Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018 … Во время мониторинга сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выяснили, что в гостинице «Радиоцентр» на улице Технической,1 в Самаре во время ЧМ-2018 года были сильно завышены цены. Так, при предварительном заказе стоимость гистиничных услуг за сутки проживания в начале июля в номере