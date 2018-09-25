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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

Дмитрий Азаров потребовал наказать заводы, которые загрязняют воздух в Тольятти

В понедельник, 24 сентября, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалась экологическая обстановка в Тольятти. Врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов сказал, что за уровнем загрязнения воздуха в Автограде на восьми стационарных постах 
25 сентября 2018, 03:32
В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

В Самаре горожане и предприятия задолжали 1 млрд 493 млн рублей за воду

Долги жителей и предприятий областной столицы за холодную воду и канализацию составили 1 млрд 493 млн 233 тыс. рублей. Причем, львиную долю этой гигантской суммы не перечислили коммунальщикам именно физические лица — 780,1 млн рублей. На долю управляющих компаний, ТСЖ 
25 сентября 2018, 02:53
Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018

Самарская гостиница в 2 раза завысила цены во время ЧМ-2018

Во время мониторинга сотрудники регионального управления Роспотребнадзора выяснили, что в гостинице «Радиоцентр» на улице Технической,1 в Самаре во время ЧМ-2018 года были сильно завышены цены. Так, при предварительном заказе стоимость гистиничных услуг за сутки проживания в начале июля в номере 
25 сентября 2018, 02:26
В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов

В Самаре на остановках появились репродукции авангардистов

В сентябре 20 остановок общественного транспорта в Самаре украсили репродукциями русского авангарда из коллекции областного музея. Теперь пассажиры, которые дожидаются нужного автобуса или трамвая, могут любоваться произведениями известных художников: Казимира Малевича, Аристарха Лентулова, Ольги Розановой, Петра Кончаловского и других. Организаторы 
25 сентября 2018, 01:44
Главой Шестого кассационного суда в Самаре стал Александр Ефанов

Главой Шестого кассационного суда в Самаре стал Александр Ефанов

Главой Шестого кассационного суда в Самаре назначен Александр Ефанов. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Судя по документу, господин Ефанов назначен на шестилетний срок.

Напомним, что сейчас Александр Ефанов является председателем Арбитражного суда Самарской области, а до этого 
24 сентября 2018, 08:31
Официально прекращены полномочия спикера Самарской губдумы

Официально прекращены полномочия спикера Самарской губдумы

В понедельник, 24 сентября, депутаты Самарской губернской думы официально приняли документ о досрочном прекращении полномочий председателя областного парламента Виктора Сазонова. Он возглавлял парламент на протяжении 17 лет, с 2001 года. Напомним, что политик скончался после продолжительной болезни и в субботу, 
24 сентября 2018, 12:54
В Самарской области изменилась структура правительства

В Самарской области изменилась структура правительства

Только что Самарская губернская дума приняла сразу в двух чтениях законопроект, касающийся изменения структуры регионального правительства. Решение было одобрено единогласно. Напомним, что речь идет о законопроекте, внесенном губернатором Дмитрием Азаровым. Он касается штатных изменений в системе исполнительной власти. В частности, 
24 сентября 2018, 12:19
Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области

Дмитрий Азаров раскритиковал подготовку к отопительному сезону в Самарской области

513,6 млн направят в Самарской области на обеспечение бесперебойной работы газо- и водоснабжения и подготовку комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду в этом году. Решение было принято на заседании Самарской губернской думы. Ключевым вопросом повестки сегодня было внесение изменений в закон 
24 сентября 2018, 12:10
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