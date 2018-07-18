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112 наркопреступлений за год успел совершить парень из Самары
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего молодого человека. Его обвиняют в 112 преступлениях, связанных с оборотом наркотиков. В частности, в покушении на незаконный сбыт, торговлю запрещенными веществами, попытке «отмыть» деньги.
По версии следствия, мужчина организовал преступную …
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17 июля 2018, 12:56
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Взятку в 75 тысяч рублей получил полицейский из Самары
В Самаре завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего инспектора отделения по противодействию незаконной миграции отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД России. Этого человека подозревают в получении взятки.
По версии следствия, с декабря 2017 …
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16 июля 2018, 11:08
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На взятке в 180 тысяч рублей поймали заведующую детсадом из Самары
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16 июля 2018, 10:47
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Житель Сызрани купил героин в отделении Сбербанка
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15 июля 2018, 11:47
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Установщики счетчиков на воду запугивают жителей Самары
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11 июля 2018, 12:10
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В канун Дня Победы активизируются мошенники
Пожилые граждане по-прежнему остаются для преступников самой легкой мишенью. С начала года в Самаре зафиксировано уже более 40 случаев, когда злоумышленники, представляясь сотрудниками коммунальных или социальных служб, проникают в квартиру к пенсионерам. Чаще всего им сообщают, что человеку положена некая …
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7 мая 2018, 08:01
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«И так сойдет!»: На срубленных ветках устанавливают дорожные знаки в Самарской области
Про «незаурядное дизайнерское решение» при ремонте дорог поведали жители Кинель-Черкасс. «Инновационно -нанотехнологические дорожные знаки из Сколково» поставили на трассе к совхозу Рабочий.
Жители Самарской области пожаловались на некачественную работу подрядчиков, которые установили знаки на трассе Кинель-Черкассы — совхоз Рабочий. …
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15 апреля 2018, 02:05
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Оренбуржец заказал через интернет инструменты, а получил наполнитель для кошачьих туалетов
29-летний житель Оренбурга стал жертвой интернет-мошенника. Он нашел в сети объявление о продаже монтажного инструмента. Оренбуржец связался с продавцом, перевел ему деньги и получил трек-номер для отслеживания движения посылки.
Мужчине доставили две коробки. Каково же было его удивление, когда после их …
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20 марта 2018, 05:54