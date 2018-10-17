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Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца

Экс-директора СОФЖИ арестовали на 2 месяца

В среду вечером, 17 октября, Октябрьский районный суд областной столицы по ходатайству следствия и прокуратуры арестовал на 2 месяца экс-директора СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналя Мязитова. Напомним, что его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об 
17 октября 2018, 08:00
Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Двое высокопоставленных сотрудников РЖД получили сроки за взяточничество и мошенничество

Самарский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих высокопоставленных сотрудников «РЖД». Начальника Самарского отдела коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» и его заместителя подозревали в мошенничестве и получении взятки.

По версии следствия, в июне 2016 года 

16 октября 2018, 05:51
Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре

Гаишник получил 36 тонн щебенки в виде взятки в Самаре

Задержан начальник отделения дорожной инспекции и организации движения ГИБДД У МВД России по городу Самаре Алексей Тулин. Его подозревают в получении взятки, сопряженной с вымогательством, в значительном размере.

По версии следствия, в период с мая 2017 года по май 2018 Тулин 

10 октября 2018, 06:49
Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

Высокопоставленного железнодорожника поймали на взятке в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело на высокопоставленного железнодорожника. Главного инженера Самарской дистанции пути – структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в 

19 сентября 2018, 03:55
Стали известны подробности уголовного дела, заведенного на экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Стали известны подробности уголовного дела, заведенного на экс-руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил подробности уголовного дела, возбужденного против бывшего исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова. В своем микроблоге он выложил документы,  в которых изложена суть претензий к подозреваемому.

Судя по бумагам, причиной для возбуждения уголовного 

13 сентября 2018, 03:58
В Самаре возбудили уголовное дело против экс-директора СОФЖИ

В Самаре возбудили уголовное дело против экс-директора СОФЖИ

Судя по документам, уголовное дело против Реналя Мязитова, экс-директора СОФЖИ и соответствующую проверку инициировал бывший начальник «Парков Самары» Сергей Кандаков, назначенный на место Мязитова уже при Дмитрии Азарове. Еще одна деталь -  в деле фигурирует  компания «Топ-строй», бенефициаром которой является 
13 сентября 2018, 01:45
Вслед за Рубаковым: возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Вслед за Рубаковым: возбуждено уголовное дело против бывшего руководителя СОФЖИ Реналя Мязитова

Продолжение громкого коррупционного скандала, в котором фигурируют фамилии высокопоставленных самарских чиновников. Стало известно, что на бывшего руководителя областного фонда жилья и ипотеки Реналя Мязитова заведено уголовное дело. Об этом сообщает российский политик Александр Хинштейн, недавно избравшийся депутатом Госдумы. По его 

12 сентября 2018, 01:28
Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

Бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова хотят посадить на 6 лет

В Ленинском районном суде Самары прошли прения по делу бывшего руководителя департамента градостроительства Сергея Рубакова. Обвинение озвучило меру наказания, которое оно просило у служителей Фемиды. По мнению силовиков, Рубаков должен отправиться на 6 лет в колонию общего режима, а также 

7 сентября 2018, 02:38
Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский СОФЖИ ищет покупателей на землю и «вторичку»

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки возобновил реализацию непрофильных и неликвидных активов. Речь идет, прежде всего, о квартирах, домах, в том числе и с земельными участками, а также коммерческих помещениях, находящихся на территории различных муниципалитетов региона. Список "неликвида" был сформирован 
24 августа 2018, 02:29
В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самаре возбудили дело о хищении 1 млн рублей у СОФЖИ

В Самарской области сотрудники регионального УФСБ возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из местных фирм. Причем речь идет о краже денег у Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ).

По версии следствия, с 2014 по 
3 августа 2018, 01:48
В Самаре подорожало вторичное жилье

В Самаре подорожало вторичное жилье

Цены на недвижимость на вторичном рынке Самарской губернии за последний месяц весны выросли. Итоги мая подвел Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). По сравнению с апрелем текущего года средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 6,25% или 2,5 тысячи рублей 
15 июня 2018, 08:01
Экс-руководитель СОФЖИ может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Экс-руководитель СОФЖИ может стать фигурантом еще одного уголовного дела

Экс-руководитель СОФЖИ и Управления капитального строительства Самарской области Реналь Мязитов может стать фигурантом еще одного уголовного дела. Оно касается подготовки к крупному хищению песка. Оперативники не исключают, что Мязитов - возможный сообщник Алексея Зюмлина, которого считают организатором теневого бизнеса по 
29 сентября 2017, 07:46
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