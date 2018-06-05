В Самаре до конца года отреставрируют здание бывшего ресторана «Аквариум», расположенное на улице Самарской. Оно является объектом культурного наследия. Проект особняка в стиле модерн у архитектора Михаила Квятовского заказали купцы Ивановы. Строительство было завершено в 1914 году. В 1917 году, с марта по ноябрь, здание занимал самарский комитет большевиков, потом в стенах бывшего «Аквариума» была создана первая пионерская дружина, размещались общественные организации, театр юного зрителя. Отделочные и пуско-наладочные работы, работы по монтажу внутренних инженерных сетей и сценического оборудования планируют завершить в четвертом квартале 2018 года.
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