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Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза
Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной …
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16 февраля 2019, 09:28
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Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек
Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, …
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15 февраля 2019, 01:02
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«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте
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12 февраля 2019, 06:12
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Ох, как горячо: жена самарского олигарха похвасталась перед френдами новым сексуальным купальником
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына продолжает пополнять свой Instagram интересными фото. Теперь девушка решила показать своим подписчикам, как она позирует в купальнике. Для фотосессии Ксения выбрала леопардовое бикини.
«Я всего лишь позирую в купальнике», - пишет Царицына.
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7 февраля 2019, 11:34
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Жена самарского олигарха хочет стать «Миссис мира»
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына готовится к конкурсу красоты «Миссис мира - 2019». Он пройдет в марте следующего года. Девушка призналась своим подписчикам в Instagram, что очень волнуется, но надеется показать хороший результат.
«Я очень взволнована предстоящим конкурсом красоты …
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20 декабря 2018, 03:19
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Жена самарского олигарха сразила френдов очередным откровенным нарядом
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7 декабря 2018, 11:30
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Жена самарского олигарха возбудила френдов откровенным нарядом
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27 ноября 2018, 01:47
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В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»
Телерадиокомпания «Терра» получила благодарность за многолетнюю поддержку творческих проектов фотообъединения областного Союза журналистов. Накануне в Самарском областном художественном музее торжественно открыли юбилейную фотовыставку «Новый поворот», приуроченную к его 10-летию и 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России. В экспозиции представлены …
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24 ноября 2018, 07:15
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Родившаяся в Саранске пума Месси быстро стала звездой соцсетей
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14 ноября 2017, 10:21
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В Instagram добавили долгожданную возможность
Пользователи Instagram теперь получили дополнительную возможность, которую некоторое время назад анонсировали разработчики. Теперь можно в «Историю» загружать старые видео и фотографии.
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9 ноября 2017, 03:22
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Что случилось с Facebook и Instagram?
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7 августа 2017, 05:33
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Instagram запускает тестовую версию новой функции добавления фотографий
В планах создателей Instagram запуск новой функции, благодаря которой пользователи социальной сети смогут размещать под одной записью сразу несколько фото. В настоящее время разработчики приступили к тестированию бета-версии программы.
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2 февраля 2017, 03:55
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