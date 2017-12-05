Сейчас в молодежном парламенте при самарской гордуме 15 юных политиков, избранных на конкурсной основе. Но скоро их будет 42 - почти столько же, сколько и самих депутатов. 27 человек в парламент направят райсоветы.



Не исключено, что будет увеличено и число …