2
14
28
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

Готовы к лету?: жена самарского олигарха опять показала френдам соблазнительные формы в новом купальнике

Готовы к лету?: жена самарского олигарха опять показала френдам соблазнительные формы в новом купальнике

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына готовится к наступающему лету. В связи с этим она запостила в своем Instagram очередное фото в откровенном купальнике, который практически не скрывает соблазнительных форм девушки.

«А вы готовы к лету?»,- спросила Ксения 
16 мая 2019, 10:56
«А кто дурак, спрашивается?»: тольяттинская фитнес-няша сходила на Бузову

«А кто дурак, спрашивается?»: тольяттинская фитнес-няша сходила на Бузову

Тольяттинская фитнес-няша и "зожница" Женя Трубникова призналась, что сходила НА БУЗОВУ. Скандально известная звезда приезжала в Автоград.

«Как интеллигентная девушка, нужно упомянуть, что я ее не поклонница. Но! Как не идти-то? А? Популярнее ее только Президент. Я вообще с радостью бы 

14 мая 2019, 01:35
Красотища: жена самарского олигарха показала полупрозрачное платье, в котором хотела победить на конкурсе «Миссис мира»

Красотища: жена самарского олигарха показала полупрозрачное платье, в котором хотела победить на конкурсе «Миссис мира»

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына продолжает рассказывать о своей жизни через блог в Instagram. На днях девушка выложила ролик, в котором она позирует в белом полупрозрачном платье. По словам Ксении, именно в этом наряде она хотела покорять 
13 мая 2019, 02:41
Худеть или толстеть: жена самарского олигарха вновь похвасталась перед френдами идеальной фигурой

Худеть или толстеть: жена самарского олигарха вновь похвасталась перед френдами идеальной фигурой

Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына решила устроить опрос среди своих подписчиков в Instagram. Она выложила видеоролик, в котором позирует в откровенном купальнике, и поинтересовалась: худеть ей или толстеть?

Большинство френдов отписались, что у Ксении идеальная фигура. Кое-кто 
25 апреля 2019, 10:50
Опухла от слез: жену самарского олигарха не пустили на конкурс «Миссис мира - 2019»

Опухла от слез: жену самарского олигарха не пустили на конкурс «Миссис мира - 2019»

Конкурс красоты «Миссис мира - 2019» остался без российской участницы. В этом году он пройдет в Лас-Вегасе и на него должна была отправиться жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына. Однако она не смогла получить въездную визу в США. Об 
15 апреля 2019, 03:47
Buenas noches: жена самарского олигарха снова показала френдам шикарную грудь

Buenas noches: жена самарского олигарха снова показала френдам шикарную грудь

Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына продолжает постить «горячие» фото с собой в главной роли. На днях девушка выложила в Instagram снимок в сексуальном купальнике, который весьма эффектно подчеркивает ее выдающиеся формы. Судя по всему, представ перед подписчиками в 
19 февраля 2019, 07:32
Британка получила рак кожи, но не отказалась от солнечных ванн

Британка получила рак кожи, но не отказалась от солнечных ванн

У 51-летней поклонницы солнечных ванн из Великобритании диагностировали рак кожи. Но женщина и после этого не отказалась от любимого хобби. По ее словам, она всегда любила загорать и никогда не смазывала тело солнцезащитными средствами. Через некоторое время у нее нашли 
30 мая 2018, 12:12
Вредные лучи: Ученые открыли новую опасность солнечного загара

Вредные лучи: Ученые открыли новую опасность солнечного загара

Австралийские ученые из Квинслендского университета утверждают, что низкие температуры приводят к накоплению повреждений ДНК. При этом изначально возникновение данных повреждений провоцируется действием ультрафиолета.
Свое умозаключение специалисты сделали в результате многочисленных опытов над головастиками полосатой болотной лягушки. В процессе наблюдений эксперты 

5 июля 2017, 10:10
Ученые выяснили, сколько человеку нужно загорать на солнце

Ученые выяснили, сколько человеку нужно загорать на солнце

Ученые из Испании определили оптимальное время для загара. Итоги соответствующего исследования появились в журнале Science of the Total Environment.
В процессе своей работы специалисты задались целью узнать оптимальную дозу витамина D, синтезируемого в человеческой коже под влиянием дневного света. В 

10 марта 2017, 03:28
Ученые не нашли связи между привычкой загорать и возникновением рака

Ученые не нашли связи между привычкой загорать и возникновением рака

Коллектив специалистов из Швеции провел исследование, итоги которого, несомненно, порадуют любителей отдыха под яркими солнечными лучами. По мнению скандинавских ученых, загар ни в коей мере не наносит вред здоровью людей и не вызывает рак кожи, как полагалось прежде. Об этом 

19 мая 2016, 09:30
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх