8
30
56
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.02.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Попали в десятку! Самые горячие новости Самары – от кипятка до мороза

Минувшая неделя оказалась богатой на яркие события, получившие широкий общественный резонанс. Тут и масштабные аварии, и громкие задержания, и нестандартные происшествия, и спорные суды. Мы сформировали недельную ленту новостей по принципу увеличения интереса аудитории медиапортала ТРК Терра к пунктам информационной 
16 февраля 2019, 09:28
Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, 
15 февраля 2019, 01:02
«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте

«В глаза смотри»: Ксения Царицына предстала перед подписчиками в платье с откровенным декольте

Стало известно, что жена известного самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына стала официальным представителем конкурса красоты «Миссис Россия Мира — 2019». Её новая запись в инстаграме завлекает не только мужчин, но и женщин: супруга олигарха предлагает поучаствовать в конкурсе.
12 февраля 2019, 06:12
Ох, как горячо: жена самарского олигарха похвасталась перед френдами новым сексуальным купальником

Ох, как горячо: жена самарского олигарха похвасталась перед френдами новым сексуальным купальником

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына продолжает пополнять свой Instagram интересными фото. Теперь девушка  решила показать своим подписчикам, как она позирует в купальнике. Для  фотосессии Ксения выбрала леопардовое бикини.

«Я всего лишь позирую в купальнике», - пишет Царицына.
7 февраля 2019, 11:34
Жена самарского олигарха хочет стать «Миссис мира»

Жена самарского олигарха хочет стать «Миссис мира»

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына готовится к конкурсу красоты «Миссис мира - 2019». Он пройдет в марте следующего года. Девушка призналась своим подписчикам в Instagram, что очень волнуется, но надеется показать хороший результат.

«Я очень взволнована предстоящим конкурсом красоты 

20 декабря 2018, 03:19
Жена самарского олигарха сразила френдов очередным откровенным нарядом

Жена самарского олигарха сразила френдов очередным откровенным нарядом

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына опубликовала в своем Instagram очередной пикантный снимок. На нем она показала своим подписчикам откровенный наряд, подчеркивающий все формы тела, а в подписи к нему спросила, верят ли ее френды в реинкарнацию?
«Если да, 
7 декабря 2018, 11:30
Жена самарского олигарха возбудила френдов откровенным нарядом

Жена самарского олигарха возбудила френдов откровенным нарядом

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова продолжает радовать своих подписчиков в Instagram откровенными фото. Теперь Ксения Царицына решила предстать перед френдами  в образе, как она сама написала, фарфоровой куклы. Для этого она выбрала белое платье со смелым декольте, а ее голову 
27 ноября 2018, 01:47
В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»

В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»

Телерадиокомпания «Терра» получила благодарность за многолетнюю поддержку творческих проектов фотообъединения областного Союза журналистов. Накануне в Самарском областном художественном музее торжественно открыли юбилейную фотовыставку «Новый поворот», приуроченную к его 10-летию и 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России. В экспозиции представлены 
24 ноября 2018, 07:15
Родившаяся в Саранске пума Месси быстро стала звездой соцсетей

Родившаяся в Саранске пума Месси быстро стала звездой соцсетей

Появившаяся на свет в зоопарке столицы Мордовии пума по кличке Месси стремительно превращается в звезду соцсетей. Из Саранска ее уже увезла пензенская пара, которая собирается воспитывать дикого зверя.
У названного в честь футбольной звезды хищника появился аккаунт в Instagram, где 

14 ноября 2017, 10:21
В Instagram добавили долгожданную возможность

В Instagram добавили долгожданную возможность

Пользователи Instagram теперь получили дополнительную возможность, которую некоторое время назад анонсировали разработчики. Теперь можно в «Историю» загружать старые видео и фотографии.
Как известно, прежде в социальной сети нельзя было размещать снимок, выполненный более суток назад. Это делалось для того, чтобы 

9 ноября 2017, 03:22
Что случилось с Facebook и Instagram?

Что случилось с Facebook и Instagram?

Глобальный сбой произошел утром в понедельник в крупнейшей соцсети Facebook. На проблемы с доступом к ее страницам жаловались жители Эстонии, Норвегии, Финляндии, Швеции и России. Одни не могли залогиниться, другие - поставить лайки, многие видели лишь сообщение о технической ошибке. 

7 августа 2017, 05:33
Instagram запускает тестовую версию новой функции добавления фотографий

Instagram запускает тестовую версию новой функции добавления фотографий

В планах создателей Instagram запуск новой функции, благодаря которой пользователи социальной сети смогут размещать под одной записью сразу несколько фото. В настоящее время разработчики приступили к тестированию бета-версии программы.
Как стало известно,  пока новая функция работает некорректно. Таким образом, на 

2 февраля 2017, 03:55
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх