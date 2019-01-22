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«Бункер S» Эфир передачи от 22.01.2019 
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Цифры. Эфир передачи от 22.01.2019  
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Материалы по теме:

Порыв на Ташкентской: тепло в дома обещают вернуть завтра к обеду

Порыв на Ташкентской: тепло в дома обещают вернуть завтра к обеду

В Самаре ведутся работы на месте прорыва на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора. Глубина залегания трубы - 1,5 метра, место порыва нашли. Как рассказали в мэрии, к 0.00 часам планируется завершить земляные работы и приступить к замене повреждённого участка. После 
22 января 2019, 10:37
«Тольяттинскую птицефабрику» оставят без земли?

«Тольяттинскую птицефабрику» оставят без земли?

«Тольяттинская птицефабрика» рискует остаться без земли, на которой расположены производственные мощности предприятия. Компания «Домашняя ферма» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском о признании недействительным договора аренды участка площадью более 900 гектаров, заключенного между птицефабрикой и администрацией Ставропольского 
22 января 2019, 10:28
Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре

Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре

Крупная коммунальная авария в Самаре может обернуться уголовным делом: стартовала доследственная проверка из-за прорыва трубопровода. Напомним, что сегодня на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора произошел порыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Горячая воды разлилась по проезжей части, и ожоги различной 
22 января 2019, 10:07
Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы

Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы

Крупная авария на теплотрассе в областной столице не обошлась без пострадавших: трое взрослых и один ребенок попали в ожоговое отделение больницы имени Пирогова. Врачи оценивают их ожоги как средней степени тяжести. В общей сложности, помощь медиков потребовалась 11 людям, семерым 
22 января 2019, 09:33
В мэрии Тольятти новый руководитель департамента общественной безопасности

В мэрии Тольятти новый руководитель департамента общественной безопасности

Очередная волна кадровых рокировок в Тольятти: руководителем департамента общественной безопасности мэрии назначен Виталий Денисов. В понедельник, 21 января, глава города Сергей Анташев представил его коллегам. Кстати, для городской администрации это совсем не новая фигура. Виталий Денисов занимал этот же пост 
21 января 2019, 02:04
Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»

Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»

Кадровую политику обсудили на пресс-конференции губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января. У главы региона поинтересовались, почему министры спорта и культуры до сих пор находятся в статусе «врио».
 
- У человека должен быть шанс, время проявить себя у всех было, по 
18 января 2019, 02:57
Руководитель департамента опеки мэрии Самары уходит после 26 лет работы

Руководитель департамента опеки мэрии Самары уходит после 26 лет работы

В ближайшее время из самарской мэрии уйдет руководитель департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлана Найденова. Дело в том, что 23 декабря прошлого года ей исполнилось 65 лет, она достигла предельного для муниципального чиновника возраста. Заявление о сложении полномочий она 
15 января 2019, 07:46
Назначен и.о. руководителя самарской налоговой службы

Назначен и.о. руководителя самарской налоговой службы

В налоговой региона серьезные перестановки: и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области назначена Ольга Крикова, которая ранее была замом главы ведомства. Об этом говорится на официальном сайте УФНС. Напомним, что Александр Вихров, возглавлявший областное управление налоговой с 2015 
15 января 2019, 04:38
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