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«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре

Видео: Кировский вещевой рынок горел в Самаре

5 июня в Самаре произошел пожар на Кировском вещевом рынке. Около 18:10 там загорелись контейнеры. Огонь охватил 50 квадратных метров площади.

На тушение пожара прибыли 23 сотрудника МЧС на пяти машинах. С огнем им удалось справиться к 18:41, сообщает 
5 июня 2018, 09:15
Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч

Прямой рейс Самара – Новосибирск открыли в аэропорту Курумоч

В Самаре, в аэропорту Курумоч, появился прямой рейс в Новосибирск. Направление будет обслуживать авиакомпания S7. Пассажиры будут летать по маршруту Самара – Новосибирск на самолетах Embraer 170. В расписании – по два вылета в неделю. Из Самары – по субботам 

5 июня 2018, 04:20
Глава МВД России проверил готовность полиции к ЧМ-2018 в Самаре

Глава МВД России проверил готовность полиции к ЧМ-2018 в Самаре

Cамару посетил глава МВД России Владимир Колокольцев. Он проверил готовность сводного отряда полиции к работе во время проведения ЧМ-2018 по футболу.  В самарском аэропорту министра внутренних дел РФ встретил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. Владимир Колокольцев ознакомился с условиями 
5 июня 2018, 09:19
Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

Появилось фото отремонтированной набережной у Ладьи в Самаре

В Самаре отремонтированный участок 
4 июня 2018, 04:24
Атланты вернулись на особняк Шихобаловых в Самаре

Атланты вернулись на особняк Шихобаловых в Самаре

В Самаре на фасад особняка Шихобаловых на улице Венцека начали устанавливать фигуры атлантов. 
18 мая 2018, 03:19
Изображениями кота и кошки украсят две арки на улице Чапаевской в Самаре

Изображениями кота и кошки украсят две арки на улице Чапаевской в Самаре

Приближается очередной фестиваль «Том Сойер Фест». В его рамках волонтеры будут своими силами восстанавливать облик старых зданий. В этом году организаторы мероприятия решили внести некоторое разнообразие. Участникам фестиваля предложат не только восстанавливать фасады построек, но и украсить две арки на 

1 марта 2018, 08:43
Памятник Ил-2 в Самаре открыли после реставрации

Памятник Ил-2 в Самаре открыли после реставрации

В Самаре в понедельник, 6 ноября, торжественно открыли Ил-2 - самолет-памятник, впервые установленный в Куйбышеве 42 года назад.

Памятник самолету Ил-2 занял привычное место на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова. Его демонтировали в конце 2015 года на время строительства в 

7 ноября 2017, 09:47
Реставрацию Фабрики-кухни замораживают до весны

Реставрацию Фабрики-кухни замораживают до весны

Реставрация Фабрики-кухни в Самаре будет продолжена. Об этом ТРК «ТЕРРА» в четверг заявили представители государственного музейно-выставочного центра, который является заказчиком работ. Восстановление здания оценивается в 600 миллионов рублей. Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что принято решение сменить 
13 октября 2017, 11:27
В Самаре возле «Аквариума» загорелся автобус 67 маршрута, есть фото и видео

В Самаре возле «Аквариума» загорелся автобус 67 маршрута, есть фото и видео

Сегодня, 16 июля, около 13:20 на пульт оперативного дежурного ГУ МЧС России по Самарской области поступил сигнал о возгорании в общественном транспорте. На улице Мичурина рядом с остановкой «Площадь героев 21 армии» (у торгового центра «Аквариум»), загорелся двигатель в автобусе 
16 июля 2016, 03:27
Более 400 тыс. рублей собрали поклонники «Аквариума» на новый альбом группы

Более 400 тыс. рублей собрали поклонники «Аквариума» на новый альбом группы

Борис Гребенщиков и группа «Аквариум» с помощью фанатов решили собрать деньги на очередной альбом. Отметим, данный способ сбора средств называется краудфандинг.

Акция началась сегодня, 1 сентября, и буквально за несколько часов было собрано более 400 тыс. рублей. Всего музыканты 
1 сентября 2015, 07:47
В Самаре на Клинической двое неизвестных расстреляли мужчину на Audi

В Самаре на Клинической двое неизвестных расстреляли мужчину на Audi

Сегодня, 17 августа, в Самаре на улице Клинической была стрельба.

«Совершено покушение на парня, который выходил из своей Audi. Было 3 выстрела. Двое парней в кепках убежали в сторону ТЦ «Аквариум», - сообщил очевидец. Он опубликовал в соцсети фото 
17 августа 2015, 04:51
Rammstein будут играть на фестивале

Rammstein будут играть на фестивале "Рок над Волгой" один час

Немецкая группа Rammstein даст часовое шоу в поселке под Самарой. Об этом было заявлено 29 марта в ходе заседания рабочей группы по подготовке и проведению пятого музыкального фестиваля "Рок над Волгой".  Также на фестивальной площадке по традиции выступят ведущие рок-группы 

29 марта 2013, 02:29
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