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Готовы к лету?: жена самарского олигарха опять показала френдам соблазнительные формы в новом купальнике
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16 мая 2019, 10:56
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«А кто дурак, спрашивается?»: тольяттинская фитнес-няша сходила на Бузову
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14 мая 2019, 01:35
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Красотища: жена самарского олигарха показала полупрозрачное платье, в котором хотела победить на конкурсе «Миссис мира»
Жена самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына продолжает рассказывать о своей жизни через блог в Instagram. На днях девушка выложила ролик, в котором она позирует в белом полупрозрачном платье. По словам Ксении, именно в этом наряде она хотела покорять …
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13 мая 2019, 02:41
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Худеть или толстеть: жена самарского олигарха вновь похвасталась перед френдами идеальной фигурой
Супруга самарского олигарха Алексея Шаповалова Ксения Царицына решила устроить опрос среди своих подписчиков в Instagram. Она выложила видеоролик, в котором позирует в откровенном купальнике, и поинтересовалась: худеть ей или толстеть?
Большинство френдов отписались, что у Ксении идеальная фигура. Кое-кто …
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25 апреля 2019, 10:50
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Опухла от слез: жену самарского олигарха не пустили на конкурс «Миссис мира - 2019»
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15 апреля 2019, 03:47
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Buenas noches: жена самарского олигарха снова показала френдам шикарную грудь
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19 февраля 2019, 07:32
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Британка получила рак кожи, но не отказалась от солнечных ванн
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30 мая 2018, 12:12
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Вредные лучи: Ученые открыли новую опасность солнечного загара
Австралийские ученые из Квинслендского университета утверждают, что низкие температуры приводят к накоплению повреждений ДНК. При этом изначально возникновение данных повреждений провоцируется действием ультрафиолета.
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5 июля 2017, 10:10
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Ученые выяснили, сколько человеку нужно загорать на солнце
Ученые из Испании определили оптимальное время для загара. Итоги соответствующего исследования появились в журнале Science of the Total Environment.
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10 марта 2017, 03:28
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Ученые не нашли связи между привычкой загорать и возникновением рака
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19 мая 2016, 09:30
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