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«Бункер S» Эфир передачи от 04.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.09.2018  
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Материалы по теме:

В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю

В Самаре памятники архитектуры хотят сдавать в аренду по рублю

Власти региона снова решили сдавать памятники архитектуры в аренду по символической цене. Об этом говорится в постановлении за подписью председателя правительства Самарской области Александра Нефедова.
 
Речь идет о «неиспользуемых объектах культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. Эти здания относятся к 
6 сентября 2018, 11:57
Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска

Поздние автобусы из Самары снова перевозят домой жителей Новокуйбышевска

В среду, 5 сентября, на маршруты до Новокуйбышевска снова вышли вечерние автобусы. Напомним, что на прошлой неделе жители Новокуйбышевска возмутились отменой поздних автобусов № 128 из Самары, ведь для многих студентов и сотрудников самарских компаний это был единственный способ добраться 
6 сентября 2018, 11:35
В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец

В Сызрани мужчина спас мальчика за секунду до падения в колодец

Быстрая реакция жителя Сызрани помогла спасти маленького мальчика от несчастного случая. Мужчина по имени Иван заметил, как ребенок наступил ногой на деревянную крышку колодца, расположенного около детсада на улице Циолковского, и провалился. Не теряя ни секунды, горожанин в пару прыжков 
6 сентября 2018, 11:11
В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В Самаре КАМАЗ зажало между двумя трамваями на Московском шоссе

В четверг утром, 6 сентября, произошла крупная авария в областной столице. На пересечении улиц Ново-Вокзальной и Московского шоссе КАМАЗ зажало между двумя трамваями - № 20 и трамваем  без номера от Северного трамвайного депо.

- В результате проишествия практически парализовано 
6 сентября 2018, 10:24
Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье

Пропавшего автостопщика из Самары сбили насмерть в Забайкалье

Волонтеры завершили поиски 27-летнего Олега М. из Самары, который путешествовал автостопом. Выяснилось, что мужчину сбили насмерть около села Арей Улетовского района Забайкальского края, пишет  chita.ru. Напомним, что последний раз мужчина созванивался с близкими еще 7 августа, когда находился в 
6 сентября 2018, 10:04
Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся

Цветы и кровь: неизвестный отморозок ударил самарчанку по голове и скрылся

В Самаре ищут преступника, напавшего на женщину в подъезде. ЧП произошло вечером 4 сентября в Советском районе Самары по адресу ул. Антонова-Овсеенко, 59Б. Неизвестный мужчина напал на женщину, когда она заходила в подъезд, ударил по голове и скрылся.

На 
4 сентября 2018, 07:55
Сызранский

Сызранский "бедоносец"

Блогер Тамара Правдина вспоминает фильм "Не стреляйте в белых лебедей" и главного героя Егора Полушкина, которого прозвали бедоносцем.

«Вот и у нас в Сызрани есть свой "бедоносец", - пишет Правдина. - Делает он все по своему разумению. Сейчас 
4 сентября 2018, 05:58
Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани

Пожилой пешеход попал под колеса легковушки в Сызрани

В воскресенье, 2 сентября, произошла авария с участием пешехода в Сызрани. В 16:00 22-летний молодой человек, получивший права всего год назад, ехал на своей машине по улице Жуковского. По предварительным данным, при повороте налево на улицу Шухова шофер ВАЗа сбил 
3 сентября 2018, 12:42
Вандалы разрушили плитку в благоустроенном сквере в Сызрани

Вандалы разрушили плитку в благоустроенном сквере в Сызрани

Местные жители обвиняют в порче муниципального имущества некую компанию молодых людей.
 
В Сызрани неизвестные злоумышленники решили «сделать оригинальный подарок» ко дню города, разрушив плитку в благоустроенном сквере в Военном городке, передает «КТВ Луч». Инцидент, по предварительным данным, произошел 
2 сентября 2018, 05:33
В Сызрани мужчина поклялся не поднимать руку на любимую и едва ее не зарезал

В Сызрани мужчина поклялся не поднимать руку на любимую и едва ее не зарезал

В Сызрани на обоях в квартире, где произошло нападение на девушку, обнаружили трогательную клятву. «Клянусь не бить и не употреблять наркотики», - написал мужчина, который едва не зарезал свою любимую. Напомним, что 7 августа в одном из домов по улице 
13 августа 2018, 05:05
Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование

Из муниципальной стоматологии в Самаре неизвестные пытались вывезти оборудование

Новый виток событий в деле о выселении филиала муниципальной стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района из здания на улице Стара-Загоры, 85. Врачи уверяют, что 1 августа неизвестные вошли в клинику и попытались вывезти медицинское оборудование и инвентарь. 
 
– Наши просьбы представиться 
3 августа 2018, 04:20
В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу

В блогах: в Самаре врачей стоматологической поликлиники выкидывают на улицу

Врачи самарской стоматологической поликлиники № 2 Промышленного района через "Фейсбук" обратились к руководству области с просьбой проверить законность постановления местной райадминистрации о выселении медучреждения на Стара-Загору. Врачей хотят перевести в другое здание, где вообще нет никаких условий для приема 
1 августа 2018, 07:53
4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки

4,5 тысячи самарцев покусали собаки и кошки

С начала 2018 года в больницы Самарской области обратились 4,5 тысячи человек. Все они пострадали от укусов животных. 1068 потерпевших - дети моложе 14 лет. По данным регионального Роспотребнадзора, количество укушенных на 2,2 % больше, чем за этот же период 
23 июля 2018, 03:30
Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника

Пойдет по суд житель Сызрани, порезавший ножом фельдшера «скорой» и собутыльника

В Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Этого человека обвиняют в попытке убийства, нападении на фельдшера «скорой помощи», а также в попытке сопротивления сотрудникам Росгвардии.

По версии следствия, 24 января мужчина находился в квартире 
20 июля 2018, 05:47
Сложнейшие операции научились делать нейрохирурги в Самаре

Сложнейшие операции научились делать нейрохирурги в Самаре

Самарские нейрохирурги вышли на новый уровень. Они научились делать сложнейшие операции, которые позволяют пациентам с грыжей межпозвонковых дисков навсегда избежать рецидива. В больнице имени Пирогова с прошлого года начали делать уникальную операцию — артропластику в поясничном отделе позвоночника. Она позволяет 
2 июля 2018, 12:33
Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

Что в дни ЧМ-2018 болело у болельщиков в Самаре

За две недели ЧМ-2018 по футболу к самарским врачам обратились 94 иностранца. 15 из них получали стационарное лечение.

Большинство болельщиков, которые приехали на ЧМ-2018 по футболу в Самару обращаются за медпомощью с ушибами, мозолями и головными болями. Есть случаи переломов, однако 

29 июня 2018, 05:46
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