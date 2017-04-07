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Бункер S

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Материалы по теме:

Обвиняемый в избиении врача больницы им.Семашко в Самаре может отправиться за решетку

Обвиняемый в избиении врача больницы им.Семашко в Самаре может отправиться за решетку

Сегодня в Промышленном районном суде Самары прошли прения по делу об избиении хирурга больницы им.Семашко Дмитрия Зарубина. Прокуратура предложилаза причинение вреда средней тяжести отправить подсудимого Руслана Назаралиева за решетку на два года.

 

По версии следствия, в октябре прошлого года рано утром 

7 апреля 2017, 07:34
Экс-директора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова требуют признать банкротом

Экс-директора «Авиаагрегата» Геннадия Кулакова требуют признать банкротом

Самарский завод «Авиаагрегат» обратился в областной Арбитражный суд с заявлением о банкротстве экс-гендиректора предприятия Геннадия Кулакова. Сведения о сумме иска в материалах дела отсутствуют. По данным СМИ, задолженность Кулакова перед компанией превышает 57 млн рублей. Напомним, он покинул пост руководителя 

7 апреля 2017, 01:00
«Самара-Авто» одержала вторую победу над налоговой службой по Кировскому району Самары

«Самара-Авто» одержала вторую победу над налоговой службой по Кировскому району Самары

Компания «Самара-Авто» одержала вторую победу над инспекцией Федеральной налоговой службы по Кировскому району Самары. Как уже сообщала «ТЕРРА», фискальное ведомство обжаловало в 11-м апелляционном арбитражном суде решение арбитражного суда Самарской области. Предприниматели просили областной арбитраж признать недействительным решение ФНС о 

6 апреля 2017, 04:33
Самарского экс-сенатора Андрея Ищука снова банкротят

Самарского экс-сенатора Андрея Ищука снова банкротят

В региональный арбитраж снова поступило заявление о банкротстве известного самарского бизнесмена, бывшего сенатора Андрея Ищука. С иском повторно обратился некий гражданин Дмитрий Вольнов. Первый раз он подавал заявление 15 марта, но уже 23 числа его отозвал. Данные о сумме долга 

6 апреля 2017, 11:40
В Самаре экс-помощницу судьи лишили свободы за мошенничество

В Самаре экс-помощницу судьи лишили свободы за мошенничество

В Самаре вступил в законную силу приговор, вынесенный в отношении помощника судьи Кировского района Алины Калачевой. Год назад сотрудники самарского управления ФСБ заподозрили женщину в том, что она предлагала за материальное вознаграждение смягчение приговора и даже оправдание по уголовным делам. 

31 марта 2017, 12:11
Ангарского маньяка обвинили еще в 60 убийствах

Ангарского маньяка обвинили еще в 60 убийствах

Экс-милиционеру Михаилу Попкову, приговоренному к пожизненному заключению за убийство 22 женщин и покушение на убийство еще двух, предъявили обвинения еще в 60 аналогичных преступлениях. Об этом информирует портал главного следственного управления СКР.
Как уточняется, обвинение предъявлено по 59 убийствам и 

27 марта 2017, 03:21
В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

В Самаре осужден за экстремизм гражданин Узбекистана

Приволжский окружной военный суд приговорил Бахтиёрбека Холматова к лишению свободы с содержанием в колонии строгого режима на девять лет.
Сейчас именно в Самаре рассматриваются уголовные дела подобной направленности, возбужденные в сорока регионах страны. Холматов был задержан сотрудниками ФСБ в республике 

20 марта 2017, 04:45
На Урале экс-полицейский осужден за ритуальные убийства

На Урале экс-полицейский осужден за ритуальные убийства

Суд Свердловской области огласил вердикт по делу экс-полицейского Арсена Байрамбекова. За совершение шести ритуальных и заказных убийств он получил 13 лет и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
Как установило следствие, в 2014 году Байрамбеков, много времени уделявший 

10 марта 2017, 03:24
Сотрудники миграционной службы и наркоконтроля окажутся на улице

Сотрудники миграционной службы и наркоконтроля окажутся на улице

Начальник областного главка полиции Сергей Солодовников намерен выдать им жилеты ДНД и отправить патрулировать город. Об этом он заявил накануне на строевом смотре, который прошел в столице губернии на площади Куйбышева. Вместе с силовиками в строевом смотре принимали участие дружинники, 

21 апреля 2016, 02:59
Самарца будут судить за контрабанду наркотиков из Китая

Самарца будут судить за контрабанду наркотиков из Китая

Жителя Самары ждет суд за контрабанду наркотических веществ из Китая. Сегодня, 3 августа, об этом сообщила пресс-служба областного госнаркоконтроля.

На скамье подсудимых окажется 27-летний Станислав Ножкин. Ему вменяют контрабанду "синтетики", сбыт наркотиков в составе группы лиц по предварительному сговору и легализацию 6,245 

3 августа 2015, 02:32
В России начнут сажать в тюрьму за отказ от проверки на состояние наркотического опьянения

В России начнут сажать в тюрьму за отказ от проверки на состояние наркотического опьянения

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность за отказ от проверки на состояние наркотического опьянения. Согласно тексту документа, теперь за это будет грозить штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей либо административный арест на срок до 
16 июля 2015, 11:53
В Тольятти стартовал чемпионат госнаркоконтроля России по стрельбе

В Тольятти стартовал чемпионат госнаркоконтроля России по стрельбе

Сегодня, 23 июня, на стрельбище в Комсомольском районе Автограда прошел торжественный парад и церемония открытия соревнований. В чемпионате принимают участие 200 человек из 46 регионов страны. В течение трех дней сотрудники госнаркоконтроля будут демонстрировать свой уровень профессиональной подготовки и умение 
23 июня 2015, 07:43
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