Мобильные гастроли: Два румына украли свыше 60 телефонов на концерте в Испании В Испании за два часа ловкие воры-карманники вытащили свыше 60 мобильных телефонов. Все произошло во время концерта, на который пришли несколько сотен человек.

По сообщению полиции, воры оказались уроженцами Румынии. В процессе выяснения обстоятельств инцидента стражи порядка выяснили: преступники прибыли …