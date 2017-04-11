Cамарский областной суд уменьшил размер штрафа для бывшего военного комиссара Тольятти Игоря Попова. В декабре прошлого года его признали виновным в получении взятки в размере 2 миллионов рублей от своего подчиненного за "общее покровительство". Напомним, по версии следствия, средства летом 2015-ого года передавали тремя частями через посредников. Два раза по 200 тысяч рублей, потом 1 миллион 600. При получении последнего транша силовики задержали одного из соучастников. У военного комиссара Автограда обнаружили меченные купюры. Сторона защиты объяснила это тем, что стражи порядка якобы подбросили деньги сами.
В апелляционной инстанции адвокатам не удалось доказать невиновность своего клиента. Срок заключения оставили прежним - 9 лет колонии, зато размер штрафа уменьшили со 100 миллионов рублей до 5.
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