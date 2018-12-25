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Материалы по теме:

Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца

Начальника отдела ГСУ областного главка полиции Веру Рабинович арестовали на два месяца

Самарский районный суд на два месяца арестовал начальника отдела главного следственного управления областного главка полиции Веру Рабинович. Напомню, она и двое посредников были задержаны в ночь с понедельника на вторник в аэропорту "Курумоч" сразу же после получения суммы в 10 

20 декабря 2018, 05:53
Следователь-взяточник не смог обжаловать приговор

Следователь-взяточник не смог обжаловать приговор

В Самаре вступил в силу приговор в отношении бывшего сотрудника регионального СУ СК РФ. Его поймали на взятке. По версии следствия, он получил 400 тысяч рублей за то, чтобы не привлекать к ответственности фигуранта дела, находящегося в его производстве.

Предполагаемого злоумышленника 

2 ноября 2018, 05:55
Экс-главу самарского управления капстроительства задержали в Москве

Экс-главу самарского управления капстроительства задержали в Москве

В Москве задержали экс-главу самарского управления капстроительства Светлану Моравскую. Чиновница была этапирована в Самару и решением Октябрьского суда отправлена под домашний арест сроком на 2 месяца. Она обвиняется в злоупотреблении полномочиями.
27 октября 2018, 03:55
Стали известны эксклюзивные подробности дела экс-заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области

Стали известны эксклюзивные подробности дела экс-заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области

Минимум год предстоит провести в СИЗО экс-заместителю начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрию Сазонову. Такова оценка стороны защиты бывшего полковника. Причина продления содержания под стражей - он не признает свою вину. Напомним, Сазонова задержали 25 июля в одном из 
25 октября 2018, 09:12
Бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили новое обвинение

Бывшему директору СОФЖИ Реналю Мязитову предъявили новое обвинение

Бывшему руководителю Самарского областного фонда жилья и ипотеки предъявлено еще одно обвинение. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору. Об этом в своем "твиттере" сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, уголовное дело против Мязитова было возбуждено в сентябре. 

17 октября 2018, 05:08
СОБР Росгвардии отмечает 26-летие

СОБР Росгвардии отмечает 26-летие

8 октября у бойцов элитного спецподразделения профессиональный праздник.
8 октября 2018, 03:45
Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти

Росгвардейцы задержали предполагаемого «домушника» в Тольятти

На днях сотрудники Росгвардии в Тольятти получили ориентировку на местного жителя. Сообщалось, что он может быть причастен к совершению кражи. По версии силовиков, мужчина забрался в квартиру одной из жительниц города и похитил оттуда два мобильных телефона и ноутбук.

Спустя некоторое 

4 октября 2018, 11:57
Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие

Росгвардия призывает самарцев добровольно сдавать незарегистрированное оружие

В Самарской области продолжается операция «Оружие». В ее рамках владельцы нелегальных «стволов» и взрывчатки могут добровольно сдать их силовикам без дальнейших проблем с законом. Кроме того, за это предусмотрено и денежное вознаграждение. В частности, за гладкоствольное охотничье оружие гражданин получит 

18 сентября 2018, 03:51
Дмитрия Сазонова уволили из Росгвардии по «отрицательным мотивам»

Дмитрия Сазонова уволили из Росгвардии по «отрицательным мотивам»

Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов был уволен 12 сентября по «отрицательным мотивам». 
 
- Сам он пытался уйти «по-хорошему», за что активно ратовали его друзья-покровители, - написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 
13 сентября 2018, 12:28
Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом

Сотрудник ОМОНа скрутил брючным ремнем дебошира с ножом

Сотрудники самарского ОМОНа остаются начеку даже во время отдыха. На днях прапорщик Алексей С., находившийся во дворе своего дома, увидел, как из подъезда с криками о помощи выбегает сосед. На его руке и спине виднелись окровавленные следы от ножевых ударов. 

23 августа 2018, 10:59
Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой

Даже владыка Сергий не помог: Дмитрия Сазонова оставили за решеткой

6 августа Самарский областной суд рассмотрел жалобу заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Силовик просил пересмотреть решение о его заключении под стражу на время следствия. Свою позицию он аргументировал тем, что его отец, спикер Губернской думы Виктор Сазонов, борется 
6 августа 2018, 12:53
Служебная проверка покажет, откуда у замначальника Росгвардии по Самарской области появилось поместье

Служебная проверка покажет, откуда у замначальника Росгвардии по Самарской области появилось поместье

Руководство Росгвардии назначило служебную проверку, во время которой должно выясниться, откуда у замначальника ведомства и руководителя Центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрия Сазонова появилось шикарное поместье на 3-й линии Студеного оврага. Кстати, по предварительным данным, два особняка с бассейном и ухоженным садом 
30 июля 2018, 05:03
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