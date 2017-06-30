Бывших сотрудников самарской таможни посадили в колонию за вымогательство и получение взятки в особо крупном размере. В начале 2016-го года зам начальника ведомства Дмитрий Игонин и его коллега Андрей Левкин требовали 10-процентный откат у фирмы, которая получила госзаказ на уборку помещений таможни. За полгода работы ей должны били заплатить один миллион девятьсот тысяч рублей. По версии следствия, до получения отката таможенники всячески препятствовали выполнению этой работы.
Мужчин задержали при передаче им денег. Уже позже в суде они отрицали данный факт, но служители Фемиды признали их виновными. Игонина посадили на 7 лет и обязали выплатить штраф в восьмидесятикратном размере от взятки. Левкину дали 4 года колонии и запретили занимать определенные должности в течение трех лет.
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