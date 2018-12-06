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Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района
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6 декабря 2018, 01:58
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В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района
В четверг, 6 декабря, произошла дорожная авария в областной столице. Около здания администрации Октябрьского района, неподалеку от станции метрополитена «Алабинская» автомобиль премиум-класса Maybach был оставлен на дороге, причем, передняя часть машины повреждена. По информации ГУ МВД по Самарской области, представительский …
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6 декабря 2018, 01:29
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Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
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6 декабря 2018, 12:54
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Что изменится для самарцев с введением электронного документооборота в ЗАГСах
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6 декабря 2018, 12:10
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В Самаре во втором чтении рассматривается бюджет на 2019 год
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6 декабря 2018, 11:26
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Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары
В среду, 5 декабря, стало известно, что глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко оставил свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Шанов.
Напомним, Сергей Дорошенко стал главой департамента градостроительства этим …
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5 декабря 2018, 04:03
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Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин
Во вторник, 4 декабря, на внеочередном заседании думы Новокуйбышевска депутаты утвердили нового главу города.
- Главой городского округа Новокуйбышевск на внеочередном заседании Думы г.о. Новокуйбышевск единогласно избран Фомин Владимир Николаевич, - сообщили в Думе городского округа Новокуйбышевск.
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4 декабря 2018, 08:34
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Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ
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4 декабря 2018, 02:19
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Главный федеральный инспектор Сергей Чабан уезжает из Самарской области
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4 декабря 2018, 08:01
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Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова
В одном из громких уголовных дел последнего времени, возбужденных в Самарской области, в ближайшее время могут появиться новые факты. Речь идет о злоупотреблении полномочиями экс-руководителя СОФЖИ и управления капстроительства 63-го региона Реналя Мязитова. Напомним, чиновника заключили под стражу 18 октября …
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30 ноября 2018, 10:45
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Самарские чиновники утвердили регламент предоставления участков на кладбищах
Мэрия Самары утвердила регламент предоставления земельных участков для погребения. С заявлением о получении такой муниципальной услуги могут обратиться родственники умершего или его представители. Заявления принимаются в департаменте потребрынка Самары или в МКУ "Ритуал", можно также обратиться через Госуслуги. Напомним, на …
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30 ноября 2018, 11:49
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Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области
Стало известно, что свой пост покинул Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области. Он руководил ведомством последние десять лет, с февраля 2008 года. В настоящий момент исполняющий обязанности главы департамента не назначен, пишет volga.news. Напомним, что 65 …
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29 ноября 2018, 02:09