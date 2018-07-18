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«Бункер S» Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 17 июля 2018г 
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112 наркопреступлений за год успел совершить парень из Самары

112 наркопреступлений за год успел совершить парень из Самары

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего молодого человека. Его обвиняют в 112 преступлениях, связанных с оборотом наркотиков. В частности, в покушении на незаконный сбыт, торговлю запрещенными веществами, попытке «отмыть» деньги.

По версии следствия, мужчина организовал преступную 
17 июля 2018, 12:56
Взятку в 75 тысяч рублей получил полицейский из Самары

Взятку в 75 тысяч рублей получил полицейский из Самары

В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора отделения по противодействию незаконной миграции отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России. Этого человека подозревают в получении взятки.

По версии следствия, с декабря 2017 
16 июля 2018, 11:08
На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары

На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары

В Самаре будут судить заведующую муниципальным детским садом, которую обвиняют в даче взятке.

По версии следствия, с октября 2014 по март 2017 года эта женщина передавала сотрудникам департамента образования администрации Самары взятки. Деньги поступали от нее в несколько приемов, 
16 июля 2018, 10:47
Житель Сызрани купил героин в отделении Сбербанка

Житель Сызрани купил героин в отделении Сбербанка

Суд Сызрани рассмотрел уголовное дело, в котором фигурировали наркотики. Как оказалось, дилер продал своему клиенту героин в отделении Сбербанка.

Мужчина заказал партию запрещенных веществ на 3000 рублей по телефону, а драгдилер назначил ему встречу в отделении кредитного учреждения. По 
15 июля 2018, 11:47
Установщики счетчиков на воду запугивают жителей Самары

Установщики счетчиков на воду запугивают жителей Самары

В последнее время в Самаре активизировались недобросовестные компании, которые занимаются установкой и заменой счетчиков на холодную и горячую воду. Фирмы распространяют листовки, похожие на квитанции, а также звонят абонентам и внушают им, что они срочно должны заменить приборы учета. Нередко 

11 июля 2018, 12:10
В канун Дня Победы активизируются мошенники

В канун Дня Победы активизируются мошенники

Пожилые граждане по-прежнему остаются для преступников самой легкой мишенью. С начала года в Самаре зафиксировано уже более 40 случаев, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных или социальных служб, проникают в квартиру к пенсионерам. Чаще всего им сообщают, что человеку положена некая 

7 мая 2018, 08:01
«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области

«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области

Про «незаурядное дизайнерское решение» при ремонте дорог поведали жители Кинель-Черкасс. «Инновационно -нанотехнологические дорожные знаки из Сколково» поставили на трассе к совхозу Рабочий.

Жители Самарской области пожаловались на некачественную работу подрядчиков, которые установили знаки на трассе Кинель-Черкассы — совхоз Рабочий. 
15 апреля 2018, 02:05
Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов

29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.

Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их 

20 марта 2018, 05:54
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