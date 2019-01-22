|
Порыв на Ташкентской: тепло в дома обещают вернуть завтра к обеду
|
22 января 2019, 10:37
|
«Тольяттинскую птицефабрику» оставят без земли?
«Тольяттинская птицефабрика» рискует остаться без земли, на которой расположены производственные мощности предприятия. Компания «Домашняя ферма» обратилась в Арбитражный суд Самарской области с иском о признании недействительным договора аренды участка площадью более 900 гектаров, заключенного между птицефабрикой и администрацией Ставропольского …
|
22 января 2019, 10:28
|
Следственный комитет начал проверку прорыва теплотрассы в Самаре
Крупная коммунальная авария в Самаре может обернуться уголовным делом: стартовала доследственная проверка из-за прорыва трубопровода. Напомним, что сегодня на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора произошел порыв на тепломагистрали диаметром 1000 мм. Горячая воды разлилась по проезжей части, и ожоги различной …
|
22 января 2019, 10:07
|
Трое взрослых и ребенок госпитализированы из-за прорыва теплотрассы
|
22 января 2019, 09:33
|
В мэрии Тольятти новый руководитель департамента общественной безопасности
Очередная волна кадровых рокировок в Тольятти: руководителем департамента общественной безопасности мэрии назначен Виталий Денисов. В понедельник, 21 января, глава города Сергей Анташев представил его коллегам. Кстати, для городской администрации это совсем не новая фигура. Виталий Денисов занимал этот же пост …
|
21 января 2019, 02:04
|
Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»
|
18 января 2019, 02:57
|
Руководитель департамента опеки мэрии Самары уходит после 26 лет работы
|
15 января 2019, 07:46
|
Назначен и.о. руководителя самарской налоговой службы
В налоговой региона серьезные перестановки: и.о. руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области назначена Ольга Крикова, которая ранее была замом главы ведомства. Об этом говорится на официальном сайте УФНС. Напомним, что Александр Вихров, возглавлявший областное управление налоговой с 2015 …
|
15 января 2019, 04:38
Мы Вам перезвоним!