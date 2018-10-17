Бывшему руководителю Самарского областного фонда жилья и ипотеки предъявлено еще одно обвинение. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом в своем "твиттере" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Напомним, уголовное дело против Мязитова было возбуждено в сентябре. В вину ему ставилась покупка недвижимости по завышенной цене. По версии следствия, СОФЖИ приобрел у компании ООО «ТОП-Строй» участок в районе улиц Кутякова и Максима Горького. За него организация выплатила 200 миллионов рублей. Проведенная позже оценка показала, что его рыночная стоимость составляет 89,15 миллиона рублей.
|
Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца
В среду вечером, 17 октября, Октябрьский районный суд областной столицы по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на 2 месяца экс-директора СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова. Напомним, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об …
|
17 октября 2018, 08:00
|
Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество
Самарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих высокопоставленных сотрудников «РЖД». Начальника Самарского отдела коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» и его заместителя подозревали в мошенничестве и получении взятки.
По версии следствия, в июне 2016 года …
|
16 октября 2018, 05:51
|
Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре
|
10 октября 2018, 06:49
|
Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре
В Самаре возбуждено уголовное дело на высокопоставленного железнодорожника. Главного инженера Самарской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в …
|
19 сентября 2018, 03:55
|
Стали известны подробности уголовного дела, заведенного на экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил подробности уголовного дела, возбужденного против бывшего исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова. В своем микроблоге он выложил документы, в которых изложена суть претензий к подозреваемому.
Судя по бумагам, причиной для возбуждения уголовного …
|
13 сентября 2018, 03:58
|
В Самаре возбудили уголовное дело против экс-директора СОФЖИ
Судя по документам, уголовное дело против Реналя Мязитова, экс-директора СОФЖИ и соответствующую проверку инициировал бывший начальник «Парков Самары» Сергей Кандаков, назначенный на место Мязитова уже при Дмитрии Азарове. Еще одна деталь - в деле фигурирует компания «Топ-строй», бенефициаром которой является …
|
13 сентября 2018, 01:45
|
Вслед за Рубаковым: возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова
Продолжение громкого коррупционного скандала, в котором фигурируют фамилии высокопоставленных самарских чиновников. Стало известно, что на бывшего руководителя областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова заведено уголовное дело. Об этом сообщает российский политик Александр Хинштейн, недавно избравшийся депутатом Госдумы. По его …
|
12 сентября 2018, 01:28
|
Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет
|
7 сентября 2018, 02:38
|
Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован …
|
24 августа 2018, 02:29
|
В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ
|
3 августа 2018, 01:48
|
В Самаре подорожало вторичное жилье
|
15 июня 2018, 08:01
|
Экс-руководитель СОФЖИ может стать фигурантом еще одного уголовного дела
Экс-руководитель СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналь Мязитов может стать фигурантом еще одного уголовного дела. Оно касается подготовки к крупному хищению песка. Оперативники не исключают, что Мязитов - возможный сообщник Алексея Зюмлина, которого считают организатором теневого бизнеса по …
|
29 сентября 2017, 07:46