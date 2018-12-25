Бывший замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрий Сазонов проведет в СИЗО еще как минимум 3 месяца. Суд продлил его арест до 25 марта. Напомним, Сазонова обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он регулярно получал деньги от частной охранной организации, аффилированной организованному преступному сообществу «Законовские». Платили ему якобы за то, что он закрывал глаза на нарушения в работе этой организации. Сам Сазонов своей вины не признает.
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Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца
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20 декабря 2018, 05:53
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Следователь-взяточник не смог обжаловать приговор
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2 ноября 2018, 05:55
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Экс-главу самарского управления капстроительства задержали в Москве
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27 октября 2018, 03:55
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Стали известны эксклюзивные подробности дела экс-заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области
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25 октября 2018, 09:12
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Бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили новое обвинение
Бывшему руководителю Самарского областного фонда жилья и ипотеки предъявлено еще одно обвинение. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом в своем "твиттере" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Напомним, уголовное дело против Мязитова было возбуждено в сентябре. …
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17 октября 2018, 05:08
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СОБР Росгвардии отмечает 26-летие
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8 октября 2018, 03:45
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Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти
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4 октября 2018, 11:57
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Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие
В Самарской области продолжается операция «Оружие». В ее рамках владельцы нелегальных «стволов» и взрывчатки могут добровольно сдать их силовикам без дальнейших проблем с законом. Кроме того, за это предусмотрено и денежное вознаграждение. В частности, за гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит …
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18 сентября 2018, 03:51
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Дмитрия Сазонова уволили из Росгвардии по «отрицательным мотивам»
Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов был уволен 12 сентября по «отрицательным мотивам».
- Сам он пытался уйти «по-хорошему», за что активно ратовали его друзья-покровители, - написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по …
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13 сентября 2018, 12:28
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Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом
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23 августа 2018, 10:59
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Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой
6 августа Самарский областной суд рассмотрел жалобу заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Силовик просил пересмотреть решение о его заключении под стражу на время следствия. Свою позицию он аргументировал тем, что его отец, спикер Губернской думы Виктор Сазонов, борется …
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6 августа 2018, 12:53
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Служебная проверка покажет, откуда у замначальника Росгвардии по Самарской области появилось поместье
Руководство Росгвардии назначило служебную проверку, во время которой должно выясниться, откуда у замначальника ведомства и руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова появилось шикарное поместье на 3-й линии Студеного оврага. Кстати, по предварительным данным, два особняка с бассейном и ухоженным садом …
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30 июля 2018, 05:03