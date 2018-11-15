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Материалы по теме:

В Самаре сокращается число курильщиков

В Самаре сокращается число курильщиков

Каждый третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения. Его цель - еще раз напомнить людям о вреде никотиновой зависимости и сподвигнуть тех, кто ей подвержен, отказаться от этого пагубного пристрастия. 
 
Количество курильщиков в Самарской области в последние годы неуклонно 
15 ноября 2018, 09:32
В блогах: в Самаре годовалый ребенок провалился в яму с песком

В блогах: в Самаре годовалый ребенок провалился в яму с песком

Самарец Евгений Курдов через "Фейсбук" попросил власти города обратить внимание на проблему жителей дома № 168 по улице Партизанской.

"Помогите хоть как-то воздействовать на коммунальную службу! Раскопали дом еще 3 недели назад, не так давно запустили отопление. Но 
15 ноября 2018, 06:57
Житель Новокуйбышевска погасил долги, когда понял, что не сможет улететь на отдых

Житель Новокуйбышевска погасил долги, когда понял, что не сможет улететь на отдых

Житель Самарской области погасил долг, когда понял, что его отдых под вопросом. В отделе судебных приставов Новокуйбышевска возбудили исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по налогам и сборам, которая составила более 186 тысяч рублей. Судебные приставы вынесли постановление о 
15 ноября 2018, 05:29
Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин

Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин

Стало известно, что приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 12 ноября на должность прокурора Шигонского района Самарской области назначен Ильдар Вальшин.

По информации облпрокуратуры, Ильдар Вальшин родился в 1982 году. После окончания в 2003 году Современной гуманитарной 
15 ноября 2018, 04:56
В России дорожникам разрешили укладывать асфальт в дождь

В России дорожникам разрешили укладывать асфальт в дождь

Российским дорожникам официально разрешили укладывать асфальт в дождь, снегопад и при температурах до минус 10 градусов. Соответствующую рекомендацию опубликовал Росавтодор. Согласно документу, работы запрещено проводить только при выпадении обильных осадков - более 5 миллиметров.

При неблагоприятных условиях следует предварительно 
15 ноября 2018, 12:07
Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении

Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений. 
 
Фракцию партии "Единая Россия" в Самарской губернской думе возглавил депутат сразу трех последних созывов, основатель первой общественной приемной региональных единороссов Александр Живайкин. Раньше лидером этой 
14 ноября 2018, 10:39
В Самарской области подорожал патент для мигрантов

В Самарской области подорожал патент для мигрантов

В 2019 году в Самарской области подорожает патент для трудовых мигрантов. Теперь он будет обходиться в 3 тысячи 942 рубля в месяц, что примерно на 8 процентов больше, чем в текущем году. Планируется, что в 2019-м областной бюджет за счет 
14 ноября 2018, 08:16
В Самаре обсудили, как профсоюзы могут повлиять на производительность труда

В Самаре обсудили, как профсоюзы могут повлиять на производительность труда

Профсоюзы Самарской области недостаточно участвуют в социально-экономическом развитии региона, в первую очередь, в обеспечении роста производительности труда. Такую оценку работе этих организаций дал губернатор Дмитрий Азаров на совещании с их представителями. 
 
На совещании губернатора Дмитрия Азарова и представителей профсоюзов Самарской области 
14 ноября 2018, 08:08
В Самарской области потратят 8 млн рублей на публикации о раздельном сборе мусора

В Самарской области потратят 8 млн рублей на публикации о раздельном сборе мусора

В Самарской области потратят 8 млн рублей на выпуск информационных материалов в СМИ, посвященных раздельному сбору мусора. Деньги будут выделены в рамках областной программы по обращению с коммунальными отходами, куратором которой выступают региональное Минэнерго и ЖКХ. В настоящее время средства 
14 ноября 2018, 07:44
В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план 
8 ноября 2018, 09:41
Сеть «С.И.Т.И.» отбивается от обвинений

Сеть «С.И.Т.И.» отбивается от обвинений

Самарская компания «С.И.Т.И.» опровергла информацию о некачественных работах по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено, которые выполнялись по контракту с «Управлением капитального строительства», когда его возглавляла Светлана Моравская. Последнюю на днях задержали в Москве. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями.
1 ноября 2018, 08:50
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