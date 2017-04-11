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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти скорая помощь потеряла водителя из-за пьяного клиента

В Тольятти скорая помощь потеряла водителя из-за пьяного клиента

Во вторник, 11 апреля, в Тольятти осталась без водителя бригада скорой помощи. Медики приехали оказать помощь мужчине, лежавшему на скамейке в районе Ленинского проспекта. По словам сотрудников «скорой», пациент был пьян и вел себя агрессивно. Водитель бригады попытался помочь медикам 

11 апреля 2017, 05:51
Главой Тольятти стал Сергей Анташев

Главой Тольятти стал Сергей Анташев

Во вторник, 11 апреля, в Тольятти назначен сити-менеджер. Всенародно избранный мэр второго по значимости города губернии Сергей Андреев официально оставил пост. Напомним, его полномочия истекли ровно месяц назад. Нового градоначальника следовало назначить Думе Автограда по результатам работы конкурсной комиссии. Одну 

11 апреля 2017, 05:40
В Тольятти оцепили два жилых дома

В Тольятти оцепили два жилых дома

Во вторник, 11 апреля, экстренные службы Тольятти оцепили два жилых дома. По данным полицейских, сообщения поступили не одновременно. Оба дома находятся в Автозаводском районе, но по разным адресам.

В подъездах домов были обнаружены подозрительные предметы.  Прилегающую территорию оцепили. На 
11 апреля 2017, 01:55
Новый глава Тольятти – в сюжете ТРК «ТЕРРА»

Новый глава Тольятти – в сюжете ТРК «ТЕРРА»

Сегодня, 11 апреля, на внеочередном заседании думы Тольятти выберут главу города. Соответствующее постановление опубликовано на сайте местного парламента. Напомним, документы от претендентов для участия в конкурсе принимали с 15 марта по 3 апреля. В состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
11 апреля 2017, 01:16
Бывших наркополицейских осудили за фальсикацию доказательств

Бывших наркополицейских осудили за фальсикацию доказательств

На скамье подсудимых в Кировском районном суде Самары оказались сразу четверо бывших оперативников областного управления Госнаркоконтроля - Рустам Абдрахимов, Евгений Попов, Юрий Балабанов и Андрей Иванов. По версии следствия, в Самаре в августе 2014 года в квартире многоэтажки на улице 

7 апреля 2017, 07:36
Обвиняемый в избиении врача больницы им.Семашко в Самаре может отправиться за решетку

Обвиняемый в избиении врача больницы им.Семашко в Самаре может отправиться за решетку

Сегодня в Промышленном районном суде Самары прошли прения по делу об избиении хирурга больницы им.Семашко Дмитрия Зарубина. Прокуратура предложила за причинение вреда средней тяжести отправить подсудимого Руслана Назаралиева за решетку на два года.

 

По версии следствия, в октябре прошлого года рано 

7 апреля 2017, 07:34
Экс-директора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова требуют признать банкротом

Экс-директора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова требуют признать банкротом

Самарский завод «Авиаагрегат» обратился в областной Арбитражный суд с заявлением о банкротстве экс-гендиректора предприятия Геннадия Кулакова. Сведения о сумме иска в материалах дела отсутствуют. По данным СМИ, задолженность Кулакова перед компанией превышает 57 млн рублей. Напомним, он покинул пост руководителя 

7 апреля 2017, 01:00
«Самара-Авто» одержала вторую победу над налоговой службой по Кировскому району Самары

«Самара-Авто» одержала вторую победу над налоговой службой по Кировскому району Самары

Компания «Самара-Авто» одержала вторую победу над инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Как уже сообщала «ТЕРРА», фискальное ведомство обжаловало в 11-м апелляционном арбитражном суде решение арбитражного суда Самарской области. Предприниматели просили областной арбитраж признать недействительным решение ФНС о 

6 апреля 2017, 04:33
Самарским призывникам будут выдавать пластиковые карты с личной информацией

Самарским призывникам будут выдавать пластиковые карты с личной информацией

Новобранцев ожидают серьёзные перемены. С 1 апреля в Самарской области, как и по всей России, стартовала весенняя призывная кампания. Долг Родине отправятся отдавать 3 тысячи самарцев. На пункте отправки каждый призывник получит набор личной гигиены, в который помимо шампуня, мыла 

9 апреля 2014, 05:06
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