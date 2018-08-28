В Ленинский районный суд Самары передано дело, заведенное на бывшего врача-анестезиолога одной из больниц города, которого подозревают в надругательстве над пациенткой. Об этом сообщает региональный Следком.
По версии следствия, преступление произошло 2 августа прошлого года. Врач-анестезиолог частной клиники вступил в интимную связь с пациенткой, которая находилась под действием наркоза.
Во время следствия мужчина признал свою вину. При этом он заявил о том, что еще до возбуждения дела попросил у своей жертвы прощения.
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