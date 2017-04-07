На скамье подсудимых в Кировском районном суде Самары оказались сразу четверо бывших оперативников областного управления Госнаркоконтроля - Рустам Абдрахимов, Евгений Попов, Юрий Балабанов и Андрей Иванов. По версии следствия, в Самаре в августе 2014-ого года в квартире многоэтажки на улице Магистральной женщине подкинули наркотики. Сфальсифицировали доказательства. В итоге, в отношении горожанки возбудили уголовное дело по статье "незаконное хранение наркотиков". В февраля 2015 года факт подлога скрылся и дело было прекращено за отсутствием события преступления. А оперативникам предъявили обвинение в фальсификации доказательств, превышении должностных полномочий и незаконном приобретении и хранение наркотиков.
Судья признал подсудимых виновными и приговорил их к лишению свободы. Абдрахимова отправили в колонию на 6 лет, Балабанова- на 5, Попова - на 4,5 и Иванова - на 2 года.
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