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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»

В пятницу, 24 мая, в областной столице произошло ЧП. По информации наших телезрителей, обрушились 24 этажа лестничных проемов в жилом комплексе «Логика» на пересечении улиц Авроры и Съездовской. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Информация сейчас уточняется, официально она не 

24 мая 2019, 04:36
В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки

В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили 
24 мая 2019, 04:19
Под Самарой произошла массовая авария

Под Самарой произошла массовая авария

В пятницу, 24 мая, под Самарой на оренбургской трассе, в районе кладбища Песчаная Глинка случилось ДТП с участием нескольких легковых машин, «ГАЗели» и большегруза. По предварительной информации, у фуры отлетело колесо. В результате столкновения грузовая «ГАЗель» осталась без кузова. Информация 
24 мая 2019, 03:21
В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков

Специалисты прокомментировали слухи о массовой гибели мальков в Сызрани. Ранее местные рыбаки рассказали, что нашли мертвую рыбу на берегу реки. По их словам, причиной гибели мальков могло стать понижение уровня воды в Волге — она обмелела очень быстро и часть 
24 мая 2019, 03:05
В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной

В четверг, 23 мая, в областной столице произошла авария, в которой пострадала пассажирка иномарки. В 15:30 76-летний водитель на автомобиле Volkswagen Passat ехал по улице Солнечной в направлении 8-ой просеки. На регулируемом перекрестке улиц Солнечной и 7-ой просеки при повороте 
24 мая 2019, 02:39
Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом

Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом

Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении первого заместителя главы Хворостянского района. Мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2016 году он потребовал, чтобы два местных жителя перечислили благотворительные взносы в 
24 мая 2019, 10:48
В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самарской области поймали браконьера с сетью

В Самаре задержали 65-летнего мужчину, которого подозревают в браконьерстве. По версии следствия, пенсионер рыбачил неподалеку от села Кануевка в Безенчукском районе. В местах нереста и на миграционных путях к ним в Дубовском заливе острова Малая Косица он ловил рыбу с 
23 мая 2019, 03:10
Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию

Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию

Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя. Мужчину обвиняли в вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней. По версии следствия, в декабре 2017 года злоумышленник заставил заниматься проституцией 18-летнюю (тогда 17-летнюю) девушку, а также выложил в Сети ее интимные фотографии. 
21 мая 2019, 09:26
Суд вынес приговор самарчанке, которая убила и выбросила в озеро новорожденную дочь

Суд вынес приговор самарчанке, которая убила и выбросила в озеро новорожденную дочь

В Самарской области суд рассмотрел уголовное дело 41-летней женщины, которую подозревали в убийстве собственного новорожденного ребенка. По версии следствия, 6 ноября прошлого года в 20:00 она родила девочку на берегу озера Сарма. Но после появления малышки на свет мать задушила 
17 мая 2019, 05:33
В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»

В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»

В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Напомним, что женщина является одним из фигурантов резонансного дела о загрязнении нефти в «Дружбе», пишет ria.ru. Ранее следователи завели уголовное 
17 мая 2019, 01:25
В Самарской области мужчина похитил деталь вагона

В Самарской области мужчина похитил деталь вагона

Житель Самарской области пытался украсть деталь вагона, но его задержали полицейские на станции Похвистнево. 39-летний мужчина сумел забрать магистральную часть воздухораспределителя, ущерб оценили в 10 тысяч рублей. По данным Средневолжского ЛУ МВД на транспорте, подозреваемый планировал сбыть свою добычу в 
16 мая 2019, 03:10
В Самарской области под суд пойдут главы трех сельских поселений

В Самарской области под суд пойдут главы трех сельских поселений

В Самарской области завели уголовные дела в отношении глав трех сельских поселений. По версии силовиков группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Похвистневский», в трех селах руководители знали о том, что работы по выполнению муниципальных договоров по замене 
16 мая 2019, 12:36
Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч

Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник 
16 мая 2019, 11:28
Суд арестовал заочно еще двух фигурантов дела о «грязной» нефти

Суд арестовал заочно еще двух фигурантов дела о «грязной» нефти

В среду, 15 мая, Самарский районный суд избрал меру пресечения двум фигурантам дела о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» - создателю ГК «Петронефть» Роману Трушеву и бывшему гендиректору «Самаратранснефть-Терминала» Роману Ружечко. Их заочно арестовали на два месяца при экстрадиции с 
15 мая 2019, 03:16
Два месяца стражи: В Самаре суд арестовал экс-руководителя «НОД» Дмитрия Гуренкова

Два месяца стражи: В Самаре суд арестовал экс-руководителя «НОД» Дмитрия Гуренкова

27 апреля Куйбышевский райсуд арестовал управляющего микрорайоном, экс-руководителя регионального «Национально-освободительного движения» Дмитрия Гуренкова.
 
Суд заключил Гуренкова на два месяца под стражу, пишет 63.ru со ссылкой на  источники, знакомый с ситуацией.
 
Пламенного борца с пятой колонной, коллаборантами, национальными предателями 
27 апреля 2019, 02:14
Дмитрия Сазонова подозревают в том, что он получал деньги от фотографов самарских роддомов

Дмитрия Сазонова подозревают в том, что он получал деньги от фотографов самарских роддомов

Появились новые детали в резонансном деле арестованного полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова. По версии следствия, силовик получал откаты от фотографов, которые снимают новорожденных и счастливых родителей в самарских роддомах. Как пишет «Самарское обозрение», деньги поступали с каждой фотографии младенца в 
25 марта 2019, 01:23
Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест

Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест

Бывший замначальника регионального управления Росгвардии Дмитрий Сазонов проведет в СИЗО еще как минимум 3 месяца. Суд продлил его арест до 25 марта. Напомним, Сазонова обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, он регулярно получал деньги от частной 

25 декабря 2018, 02:33
Стали известны эксклюзивные подробности дела экс-заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области

Стали известны эксклюзивные подробности дела экс-заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области

Минимум год предстоит провести в СИЗО экс-заместителю начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрию Сазонову. Такова оценка стороны защиты бывшего полковника. Причина продления содержания под стражей - он не признает свою вину. Напомним, Сазонова задержали 25 июля в одном из 
25 октября 2018, 09:12
Дмитрия Сазонова уволили из Росгвардии по «отрицательным мотивам»

Дмитрия Сазонова уволили из Росгвардии по «отрицательным мотивам»

Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов был уволен 12 сентября по «отрицательным мотивам». 
 
- Сам он пытался уйти «по-хорошему», за что активно ратовали его друзья-покровители, - написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по 
13 сентября 2018, 12:28
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