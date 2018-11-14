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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 13.11.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 13.11.2018 
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В блогах:

В блогах: "Письма счастья" на железных гаражах самарского поселка Мехзавод

Блогер missis_ykcyc рассказала, что недавно на железных гаражах возле 156-й школы самарского поселка Мехзавод были развешены вот такие "письма счастья".

"Администрация Красноглинского района потребовала у автовладельцев документы на право пользования земельным участком, занимаемым нестационарным объектом. Разумеется, владельцы незаконных 
14 ноября 2018, 08:12
Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому

Со следующего года самарцы будут платить за мусор по-новому

С 1 января следующего года самарцы начнут платить за вывоз мусора в зависимости от числа жильцов в квартире, сообщает областное министерство энергетики и ЖКХ. В квитанциях жителей губернии появится строчка «Обращение с ТКО».

«Плата будет рассчитываться, исходя из количества 
14 ноября 2018, 08:05
В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу

В блогах: гибель в Тольятти семьи Ольденбург будоражит блогосферу

Резонансная гибель в Тольятти семьи Ольденбург - 30-летней мамы и ее 13-летнего сына-инвалида - продолжает будоражить самарскую блогосферу. В прошедшую субботу они выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов. На трагедию отреагировала блогер Ольга Шелест. "Я преклоняюсь перед 
14 ноября 2018, 05:26
У губернатора Самарской области появился новый советник

У губернатора Самарской области появился новый советник

Стало известно, что новым советником губернатора Дмитрия Азарова по вопросам охраны здоровья стал директор и совладелец ООО «Центр энергоинформационной медицины» Александр Манаков. В понедельник, 12 ноября, его представили коллегам во время еженедельного оперативного совещания. По данным из открытых источников, Александр 
14 ноября 2018, 05:15
Депутаты предлагают ввести дневной «тихий час» в Самарской области

Депутаты предлагают ввести дневной «тихий час» в Самарской области

Депутаты Губдумы могут внести поправки региональный закон о тишине. Сейчас шуметь запрещается с 22:00 до 8:00, а летом - с 23:00 до 8:00. Авторы изменений предлагают расширить рамки до 10:00. Кроме того, тишину предполагается соблюдать и днем 13:00 до 15:00.

После 

14 ноября 2018, 03:05
Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Вице-спикером Самарской губернской думы избран Юрий Шевцов

Новые кадровые рокировки были озвучены сегодня, 14 ноября, на 32 внеочередном заседании Самарской губернской думы. Вице-спикером областного парламента единогласно избран Юрий Шевцов, комитет по местному самоуправлению губернской думы возглавил Михаил Матвеев, а главой комитета по образованию и науке стала Татьяна 
14 ноября 2018, 11:25
В Самарской области подорожал патент для мигрантов

В Самарской области подорожал патент для мигрантов

В 2019 году в Самарской области подорожает патент для трудовых мигрантов. Теперь он будет обходиться в 3 тысячи 942 рубля в месяц, что примерно на 8 процентов больше, чем в текущем году. Планируется, что в 2019-м областной бюджет за счет 
14 ноября 2018, 08:16
В Самаре обсудили, как профсоюзы могут повлиять на производительность труда

В Самаре обсудили, как профсоюзы могут повлиять на производительность труда

Профсоюзы Самарской области недостаточно участвуют в социально-экономическом развитии региона, в первую очередь, в обеспечении роста производительности труда. Такую оценку работе этих организаций дал губернатор Дмитрий Азаров на совещании с их представителями. 
 
На совещании губернатора Дмитрия Азарова и представителей профсоюзов Самарской области 
14 ноября 2018, 08:08
В Самарской области потратят 8 млн рублей на публикации о раздельном сборе мусора

В Самарской области потратят 8 млн рублей на публикации о раздельном сборе мусора

В Самарской области потратят 8 млн рублей на выпуск информационных материалов в СМИ, посвященных раздельному сбору мусора. Деньги будут выделены в рамках областной программы по обращению с коммунальными отходами, куратором которой выступают региональное Минэнерго и ЖКХ. В настоящее время средства 
14 ноября 2018, 07:44
С самарцев с долгами за воду не будут брать пени за октябрь и ноябрь

С самарцев с долгами за воду не будут брать пени за октябрь и ноябрь

Стало известно, что в ноябре и декабре этого года (когда придут квитанции за октябрь и ноябрь) пени начисляться не будут, чтобы жителям было легче избавиться от долгов. С 10 по 27 декабря будет проводиться акция «В новый год - без 
13 ноября 2018, 12:48
В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план 
8 ноября 2018, 09:41
Сеть «С.И.Т.И.» отбивается от обвинений

Сеть «С.И.Т.И.» отбивается от обвинений

Самарская компания «С.И.Т.И.» опровергла информацию о некачественных работах по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено, которые выполнялись по контракту с «Управлением капитального строительства», когда его возглавляла Светлана Моравская. Последнюю на днях задержали в Москве. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями.
1 ноября 2018, 08:50
На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

На расширенном заседании правительства Самарской области обсудили главный финансовый документ региона

Бюджет Самарской области на следующий год планируется с небольшим профицитом, несмотря на то, что выпадающие доходы из-за изменений в законодательстве превысят 6 миллиардов рублей. В среду проект главного финансового документа обсудили на расширенном заседании регионального правительства. В мероприятии приняли участие 
31 октября 2018, 10:17
Деньги на ‍финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись

Деньги на ‍финансирование «Новы» из Новокуйбышевска в новом сезоне не выделялись

Средства от министерства спорта Самарской области на финансирование волейбольного клуба «Нова» из Новокуйбышевска не поступали, в связи с этим и возникли долги по зарплате перед спортсменами. Об этом сообщили представители команды на своем официальном сайте.

Напомним, ранее волейболисты обратились 
31 октября 2018, 11:32
Алкашей хотят заставить мести улицы

Алкашей хотят заставить мести улицы

За пьянство - метлу в руки. В Самаре предложили радикально ужесточить наказание для тех, кто попался нетрезвым на улице. Резонансную поправку в федеральный административный Кодекс подготовили в Самарской губдуме. Новелла предусматривает введение альтернативного наказания для нарушителей: вместо денежного взыскания - 

22 октября 2018, 03:04
Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

Оппозиционные партии прервали заседание губдумы

В Самаре во вторник, 3 июля, представители фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» в губернской думе прервали заседание и покинули зал. Свой демарш они объяснили тем, что в повестку не был включен вопрос о повышении пенсионного возраста. Напомним, правительство РФ 

3 июля 2018, 01:52
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