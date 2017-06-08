Топ-менеджер был уволен за грубое нарушение трудовых обязанностей. Александр Незговоров через суд требует восстановить его на работе, взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред в размере 100 тыс. рублей. Он был уволен в марте этого года по статье 81 Трудового Кодекса РФ. Злоупотребления выявило Западное управление министерства образования и науки области. Заключаются они в том, что директор учебного заведения каждый месяц начислял себе 27 тысяч рублей за ученую степень кандидата наук. Выплатил себе денежную компенсацию за неиспользованные 112 дней отпуска. Все эти действия, по закону, должны были согласовываться с региональным министерством образования. В общей сложности он незаконно получил более 1, 3 млн рублей.
Доводы Незговорова о том, что размеры компенсационных выплат не ограничены, суд признал необоснованными и отказал ему в удовлетворении иска. Кандидат наук обжаловал это решение в Самарский областной суд.
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