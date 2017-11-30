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«Бункер S» Эфир передачи от 28 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

В Губдуме идет дискуссия вокруг бюджета

В Губдуме идет дискуссия вокруг бюджета

В Самарской Губернской Думе идет дискуссия вокруг бюджета. Объем предполагаемых доходов - 140,5 млн рублей, расходов – 140 млн. Уже наметились разногласия вокруг количества поездок для льготников и выделения средств на ремонт больниц.
30 ноября 2017, 12:03
В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок

В Самаре депутаты предложили в бюджет области рекордное число поправок

Рекордное число поправок предложено внести в главный финансовый документ Самарской области на 2018 год. Для того чтобы выполнить все пожелания депутатов, необходимо найти почти 23 миллиарда рублей.

Перед рассмотрением бюджета Самарской области на 2018 год во втором чтении, к нему поступило 

29 ноября 2017, 09:17
В Самарской губернской думе решают, как изменится областной бюджет на 2018 год

В Самарской губернской думе решают, как изменится областной бюджет на 2018 год

Обсуждения идут на комитете по бюджету и финансам. Присутствуют министры областного правительства. Общий объем средств, которые могут перераспределить, - 45 миллиардов рублей. Беспрецедентное количество поправок. Принятие бюджета во 2-м чтении запланировано на 30 ноября.
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Одно из мест в Самарской губдуме станет вакантным

Одно из мест в Самарской губдуме станет вакантным

Как уже рассказывала «ТЕРРА», Виктор Кузнецов, освободивший место проректора самарского объединенного вуза бывшему вице-губернатору Дмитрию Овчинникову, будет работать в региональном правительстве заместителем руководителя администрации губернатора. После увольнения Овчинникова эту структуру временно возглавляет глава департамента по связям с общественностью и 
21 ноября 2017, 12:48
Расходы на образование обсудили на профильном комитете Губернской думы

Расходы на образование обсудили на профильном комитете Губернской думы

В проекте бюджета Самарской области на 2018 год, который ранее был принят в первом чтении областным парламентом, на образование и науку планируется потратить более 31 миллиарда рублей — это почти четверть всех расходов. Постатейное распределение этих средств обсудили на профильном 

15 ноября 2017, 05:29
В Самарской губернской думе начали рассматривать бюджет на 2018 год

В Самарской губернской думе начали рассматривать бюджет на 2018 год

Согласно предварительным расчетам, доходы областного бюджета на 2018 год составят 129,5 млрд рублей, а расходы чуть меньше 130. Пока проект бездефицитный. Это связано с тем, что в документе не учитывается федеральное финансирование. Еще есть соглашения с федеральным Минфином, по которому 

13 ноября 2017, 05:41
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