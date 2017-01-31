В минувшую субботу в Самаре на площади Героев 21-й Армии состоялся митинг против точечной застройки в областной столице. Один из самых спорных объектов - это сквер Фадеева на проспекте Ленина, именуемый в народе Козловским сквером. Здесь хотят возвести новое здание …