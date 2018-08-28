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Материалы по теме:

Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание

Речной транспорт в Самаре переходит на осеннее расписание

С понедельника, 3 сентября, самарский речной транспорт будет ходить по осеннему расписанию. Как сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии, изменится расписание судов нескольких маршрутов, а именно  Поляна Фрунзе - Подгоры, Самара - Зольное, Самара - Винновка, Осипенко - Гаврилова поляна 
28 августа 2018, 02:49
Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на «Самара Арену» возобновлена

Подача электричества на стадион «Самара Арена» возобновлена. Об этом «ТЕРРЕ» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Решение о восстановлении электроснабжения принято в связи с высокой социальной значимостью объекта и необходимостью проведения там футбольного матча между «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи».

Напомним, об 

28 августа 2018, 02:33
В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В Самаре автоледи на джипе сбила двух пешеходов

В понедельник, 27 августа, в Самаре произошла авария, в которой пострадали два пешехода. В 14:15 45-летняя автоледи ехала на автомобиле JEEP по проспекту Кирова в направлении улицы Стара-Загора. По пути автомобилистка сбила 19-летнюю девушку и 30-летнего мужчину, которые пересекали проспект 
28 августа 2018, 01:59
В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре гинеколога обвиняют в гибели матери новорожденных тройняшек

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении акушера-гинеколога, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей.

Еще 21 апреля 2016 года в одну из больниц областной столицы привезли женщину, которая находилась на 31-32 неделях 
28 августа 2018, 01:32
Для начальника ИК-3 Андрея Гурьянова избирают меру пресечения

Для начальника ИК-3 Андрея Гурьянова избирают меру пресечения

В эти минуты в Самарском районном суде решается вопрос об избрании меры пресечения для начальника новокуйбышевской исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Напомню, в среду сотрудники регионального управления ФСБ задержали его в момент получения 300 тысяч рублей от некоего жителя Самары. 
24 августа 2018, 11:33
Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу

Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу

24 августа в Самарском районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения для начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Об этом сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА».

Напомним, Гурьянов был задержан 22 августа сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. По 

23 августа 2018, 06:22
С Александра Реймера взыскали 2,2 миллиарда рублей

С Александра Реймера взыскали 2,2 миллиарда рублей

Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН к ее бывшему руководителю Александру Реймеру. Служители Фемиды постановили, что он вместе со своими сообщниками должен возместить ущерб в 2,2 миллиарда рублей. Помимо Реймера, ответчиками в процессе выступали экс-замдиректора ФСИН Николай Криволапов и экс-директор 
22 августа 2018, 04:01
Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

В Сызрани прошел суд над местным 46-летним жителем. Его обвиняли в убийстве знакомого.

Инцидент произошел еще 13 декабря. Подсудимый повздорил со своим приятелем. В какой-то момент перепалка перешла в драку. Злоумышленник выхватил нож и нанес им своему оппоненту два 
20 августа 2018, 02:40
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе в Самаре

Женщину чуть не изнасиловали в секс-шопе в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело за попытку изнасилования женщины. Инцидент произошел 2 апреля в одном из секс-шопов на проспекте Металлургов. Около 18:00 на посетительницу магазина для взрослых неожиданно напал мужчина и попытался ее изнасиловать.

На данный момент известно, что 
12 апреля 2018, 09:04
12 лет «строгача» получил сызранец, грабивший и насиловавший женщин

12 лет «строгача» получил сызранец, грабивший и насиловавший женщин

12 лет колонии строгого режима получил 48-летний житель Сызрани, которого обвиняли в серии изнасилований и разбойных нападений.

Первое преступление мужчина совершил 27 мая прошлого года. Жертвой злоумышленника оказалась женщина, гулявшая по лесопосадке в Юго-Западном районе города. Преступник, принявший дозу наркотика, напал 

14 февраля 2018, 01:21
В Тольятти четверо парней изнасиловали девочку 14 лет

В Тольятти четверо парней изнасиловали девочку 14 лет

В Тольятти возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование несовершеннолетней». Потерпевшая – девочка 14 лет, подозреваемые – четверо парней в возрасте от 18 до 24 лет, сообщает портал «Волга-Ньюс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, 
9 января 2018, 05:13
СК разыскивает в Самаре серийного насильника 18-летних девушек

СК разыскивает в Самаре серийного насильника 18-летних девушек

В Самарской области следователи опубликовали обращение к жителям. Сотрудники регионального следственного управления СК России просят самарцев помочь в поиске подозреваемого в изнасилованиях в разных города России. Все жертвы насильника - 18-летние девушки. Преступления были совершены на улице или в подъездах 

7 декабря 2017, 10:47
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