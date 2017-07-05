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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Межтопэнергобанк начал закрывать офисы

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Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов

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Самарские банки-банкроты задолжали 35 млрд рублей

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Правление банка «Солидарность» возглавил топ-менеджер из Иваново Василий Белов

Правление банка «Солидарность» возглавил топ-менеджер из Иваново Василий Белов

На должность председателя правления самарского банка «Солидарность» назначен Василий Белов. Ранее он возглавлял «Кранбанк» в Иваново.

«В Кранбанке Василий Юрьевич продолжит работу в качестве члена Совета директоров. Такое решение направлено на повышение эффективности систем управления банков и выполнения плана 
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АСВ хочет сделать Волго-Камский банк кредитором Владимира Чекмарева

АСВ хочет сделать Волго-Камский банк кредитором Владимира Чекмарева

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6 июня 2017, 10:06
В Самаре экс-президента ВКБ Владимира Чекмарева признали банкротом

В Самаре экс-президента ВКБ Владимира Чекмарева признали банкротом

Самарский областной арбитражный суд признал банкротом Владимира Чекмарева – экс-президента Волго-Камского банка (ВКБ). С иском о банкротстве обратились налоговики из Ленинского района Самары. Чекмарев задолжал за землю, транспорт и имущество.
В отношении бизнесмена открыто конкурсное производство, эти сведения есть в 

30 марта 2017, 11:59
У «Волго-Камского банка» хотят отсудить 2,2 млрд рублей

У «Волго-Камского банка» хотят отсудить 2,2 млрд рублей

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13 января 2017, 03:35
ФНС банкротит бывшего президента Волго-Камского банка

ФНС банкротит бывшего президента Волго-Камского банка

Управление федеральной налоговой службы по Ленинскому району Самары обратилось в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Владимира Чекмарева, бывшего президента Волго-Камского банка. Размер долга, ставший причиной обращения налоговиков, в материалах дела не уточняется. Однако согласно данным службы судебных приставов, Чекмарев 

7 декабря 2016, 11:28
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