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В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю
Власти региона снова решили сдавать памятники архитектуры в аренду по символической цене. Об этом говорится в постановлении за подписью председателя правительства Самарской области Александра Нефедова.
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6 сентября 2018, 11:57
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Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска
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6 сентября 2018, 11:35
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В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец
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6 сентября 2018, 11:11
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В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе
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6 сентября 2018, 10:24
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Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье
Волонтеры завершили поиски 27-летнего Олега М. из Самары, который путешествовал автостопом. Выяснилось, что мужчину сбили насмерть около села Арей Улетовского района Забайкальского края, пишет chita.ru. Напомним, что последний раз мужчина созванивался с близкими еще 7 августа, когда находился в …
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6 сентября 2018, 10:04
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Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся
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4 сентября 2018, 07:55
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Сызранский "бедоносец"
Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.
«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас …
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4 сентября 2018, 05:58
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Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани
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3 сентября 2018, 12:42
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Вандалы разрушили плитку в благоустроенном сквере в Сызрани
Местные жители обвиняют в порче муниципального имущества некую компанию молодых людей.
В Сызрани неизвестные злоумышленники решили «сделать оригинальный подарок» ко дню города, разрушив плитку в благоустроенном сквере в Военном городке, передает «КТВ Луч». Инцидент, по предварительным данным, произошел …
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2 сентября 2018, 05:33
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В Сызрани мужчина поклялся не поднимать руку на любимую и едва ее не зарезал
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13 августа 2018, 05:05
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Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование
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3 августа 2018, 04:20
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В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу
Врачи самарской стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района через "Фейсбук" обратились к руководству области с просьбой проверить законность постановления местной райадминистрации о выселении медучреждения на Стара-Загору. Врачей хотят перевести в другое здание, где вообще нет никаких условий для приема …
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1 августа 2018, 07:53
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4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки
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23 июля 2018, 03:30
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Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника
В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Этого человека обвиняют в попытке убийства, нападении на фельдшера «скорой помощи», а также в попытке сопротивления сотрудникам Росгвардии.
По версии следствия, 24 января мужчина находился в квартире …
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20 июля 2018, 05:47
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Сложнейшие операции научились делать нейрохирурги в Самаре
Самарские нейрохирурги вышли на новый уровень. Они научились делать сложнейшие операции, которые позволяют пациентам с грыжей межпозвонковых дисков навсегда избежать рецидива. В больнице имени Пирогова с прошлого года начали делать уникальную операцию — артропластику в поясничном отделе позвоночника. Она позволяет …
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2 июля 2018, 12:33
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Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре
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29 июня 2018, 05:46