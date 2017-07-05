В Ленинском районном суде Самары не стали выносить приговор бывшему первому вице-президенту «Волго-Камского банка» Олегу Назарову, хотя изначально это планировалось сделать во вторник. Как сообщили «ТЕРРЕ» в секретариате, судья удалился в совещательную комнату, а оглашение приговора отложил на 21 июля – в 14:00. Напомним, Олега Назарова обвиняют по двум статьям уголовного кодекса - злоупотребление полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. По версии прокуратуры, по инициативе экс-банкира ВКБ выдал по договорам, оформленным на подставных лиц кредитов на полмиллиарда рублей, еще 83 миллиона получили знакомые Назарова. Обвинение потребовало отправить его в колонию общего режима на семь лет. Защита настаивает на невиновности экс-банкира, хотя доказательная база по его делу насчитывает 38 томов. «Волго-Камский банк» лишился лицензии 11 ноября 2013 года, а через месяц его признали банкротом.
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4 июля 2017, 04:04
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Как россиян защитят от квартирных мошенников?
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Под прицелом: Банкам передали черные списки подозрительных клиентов
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29 июня 2017, 09:12
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Агентство по страхованию вкладов опубликовало отчет о ходе конкурсного производства четырех обанкроченных самарских кредитных учреждений - "Волга-Кредит", "Волго-Камского", "ФИА" и "Эл-Банка" на начало июня. В первом на счетах находится чуть больше 83 миллионов рублей, в конкурсную массу за месяц было …
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23 июня 2017, 05:50
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Правление банка «Солидарность» возглавил топ-менеджер из Иваново Василий Белов
На должность председателя правления самарского банка «Солидарность» назначен Василий Белов. Ранее он возглавлял «Кранбанк» в Иваново.
«В Кранбанке Василий Юрьевич продолжит работу в качестве члена Совета директоров. Такое решение направлено на повышение эффективности систем управления банков и выполнения плана …
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23 июня 2017, 09:55
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АСВ хочет сделать Волго-Камский банк кредитором Владимира Чекмарева
Волго-Камский банк пытаются включить в реестр кредиторов его экс-владельца и президента Владимира Чекмарева. Ходатайство в арибитражный суд Самарской области подало агентство по страхованию вкладов, которое стало конкурсным управляющим ВКБ. Сумма требований – 2 миллиарда 200 миллионов рублей, следует из картотеки …
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6 июня 2017, 10:06
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В Самаре экс-президента ВКБ Владимира Чекмарева признали банкротом
Самарский областной арбитражный суд признал банкротом Владимира Чекмарева – экс-президента Волго-Камского банка (ВКБ). С иском о банкротстве обратились налоговики из Ленинского района Самары. Чекмарев задолжал за землю, транспорт и имущество.
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30 марта 2017, 11:59
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У «Волго-Камского банка» хотят отсудить 2,2 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим «Волго-Камского банка», обратилось в Арбитражный суд Самарской области. С экс-совладельцев ВКБ хотят взыскать 2,2 миллиарда рублей. В числе ответчиков экс-президент банка Владимир Чекмарев, которого пытается признать банкротом налоговая служба, и бывший …
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13 января 2017, 03:35
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ФНС банкротит бывшего президента Волго-Камского банка
Управление федеральной налоговой службы по Ленинскому району Самары обратилось в арбитражный суд с заявлением о банкротстве Владимира Чекмарева, бывшего президента Волго-Камского банка. Размер долга, ставший причиной обращения налоговиков, в материалах дела не уточняется. Однако согласно данным службы судебных приставов, Чекмарев …
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7 декабря 2016, 11:28