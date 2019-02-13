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Самарчанку поймали с героином на полмиллиона рублей
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13 февраля 2019, 09:50
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Скандал в Борском районе: врач вымогал деньги у неимущих пациентов
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11 февраля 2019, 08:50
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Сызранский бизнесмен «попал на деньги» за торговлю «левыми» Лунтиками
Предприниматель из Сызрани попал под суд за попытку заработать денег на популярном мультгерое. К служителям Фемиды обратились представители студии «Мельница», которая обладает исключительными правами на персонажа Лунтика. Оказалось, что бизнесмен торговал контрафактными куклами в виде этого героя. Кроме того, на …
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8 февраля 2019, 02:16
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Делу время: судебное разбирательство о стрельбе по собакам в центре Самары перенесли
Рассмотрение скандального дела о стрельбе по собакам в историческом центре Самары перенесено на следующую неделю. Это было сделано из-за того, что люди, которые, предположительно, стреляли, не ознакомились с материалами дела.
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8 февраля 2019, 11:09
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Экс-директору СОФЖИ Реналю Мязитову сократили на неделю срок ареста
«ТЕРРА» продолжает следить за судьбой бывшего главы СОФЖИ и регионального управления капстроительства Реналя Мязитова. Ему не удалось выйти из СИЗО под домашний арест. Напомним, экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями. Его заключили под стражу 18 октября. Все это время Мязитов провел …
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5 февраля 2019, 08:14
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Описали и арестовали: самарчанка едва не лишилась иномарки из-за неоплаченных налогов
Жительница Самарской области задолжала налоговой службе 104 тысячи рублей. В отделе приставов-исполнителей Красноармейского района в отношении нее завели исполнительное производство. Вскоре приставы выяснили, что у женщины есть иномарка Chevrolet.
Автомобиль был арестован, изъят и передан на ответственное хранение налоговой …
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5 декабря 2018, 12:15
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В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания
В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» …
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28 ноября 2018, 04:45
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Стали известны новые подробности дела депутата Минахмета Халлиулова
Председателя совета депутатов Промышленного района Самары Минахмета Халлиулова арестовали на два месяца. Такое решение принял Самарский районный суд. Дело Минахмета Халиуллова было выделено в отдельное производство в рамках расследования скандала, связанного с «Фондом капитального ремонта».
Напомним, по версии следствия, …
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23 ноября 2018, 11:27
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В Самаре бывшего сотрудника СИЗО поймали на торговле героином
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22 августа 2018, 02:26
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СФ одобрил резонансный закон
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3 июля 2018, 09:01
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Бесполетная зона: В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера
Сотрудники новосибирского СИЗО-1 сбили два квадрокоптера, посредством которых злоумышленники намеревались доставить на территорию исправительного учреждения 7 мобильных телефонов. Об этом сообщает сайт ГУФСИН РФ по Новосибирской области.
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27 июня 2017, 11:12
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В Самаре организовали досуг для семей сотрудников колоний и СИЗО
Инициатором стал общественный совет при областном управлении уголовно-исполнительной системы. Более 50 офицеров вместе с женами и детьми провели выходные вместе. Мужчинам показали короткометражный сатирический фильм с комментариями киноведа Андрея Волкова. Для женщин провели мастер-класс по искусству ландшафтного дизайна и флористики. …
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3 апреля 2017, 07:26
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