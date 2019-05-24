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В Самаре обрушились 24 этажа лестничных проемов в ЖК «Логика»
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24 мая 2019, 04:36
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В Самаре нашли женщину, которая заставила ребенка залезть в мусорный бак ради просрочки
В Самаре нашли женщину, которая заставила своего ребенка залезть в мусорный бак. Напомним, что дама «прославилась» после того, как неравнодушные люди выложили в Сеть видео, на котором женщина доставала из мусорного контейнера своего ребенка - мальчика 5-7 лет. Очевидцы разместили …
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24 мая 2019, 04:19
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Под Самарой произошла массовая авария
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24 мая 2019, 03:21
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В Сызрани рыбаки говорят о массовой гибели мальков
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24 мая 2019, 03:05
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В Самаре 76-летний водитель Volkswagen спровоцировал ДТП на Солнечной
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24 мая 2019, 02:39
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Требовал благотворительные пожертвования: замглавы Хворостянского района предстал перед судом
Суд в Самарской области рассмотрел уголовное дело в отношении первого заместителя главы Хворостянского района. Мужчину подозревали в злоупотреблении должностными полномочиями с причинением тяжких последствий. По версии следствия, в 2016 году он потребовал, чтобы два местных жителя перечислили благотворительные взносы в …
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24 мая 2019, 10:48
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В Самарской области поймали браконьера с сетью
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23 мая 2019, 03:10
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Тольяттинец, который заставил несовершеннолетнюю заниматься проституцией, отправится в колонию
Суд Автозаводского района Тольятти рассмотрел уголовное дело местного жителя. Мужчину обвиняли в вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетней. По версии следствия, в декабре 2017 года злоумышленник заставил заниматься проституцией 18-летнюю (тогда 17-летнюю) девушку, а также выложил в Сети ее интимные фотографии. …
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21 мая 2019, 09:26
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Суд вынес приговор самарчанке, которая убила и выбросила в озеро новорожденную дочь
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17 мая 2019, 05:33
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В Самаре суд оставил под арестом фигуранта дела о «грязной нефти»
В пятницу, 17 мая, Самарский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на арест гендиректора ООО "Нефтеперевалка" Светланы Балабай. Напомним, что женщина является одним из фигурантов резонансного дела о загрязнении нефти в «Дружбе», пишет ria.ru. Ранее следователи завели уголовное …
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17 мая 2019, 01:25
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В Самарской области мужчина похитил деталь вагона
Житель Самарской области пытался украсть деталь вагона, но его задержали полицейские на станции Похвистнево. 39-летний мужчина сумел забрать магистральную часть воздухораспределителя, ущерб оценили в 10 тысяч рублей. По данным Средневолжского ЛУ МВД на транспорте, подозреваемый планировал сбыть свою добычу в …
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16 мая 2019, 03:10
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В Самарской области под суд пойдут главы трех сельских поселений
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16 мая 2019, 12:36
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Тольяттинец лишился легковушки из-за долга в 290 тысяч
Житель Автограда лишился своего автомобиля, не сумев расплатиться по кредиту. В отделе судебных приставов Автозаводского района находилось исполнительное производство в отношении мужчины, с которого должны были взыскать долги. Его задолженность перед банком составляла 290 тысяч рублей, добровольно решение суда должник …
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16 мая 2019, 11:28
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Суд арестовал заочно еще двух фигурантов дела о «грязной» нефти
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15 мая 2019, 03:16
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Два месяца стражи: В Самаре суд арестовал экс-руководителя «НОД» Дмитрия Гуренкова
27 апреля Куйбышевский райсуд арестовал управляющего микрорайоном, экс-руководителя регионального «Национально-освободительного движения» Дмитрия Гуренкова.
Суд заключил Гуренкова на два месяца под стражу, пишет 63.ru со ссылкой на источники, знакомый с ситуацией.
Пламенного борца с пятой колонной, коллаборантами, национальными предателями …
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27 апреля 2019, 02:14
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Дмитрия Сазонова подозревают в том, что он получал деньги от фотографов самарских роддомов
Появились новые детали в резонансном деле арестованного полковника Росгвардии Дмитрия Сазонова. По версии следствия, силовик получал откаты от фотографов, которые снимают новорожденных и счастливых родителей в самарских роддомах. Как пишет «Самарское обозрение», деньги поступали с каждой фотографии младенца в …
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25 марта 2019, 01:23
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Бывшему заместителю начальника областной Росгвардии продлили арест
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25 декабря 2018, 02:33
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Стали известны эксклюзивные подробности дела экс-заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области
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25 октября 2018, 09:12
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Дмитрия Сазонова уволили из Росгвардии по «отрицательным мотивам»
Заместитель руководителя областного управления Росгвардии, начальник центра лицензионно-разрешительной работы Дмитрий Сазонов был уволен 12 сентября по «отрицательным мотивам».
- Сам он пытался уйти «по-хорошему», за что активно ратовали его друзья-покровители, - написал в своем микроблоге в Твиттере депутат Госдумы по …
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13 сентября 2018, 12:28
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