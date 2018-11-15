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В Самаре сокращается число курильщиков
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15 ноября 2018, 09:32
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В блогах: в Самаре годовалый ребенок провалился в яму с песком
Самарец Евгений Курдов через "Фейсбук" попросил власти города обратить внимание на проблему жителей дома № 168 по улице Партизанской.
"Помогите хоть как-то воздействовать на коммунальную службу! Раскопали дом еще 3 недели назад, не так давно запустили отопление. Но …
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15 ноября 2018, 06:57
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Житель Новокуйбышевска погасил долги, когда понял, что не сможет улететь на отдых
Житель Самарской области погасил долг, когда понял, что его отдых под вопросом. В отделе судебных приставов Новокуйбышевска возбудили исполнительное производство о взыскании с мужчины задолженности по налогам и сборам, которая составила более 186 тысяч рублей. Судебные приставы вынесли постановление о …
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15 ноября 2018, 05:29
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Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин
Стало известно, что приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 12 ноября на должность прокурора Шигонского района Самарской области назначен Ильдар Вальшин.
По информации облпрокуратуры, Ильдар Вальшин родился в 1982 году. После окончания в 2003 году Современной гуманитарной …
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15 ноября 2018, 04:56
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В России дорожникам разрешили укладывать асфальт в дождь
Российским дорожникам официально разрешили укладывать асфальт в дождь, снегопад и при температурах до минус 10 градусов. Соответствующую рекомендацию опубликовал Росавтодор. Согласно документу, работы запрещено проводить только при выпадении обильных осадков - более 5 миллиметров.
При неблагоприятных условиях следует предварительно …
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15 ноября 2018, 12:07
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Бюджет Самарской области на 2019 год приняли в первом чтении
Кадровые перестановки в Самарской губернской думе. В эту среду депутаты выбрали руководителей сразу 4-х ключевых направлений.
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14 ноября 2018, 10:39
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В Самарской области подорожал патент для мигрантов
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14 ноября 2018, 08:16
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В Самаре обсудили, как профсоюзы могут повлиять на производительность труда
Профсоюзы Самарской области недостаточно участвуют в социально-экономическом развитии региона, в первую очередь, в обеспечении роста производительности труда. Такую оценку работе этих организаций дал губернатор Дмитрий Азаров на совещании с их представителями.
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14 ноября 2018, 08:08
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В Самарской области потратят 8 млн рублей на публикации о раздельном сборе мусора
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14 ноября 2018, 07:44
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В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей
Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план …
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8 ноября 2018, 09:41
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Сеть «С.И.Т.И.» отбивается от обвинений
Самарская компания «С.И.Т.И.» опровергла информацию о некачественных работах по берегоукреплению Саратовского водохранилища у села Рождествено, которые выполнялись по контракту с «Управлением капитального строительства», когда его возглавляла Светлана Моравская. Последнюю на днях задержали в Москве. Ее подозревают в злоупотреблении полномочиями.
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1 ноября 2018, 08:50