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Материалы по теме:

Самарский дом печати могут продать за 32 млн рублей

Самарский дом печати могут продать за 32 млн рублей

В Самаре стартовали очередные торги по продаже имущества банкротящегося «Самарского Дома печати». Все активы СДП - здания и земельные участки - включены в единый лот начальной стоимостью 646 млн рублей. Снижение цены будет производиться до момента выяв­ления победителя в форме 

30 января 2017, 12:45
В Самаре отметили 93-ю годовщину смерти Ленина, есть фото

В Самаре отметили 93-ю годовщину смерти Ленина, есть фото

Сегодня, 21 января, самарцы возложили цветы к памятнику Владимира Ильича Ленина на площади Революции. Там состоялся памятный митинг, посвящённый 93-й годовщине со дня смерти вождя мирового пролетариата. Как пишет 63.ru, на мероприятие пришло более 150 сторонников коммунистической партии. Некоторые участники 
21 января 2017, 04:31
В блогах: как прошел митинг, посвящённый Октябрьской революции 1917 года

В блогах: как прошел митинг, посвящённый Октябрьской революции 1917 года

Блогер kletskin_m рассказал, что в Самаре, несмотря на ужасную погоду, прошел митинг, посвящённый 99-летию Великой Октябрьской революции 1917 года. "Сбор был назначен у ракеты на проспекте Ленина. Там была организована полевая кухня с чаем и кашей. От ракеты колонна 
8 ноября 2016, 05:45
УФАС: торги по самарскому Дому печати аннулированы

УФАС: торги по самарскому Дому печати аннулированы

Самарское управление ФАС аннулировало торги по продаже имущества ОАО «Издательство «Самарский дом печати». Итоговая стоимость объекта была в 4 раза ниже размера задатка.

Напомним, в конце июня 11 объектов недвижимости компании-банкрота общей площадью 25 тысяч квадратных метров за 35 миллионов рублей 

26 июля 2016, 12:23
Торги по Дому печати признали недействительными

Торги по Дому печати признали недействительными

Результаты торгов по продаже имущества ОАО "Издательство Самарский дом печати" отменило областное Управление Федеральной антимонопольной службы. Сделано это на основании постановления 11-го апелляционного арбитражного суда, удовлетворившего  иск Федеральной налоговой службы. Ранее ФНС обратилась с требованием отменить решение собрания кредиторов Дома 

21 июля 2016, 03:47
Итоги торгов по продаже самарского

Итоги торгов по продаже самарского "Дома печати" могут отменить

Областное управление налоговой службы в апелляционной инстанции добилось признания недействительным решения собрания кредиторов банкротящегося издательства по условиям продажи имущества юрлица. Во второй половине июня 11 зданий бывшей типографии и 4 земельных участка под ними продали с торгов за 35 миллионов 

8 июля 2016, 05:06
В Самаре пройдет митинг памяти зоозащитницы, убитой догхантером

В Самаре пройдет митинг памяти зоозащитницы, убитой догхантером

9 июня в Самаре в поселке Управленческий рядом с ДК "Чайка" пройдет митинг против догхантеров, передает портал 63.ru. С помощью акции гражданские активисты надеются привлечь внимание властей к проблеме. Сыновья жестоко убитой в Самаре зоозащитницы Людмилы Сафоновой обратились к 
4 июня 2016, 02:30
Митинг протеста в Самаре

Митинг протеста в Самаре

В минувшую субботу в Самаре на площади Героев 21-й Армии состоялся митинг против точечной застройки в областной столице. Один из самых спорных объектов - это сквер Фадеева на проспекте Ленина, именуемый в народе Козловским сквером. Здесь хотят возвести новое здание 
9 марта 2016, 12:08
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