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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района

Самарцев заинтриговало новогоднее оформление администрации Ленинского района

Вся Самара с нетерпением готовится к встрече самого долгожданного в России праздника - Нового года. Администрация Ленинского района губернской столицы тоже не осталась в стороне и недавно ее здание украсила новогодняя иллюминация. Но светящиеся гирлянды вызвали у самарцев много вопросов 
6 декабря 2018, 01:58
В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района

В Самаре Maybach врезался в стоявшую иномарку у администрации Октябрьского района

В четверг, 6 декабря, произошла дорожная авария в областной столице. Около здания администрации Октябрьского района, неподалеку от станции метрополитена «Алабинская» автомобиль премиум-класса Maybach был оставлен на дороге, причем, передняя часть машины повреждена. По информации ГУ МВД по Самарской области, представительский 
6 декабря 2018, 01:29
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре

Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал оценку ситуации с парком 60-летия Советской власти в Самаре. Напомним, что возможная застройка места отдыха вызвала волну негодования у общественности, люди протестуют и обращаются в различные инстанции для прояснения вопроса.
 
- Без привязки к 
6 декабря 2018, 12:54
Что изменится для самарцев с введением электронного документооборота в ЗАГСах

Что изменится для самарцев с введением электронного документооборота в ЗАГСах

В ближайшие несколько лет в России заработает единая система документооборота в отделах Записи актов гражданского состояния. Благодаря ей граждане смогут получить все необходимые документы из любой точки страны, просто обратившись в ЗАГС по месту жительства. 
 
С октября этого года в России 
6 декабря 2018, 12:10
В Самаре во втором чтении рассматривается бюджет на 2019 год

В Самаре во втором чтении рассматривается бюджет на 2019 год

В четверг, 6 декабря, в Самарской губернской думе проходит 33-е внеочередное пленарное заседание. Оно началось буквально несколько минут назад. На нем присутствует губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Главный вопрос - принятие бюджета 63-го региона на 2019 год во втором чтении. 
6 декабря 2018, 11:26
Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары

Сергей Дорошенко ушел с поста главы департамента градостроительства Самары

В среду, 5 декабря, стало известно, что глава департамента градостроительства Самары Сергей Дорошенко оставил свой пост. Он написал заявление по собственному желанию. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет его заместитель Сергей Шанов.

Напомним, Сергей Дорошенко стал главой департамента градостроительства этим 
5 декабря 2018, 04:03
Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин

Главой Новокуйбышевска стал Владимир Фомин

Во вторник, 4 декабря, на внеочередном заседании думы Новокуйбышевска депутаты утвердили нового главу города.
 
- Главой городского округа Новокуйбышевск на внеочередном заседании Думы г.о. Новокуйбышевск единогласно избран Фомин Владимир Николаевич, - сообщили в Думе городского округа Новокуйбышевск.

Ранее до конкурса на 
4 декабря 2018, 08:34
Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ

Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ

В эти минуты в Самарской губернской думе началось внеочередное заседание комитета по бюджету. Главный вопрос - рассмотрение поправок в бюджет 63-го региона на 2019 год перед рассмотрением его во 2-м чтении. Внесено 429 поправок на сумму 86,1 млрд рублей. Учесть 
4 декабря 2018, 02:19
Главный федеральный инспектор Сергей Чабан уезжает из Самарской области

Главный федеральный инспектор Сергей Чабан уезжает из Самарской области

В понедельник, 3 декабря, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров подписал распоряжение, по которому Сергей Чабан оставляет должность федерального инспектора по Самарской области. Известно, что он уходит по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Обязанности 
4 декабря 2018, 08:01
Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова

Эксклюзив: интервью жены арестованного экс-главы СОФЖИ и управления капстроительства губернии Реналя Мязитова

В одном из громких уголовных дел последнего времени, возбужденных в Самарской области, в ближайшее время могут появиться новые факты. Речь идет о злоупотреблении полномочиями экс-руководителя СОФЖИ и управления капстроительства 63-го региона Реналя Мязитова. Напомним, чиновника заключили под стражу 18 октября 
30 ноября 2018, 10:45
Самарские чиновники утвердили регламент предоставления участков на кладбищах

Самарские чиновники утвердили регламент предоставления участков на кладбищах

Мэрия Самары утвердила регламент предоставления земельных участков для погребения. С заявлением о получении такой муниципальной услуги могут обратиться родственники умершего или его представители. Заявления принимаются в департаменте потребрынка Самары или в МКУ "Ритуал", можно также обратиться через Госуслуги. Напомним, на 
30 ноября 2018, 11:49
Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области

Ушел в отставку глава департамента охоты и рыболовства Самарской области

Стало известно, что свой пост покинул Вячеслав Лебедев, возглавлявший департамент охоты и рыболовства Самарской области. Он руководил ведомством последние десять лет, с февраля 2008 года. В настоящий момент исполняющий обязанности главы департамента не назначен, пишет volga.news. Напомним, что 65 
29 ноября 2018, 02:09
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