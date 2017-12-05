Документ имеет социальную направленность. В отличие от прошлого года он сверстан бездефицитным, при этом планируемые расходы сократились почти в два раза и составляют 15 миллиардов рублей. Максимально учесть интересы жителей Самары при фактических возможностях бюджета - таким принципом руководствовались депутаты городской думы при принятии главного финансового документа.
Галина Андриянова, председатель Думы г.о. Самара: «На особом контроле сейчас у депутатского корпуса остаются вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, в том числе по исполнению судебных решений, обеспечение жильем детей-сирот, продолжение реализации программы "Комфортная городская среда" и традиционно важный вопрос, обсуждаемый депутатами, - это ремонт образовательных учреждений».
Параметры бюджета г.о. Самара на 2018 год:
Доходы и расходы - 15 млрд 13 млн 656 тыс. руб.
Собственные средства - 14 млрд 44 млн 592 тыс. руб.
Поступления из вышестоящих бюджетов - 969 млн 64 тыс. руб.
Доходы и расходы бюджета в 2018 году составят чуть больше 15 млрд рублей. Это почти на 13 миллиардов меньше, чем текущем году. Связано это с тем, что в 2017 году порядка 45% расходов - средства вышестоящих бюджетов, которые в новый финансовый документ включены еще не в полном объеме. Большая часть средств этого года - 9 миллиардов рублей пойдет на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ. Благоустройство, ремонт дорог, сферу ЖКХ, поддержку отдельных категорий граждан.
Расходы по отдельным статьям бюджета г.о. Самара на 2018 год:
50 млн руб - переселение граждан из аварийного жилищного фонда,
20 млн руб - реализация программы «Комфортная городская среда»,
108 млн руб - ремонт образовательных учреждений.
Владимир Василенко, врио главы г.о. Самара: «За последние 1,5 месяца большущий всплеск произошел травматизма детей на улично-дорожной сети. Именно в местах несанкционированных - вне пешеходных переходов или на нерегулируемых переходах. Так вот, в этом году увеличение по этой статье произошло в 2 раза. Если в 2017-м у нас было порядка 30 миллионов, то на следующий год мы тратим 71 миллион».
Впрочем, работа с бюджетом-2018 не закончена, ряд вопросов включены в «лист ожидания». Городские депутаты рассчитывают на финансовую поддержку области. В течение года документ будет дорабатываться для решения возникающих проблем.
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