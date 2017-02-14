Первоначально бывшего советника губернатора Ульяновской области Сергея Фанина обвиняли в покушении на мошенничество. Якобы он получил 10 миллионов рублей от совладельца компании "СКМ" за помощь в приемке и оплате ремонта дорог по муниципальному контракту в Ульяновске. Позже силовики выяснили: Фанину принадлежит 65% уставного капитала "СКМ", а деньги он получил за продажу своей доли. Есть соглашение, подтверждающее ее покупку."Кубриков обещал со мной рассчитаться через 3 месяца после подписания соглашения. Прошло больше года и под любым предлогом, он не отдавал мне эти деньги. Мне пришлось пообещать, что я буду помогать ему с бизнесом", - рассказывает Сергей Фанин. Таким образом он хотел избежать взыскания денег через суд. Но, в итоге, стал фигурантом уголовного дела по статье "самоуправство".
Сегодня служители Фемиды приговорили Фанина к 1 году 8 месяцам исправительных работ. Из этого срока отбывать ему придется 3 месяца. Дело в том, что полгода бывший чиновник провел под домашним арестом, где один день приравнен к трем дням исправительных работ.
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