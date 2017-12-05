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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
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Материалы по теме:

Самарским школам на капремонт нужно денег в пять раз больше

Самарским школам на капремонт нужно денег в пять раз больше

До начала летних каникул осталось всего две недели. Как только закончится учебный процесс, в школах должен начаться капитальный ремонт. Но финансирования на это не хватает. Проблема широко обсуждалась сегодня на профильном комитете в городской думе.
В этом году на капитальный 

16 мая 2017, 04:29
Молодежный парламент при самарской городской думе увеличат в 2,5 раза

Молодежный парламент при самарской городской думе увеличат в 2,5 раза

Сейчас в молодежном парламенте при самарской гордуме 15 юных политиков, избранных на конкурсной основе. Но скоро их будет 42 - почти столько же, сколько и самих депутатов. 27 человек в парламент направят райсоветы.
 

Не исключено, что будет увеличено и число 

20 октября 2016, 10:55
В День города в Самаре прошел финальный этап масштабной акции

В День города в Самаре прошел финальный этап масштабной акции "Я выбираю"

Молодым самарцам предлагалось проголосовать за свое будущее, отметив при этом, что сейчас их волнует больше всего. В импровизированных бюллетенях можно было выбрать между образованием, дорогами, благоустройством и доступным жильем, либо заполнить пустое поле собственным вариантом.

По предварительным данным, около 30% самарской 

12 сентября 2016, 06:39
Председатель Самарской гордумы Галина Андриянова поздравила с праздниками вдову инвалида войны Тамару Кириченко

Председатель Самарской гордумы Галина Андриянова поздравила с праздниками вдову инвалида войны Тамару Кириченко

В Самаре чествуют ветеранов Великой Отечественной Войны. Особое внимание вдовам участников тех событий. Они не должны чувствовать себя забытыми. 

Одной из первых председатель Самарской городской думы Галина Андриянова решила поздравить с наступающими праздниками вдову инвалида войны Тамару Кириченко. Они познакомились в 

29 апреля 2016, 06:50
Второе чтение бюджета Самары – 2015: все поправки депутатов учтены

Второе чтение бюджета Самары – 2015: все поправки депутатов учтены

Сегодня, 20 ноября, Самарская городская дума приступила к рассмотрению во втором чтении бюджета столицы нашего региона на 2015 год. Напомним, ранее депутаты утвердили его основные параметры.

Как уже рассказывала «ТЕРРА» они ниже, чем в текущем году. Доходы снижаются на 1 миллиард 

20 ноября 2014, 05:51
Бюджет Самары - 2015 сократят практически по всем статьям

Бюджет Самары - 2015 сократят практически по всем статьям

Депутаты Самарской городской думы начали рассмотрение городского бюджета на 2015 год во втором чтении. Секвестирование идет практически по всем статьям расходов.

В кулуарах чиновники жалуются на то, что им "выкручивают руки", одновременно сокращая финансирование и увеличивая обязательства перед населением.
20 ноября 2014, 11:24
Бюджет Самары может получать с наружной рекламы до полумиллиарда рублей в год

Бюджет Самары может получать с наружной рекламы до полумиллиарда рублей в год

Схема размещения рекламных конструкций на территории Самары будет утверждена в начале февраля, заявили в мэрии города. По расчетам экспертов, бюджет города сможет получать от рекламы ежегодно не менее полумиллиарда рублей. После утверждения документа начнется работа по организации конкурсов на размещение 

31 января 2014, 03:23
Бюджет Самары-2014 принят в первом чтении

Бюджет Самары-2014 принят в первом чтении

Бюджет Самары на 2014 год принят в первом чтении с учетом сокращения доходов почти на три миллиарда рублей. Напомним, это произошло из-за изменений в федеральном налоговом законодательстве. Основные параметры главного финансового документа выглядят так: доходы - почти 12,5 млрд рублей, 

19 ноября 2013, 01:01
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