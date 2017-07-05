Региональному министерству социально-демографической и семейной политики и министерству финансов не удалось оспорить решение областного арбитражного суда, который постановил, что бюджет губернии должен компенсировать Тольятти более 20,5 миллионов рублей убытков.

Дело в том, что в 2012-2013 годах тольяттинский суд обязал мэрию во …