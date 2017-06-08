10
49
54
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 8 июня 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d88888b.   888        .d8888b.              .d8888b.       d8888            
 d88P" "Y88b  888       d88P  Y88b            d88P  Y88b     d8P888            
 888     888  888            .d88P            888    888    d8P 888            
 888     888  888           8888"    .d88888  888          d8P  888    .d88b.  
 888     888  888            "Y8b.  d88" 888  888  88888  d88   888   d8P  Y8b 
 888 Y8b 888  888       888    888  888  888  888    888  8888888888  88888888 
 Y88b.Y8b88P  888       Y88b  d88P  Y88b 888  Y88b  d88P        888   Y8b.     
  "Y888888"   88888888   "Y8888P"    "Y88888   "Y8888P88        888    "Y8888  
        Y8b                              888                                   
                                         888                                   
                                         888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

ФК «Сызрань-2003» ищет ярких и талантливых девушек в группу поддержки

ФК «Сызрань-2003» ищет ярких и талантливых девушек в группу поддержки

Всего в футбольный клуб требуются пять девушек. Об этом сообщается на клубном сайте.

Требования: возраст от 16 лет и старше, рост от 160 см, размер одежды от 40 до 44, ответственность, пунктуальность.Соискательницы должны быть молодыми и стройными. Члены 
7 июня 2017, 10:52
В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города

В Сызрани объявлен конкурс на пост главы города

1 июня досрочно покинул свой пост Сергей Ананьев. Полномочия градоначальника до избрания нового будет исполнять глава администрации Николай Лядин. 
7 июня 2017, 03:08
В Сызранском зоопарке львёнок Симба подружился с енотом Машей и обезьянкой Майей

В Сызранском зоопарке львёнок Симба подружился с енотом Машей и обезьянкой Майей

В сызранском зоопарке «Птичья Дача» стали неразлучными друзьями двухмесячные енот Маша, львёнок Симба и обезьянка Майя, пишет «КТВ Луч».

Львёнок, которого недавно приобрёл зоопарк, пока ведёт себя как ребёнок и живёт в доме хозяев. Здесь же живут маленький 
6 июня 2017, 11:08
Росгвардия проверит оружие у сызранцев

Росгвардия проверит оружие у сызранцев

С 1 по 20 июня сотрудники Росгвардии и участковые уполномоченные полиции проведут внеплановые проверки условий хранения оружия. Особое внимание силовики намерены уделить гражданам, которые замечены в систематическом нарушении правопорядка или употреблении алкоголя.
 
Цель мероприятия - предупреждение правонарушений в сфере 
5 июня 2017, 10:51
Замглавы Самары Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении

Замглавы Самары Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении

Заместитель главы Самары - руководитель департамента транспорта Дмитрий Войнич написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом «ТЕРРЕ» сообщили источники в мэрии. Однако пока чиновник находится на рабочем месте, поскольку его уход из ведомства мэр города Олег Фурсов еще 

29 мая 2017, 12:10
Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении

Глава Красноглинского района Самары не явился в суд по иску о собственном увольнении

Прокуратура района требует уволить главу местной администрации Олега Комарова из-за нарушений закона о противодействии коррупции. Как уже рассказывала "ТЕРРА", силовиков возмутило, что на посту заместителя высокопоставленного чиновника 1, 5 года работал его отчим - Сергей Юданов. Кроме того компания «Жилищно-коммунальное 
5 мая 2017, 08:56
Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности

Уволенный чиновник обвинил главу Самары в некомпетентности

Самарскую мэрию со скандалом покинул руководитель управления по работе с обращениями граждан Виктор Кузьмин. После своего ухода он обвинил в некомпетентности главу города Олега Фурсова и раскритиковал реформу местного самоуправления. В своем твиттере бывший чиновник разместил открытое письмо, в котором 

3 мая 2017, 06:12
В Самаре у главы департамента ветеринарии нашли 17 миллионов – и он уволился

В Самаре у главы департамента ветеринарии нашли 17 миллионов – и он уволился

Глава областного департамента ветеринарии Сергей Овчинников, в банковском сейфе которого оперативники нашли более 17 миллионов рублей, написал заявление об увольнении по собственному желанию. По мнению экспертов, чиновник пошёл на такой шаг из-за претензий к его работе со стороны следствия.

Напомним, осенью 

28 апреля 2017, 03:50
Антонио Бандерас учится на дизайнера

Антонио Бандерас учится на дизайнера

55-летний актер и режиссер стал студентом - он начал обучение в Сentral Saint Martins (Великобритания).
27 августа 2015, 10:49
В Самаре после летнего урагана так и не восстановили крыши интерната и колледжа

В Самаре после летнего урагана так и не восстановили крыши интерната и колледжа

Самарская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №113 и металлургический колледж не могут добиться выделения средств на оплату капитального ремонта кровли. Повреждения получены еще в августе во время сильнейшего урагана с градом, и до сих пор вопрос не 
16 октября 2014, 04:43
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна