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В блогах: "Письма счастья" на железных гаражах самарского поселка Мехзавод
Блогер missis_ykcyc рассказала, что недавно на железных гаражах возле 156-й школы самарского поселка Мехзавод были развешены вот такие "письма счастья".
"Администрация Красноглинского района потребовала у автовладельцев документы на право пользования земельным участком, занимаемым нестационарным объектом. Разумеется, владельцы незаконных …
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14 ноября 2018, 08:12
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Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому
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14 ноября 2018, 08:05
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В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу
Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед …
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14 ноября 2018, 05:26
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У губернатора Самарской области появился новый советник
Стало известно, что новым советником губернатора Дмитрия Азарова по вопросам охраны здоровья стал директор и совладелец ООО «Центр энергоинформационной медицины» Александр Манаков. В понедельник, 12 ноября, его представили коллегам во время еженедельного оперативного совещания. По данным из открытых источников, Александр …
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14 ноября 2018, 05:15
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Депутаты предлагают ввести дневной «тихий час» в Самарской области
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14 ноября 2018, 03:05
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Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов
Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна …
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14 ноября 2018, 11:25
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В Самарской области подорожал патент для мигрантов
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14 ноября 2018, 08:16
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В Самаре обсудили, как профсоюзы могут повлиять на производительность труда
Профсоюзы Самарской области недостаточно участвуют в социально-экономическом развитии региона, в первую очередь, в обеспечении роста производительности труда. Такую оценку работе этих организаций дал губернатор Дмитрий Азаров на совещании с их представителями.
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14 ноября 2018, 08:08
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В Самарской области потратят 8 млн рублей на публикации о раздельном сборе мусора
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14 ноября 2018, 07:44
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С самарцев с долгами за воду не будут брать пени за октябрь и ноябрь
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13 ноября 2018, 12:48
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В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей
Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план …
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8 ноября 2018, 09:41
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Сеть «С.И.Т.И.» отбивается от обвинений
Самарская компания «С.И.Т.И.» опровергла информацию о некачественных работах по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено, которые выполнялись по контракту с «Управлением капитального строительства», когда его возглавляла Светлана Моравская. Последнюю на днях задержали в Москве. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями.
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1 ноября 2018, 08:50
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На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона
Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие …
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31 октября 2018, 10:17
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Деньги на финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись
Средства от министерства спорта Самарской области на финансирование волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска не поступали, в связи с этим и возникли долги по зарплате перед спортсменами. Об этом сообщили представители команды на своем официальном сайте.
Напомним, ранее волейболисты обратились …
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31 октября 2018, 11:32
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Алкашей хотят заставить мести улицы
За пьянство - метлу в руки. В Самаре предложили радикально ужесточить наказание для тех, кто попался нетрезвым на улице. Резонансную поправку в федеральный административный Кодекс подготовили в Самарской губдуме. Новелла предусматривает введение альтернативного наказания для нарушителей: вместо денежного взыскания - …
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22 октября 2018, 03:04
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Оппозиционные партии прервали заседание губдумы
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3 июля 2018, 01:52