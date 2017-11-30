Региональные парламентарии сегодня проголосовали за него единогласно. В документе предусмотрен беспрецедентный за последние 5 лет объем финансирования на социальное направление. Из 140 миллиардов общего объема расходов 106 направят на социальные нужды. В ходе работы над проектом областного бюджета поступило рекордное число поправок - 511. Это на 235 больше, чем в прошлом году. Полностью решено учесть только 64. Наиболее финансово емкие поправки предусматривают выделение 840 миллионов рублей на подготовку и проведение чемпионата мира по футболу в Самаре. Еще 214 изменений будут рассмотрены в ходе 2018 года. Доходы областной казны в следующем году составят 140 с половиной миллиардов рублей, расходы немногим меньше. Профицит - 594 миллиона рублей. Найден баланс между необходимой экономией и выполнением всех обязательств. Объём расходов на социальную сферу - 106 миллиардов. Это почти 70% от доходов.
Бюджет Самарской области в 2018 г.:
Доходы - 140,4 млрд руб.
Расходы - 139,8 млрд руб.
Профицит - 594 млн руб.
Поддержано предложение об индексации зарплат бюджетников. Она не проводилась в течение последних 5 лет. Например, врачам и младшему медперсоналу поднимут зарплаты на 19 и 34% соответственно.
Дмитрий Азаров, врио губернатора Самарской области: «Замечу, впервые за последние 5 лет мы индексируем зарплату тем категориям, которые не предусмотрены указами президента, как и впервые за 5 лет мы индексируем денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам».
Обратная сторона роста социальных обязательств - существенное сокращение расходов на инвестиционные программы. Это необходимо, чтобы гасить госдолг, накопленный в предыдущие годы.
Виктор Сазонов, председатель Самарской Губернской Думы: «Нам необходимо, помимо эффективного расходования принятого бюджета, очень активно всем - и правительству, и депутатскому корпусу - работать над пополнением бюджета, то есть над поиском наиболее эффективных механизмов увеличения налоговой базы».
Работа над эффективным исполнением бюджета начнется уже в декабре. Профильным министерствам поручено подготовить документы и начать рассчитывать дорожные карты, чтобы реализовать все задуманное.
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