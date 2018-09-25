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Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти
В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде на восьми стационарных постах …
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25 сентября 2018, 03:32
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В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду
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25 сентября 2018, 02:53
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Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018
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25 сентября 2018, 02:26
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В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов
В сентябре 20 остановок общественного транспорта в Самаре украсили репродукциями русского авангарда из коллекции областного музея. Теперь пассажиры, которые дожидаются нужного автобуса или трамвая, могут любоваться произведениями известных художников: Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Петра Кончаловского и других. Организаторы …
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25 сентября 2018, 01:44
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Главой Шестого кассационного суда в Самаре стал Александр Ефанов
Главой Шестого кассационного суда в Самаре назначен Александр Ефанов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Судя по документу, господин Ефанов назначен на шестилетний срок.
Напомним, что сейчас Александр Ефанов является председателем Арбитражного суда Самарской области, а до этого …
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24 сентября 2018, 08:31
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Официально прекращены полномочия спикера Самарской губдумы
В понедельник, 24 сентября, депутаты Самарской губернской думы официально приняли документ о досрочном прекращении полномочий председателя областного парламента Виктора Сазонова. Он возглавлял парламент на протяжении 17 лет, с 2001 года. Напомним, что политик скончался после продолжительной болезни и в субботу, …
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24 сентября 2018, 12:54
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В Самарской области изменилась структура правительства
Только что Самарская губернская дума приняла сразу в двух чтениях законопроект, касающийся изменения структуры регионального правительства. Решение было одобрено единогласно. Напомним, что речь идет о законопроекте, внесенном губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. В частности, …
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24 сентября 2018, 12:19
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Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области
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24 сентября 2018, 12:10