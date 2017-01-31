Доведенные до отчаяния бывшие работники Самарского Дома печати рассказывают, что уже на протяжении восьми лет добиваются погашения долгов по зарплате. Однако до сих пор 349 человек не получили ни копейки из 17,5 миллионов рублей. Они сообщают, что 32 человека уже умерло за эти 8 лет, не получив ни зарплаты, ни пособий.
Удастся ли погасить долги перед всеми кредиторами, пока неизвестно. Сейчас здания и земельные участки предприятия единым лотом выставлены на торги, которые продлятся до 8 февраля. Начальная стоимость - 646 миллионов рублей. До объявления покупателя каждый день цена будет снижаться примерно на 10 процентов. В день завершения аукциона она составит 32 миллиона рублей.
"Нас волнует то, что нам этой суммы на всех не хватит. Такой уверенности у нас нет, что продадут за более выгодную сумму", - беспокоится бывший начальник отдела кадров Самарского дома печати Ольга Лебедева.
В январе коллектив издательства обращался в арбитраж с просьбой отменить очередные торги, но судья отказала. Она посчитала, что это лишь затянет процесс и нарушит права всех кредиторов. Общая сумма их требований превышает 200 миллионов рублей. Не получив поддержки в суде, горожане обратились в десятки ведомств, включая полицию и прокуратуру. Проверка по их заявления завершится в конце февраля.
Юристы опасения работников остаться без денег не разделяют. Сходную позицию занимает и назначенная в конце прошлого года конкурсный управляющий Ольга Ларина: "Я не имею права прогнозировать либо предрешать результаты проведения торгов по продаже имущества ОАО «Издательство «Самарский Дом Печати». Только после проведения торгов по реализации имущества ... можно будет оценить размер требований кредиторов, которые будут погашены... Необоснованное затягивание процедуры банкротства на неопределенный срок влечет увеличение текущих расходов должника, связанных с содержанием имущества".
Добавим, что 14 компаний изъявили желание погасить долги перед всеми кредиторами "Дома печати", но деньги ни одна из них пока не перечислила. Самарская фирма "Абсолют", подконтрольная Шаповалову, пошла еще дальше. Она потребовала суд обязать издательство заключить с ней договор о продаже всего имущества, выставленного на торги. Доводы заявителя пока неизвестны. Предварительное слушание назначено на 1 февраля.
Тем временем, бывшие работники издательства намерены выйти на митинг, чтобы обратить внимание на ситуацию вокруг активов предприятия.
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