергетики и ЖКХ, «Газпром» и ООО «Газпром межрегионгаз». Об этом "ТЕРРЕ" сообщили в ведомстве. Сотрудники ФАС провели проверку после жалобы …
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10 мая 2017, 06:48
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Меры безопасности во время проведения Кубка конфедерации и чемпионата мира по футболу будут серьезно ужесточены
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Ограничения и запретные зоны установят для воздушного и водного транспорта, автобусам, не осуществляющим регулярные перевозки и не оборудованным системой ЭРА-ГЛОНАСС ограничат въезд в города проведения мундиаля. Граждане России, приезжающие в эти населенные пункты будут …
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10 мая 2017, 05:58
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В России подорожают лекарства
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10 мая 2017, 05:41
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В Самаре ужесточили правила пользования метро
Согласно постановлению мэрии, теперь перевозить мелких домашних животных и птиц можно только в контейнерах, "сумма измерений которых по длине, ширине и высоте не превышает 120 сантиметров". Собаку-проводника (в наморднике, на поводке и со специальным опознавательным знаком), сопровождающую пассажира-инвалида по зрению, …
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10 мая 2017, 04:39
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«Халява» от Минздрава: СМИ узнали о судьбе проекта бесплатных лекарств для всех россиян
Как сообщают «Известия», лекарства, отпускаемые в аптеках по врачебному рецепту, могут оказаться бесплатными не только для представителей льготных категорий граждан. Минздрав анализирует соответствующую инициативу и продумывает новую систему обеспечения населения препаратами.
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5 мая 2017, 11:11
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Студенты погорели: в общежитии Самарского университета произошел пожар
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3 мая 2017, 09:55
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В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта
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2 мая 2017, 01:35
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Кто угрожает врачам самарской «скорой»?
Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники скорой медицинской помощи. В Самаре работают 46 бригад врачей, которые каждый день спасают жизни горожан. При этом, нередко они сами рискуют своим здоровьем, сталкиваясь с враждебно настроенными пациентами и их родственниками.
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28 апреля 2017, 06:10
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Куда ушли деньги студентов из лопнувшего банка «Образование»?
Выплаты вкладчикам банка «Образование» произведут «Россельхозбанк», «ВТБ-24» и «РГС-Банк». О результатах проведенного конкурса сообщило Агентство по страхованию вкладов.
Прием заявлений о выплате возмещения от частных лиц и индивидуальных предпринимателей начнется 5 мая. О порядке оформления требований сообщат 4 мая …
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28 апреля 2017, 10:39
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Смертельная тенденция - антибиотики теряют свою силу
Смертельная тенденция. Врачи всего мира говорят о растущей устойчивости микробов к антибиотикам, продлившим среднюю продолжительность жизни людей на 20 лет. Это чревато тем, что многие инфекционные заболевания могут стать неизлечимыми.
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20 апреля 2017, 12:32
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Взятки не было, но отсидеть Сюсину придется
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19 апреля 2017, 09:38
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Срок за миллион: в Самаре выносят приговор экс-депутату Владимиру Сюсину
Началось оглашение приговора бывшему депутату Думы г.о. Самара Владимиру Сюсину. Напомним, он обвиняется в получении взятки за общее покровительство владельцу одной из самарских автомоек Валерию Аникину, который был бизнес-партнером депутата.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», Аникин передал народному избраннику 1 миллион 250 …
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19 апреля 2017, 05:17
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Самарских чиновников подозревают в получении взятки
Речь о двух консультантах городского Департамента образования, которые, по версии следствия, требовали от заведующей детским садом ежемесячно передавать им по 10 тысяч рублей за общее покровительство и непривлечение к ответственности в случае выявления каких-либо недостатков в учреждении. В отношении сотрудников …
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6 апреля 2017, 12:20
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В Самаре растиражировали Ждуна
Самарские студенты с помощью 3D-принтера сделали несколько копий популярной в сети скульптуры, которую в России прозвали Ждуном. Фигурки изготовлены из пластика на факультете машиностроения СамГТУ.
«Мы просто решили повеселиться и использовали образ Ждуна для отработки оригинальных аддитивных технологий и …
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31 марта 2017, 04:58
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Преподавателя самарского вуза подозревают в получении взяток
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31 марта 2017, 03:50