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Именно их обвиняют в кровавой расправе в Сызранском районе, когда в апреле прошлого года там убили зам.начальника областного штаба полиции Андрея Гошта и пять членов его семьи. По версии следствия, подсудимые забили спящих людей до смерти.. Выжила только семилетняя племянница 

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Хитрость  состоит в том, что опасные плагины (расширения) замаскированы под программы, предлагаемые пользователям для получения 

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Адвокат создателя холдинга "Кваттрон" Алексея Солдатова потребовал вернуть дело прокурору

Бизнесмена обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, в 2013 году он передал подложные документы для получения кредита в "Россельхозбанке" своему бизнес-партнеру Елене Андреевой. Речь идет о сумме в 74 миллиона 700 тысяч рублей под залог оборудования для фирмы НПО "Смена", 

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Согласно материалам уголовного дела, в декабре 2015 года подсудимая присвоила более 800 000 рублей, которые предназначались для денежного 

20 января 2017, 02:13
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