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«Бункер S» Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2018г 
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Семья из Орла засудила турфирму за неисправный самолет

Поездка в отпуск закончилась для семьи из города Орел разбирательством с туроператором. Супруги приобрели путевку, которая предполагала пересадку на самолет в Москве. Поездка до столицы прошла нормально, а потом начались проблемы. Сначала было на 7 часов задержано отправление самолета в 
11 апреля 2018, 12:25
Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон

Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон

Жительница Оренбурга отсудила 100 тысяч рублей у установщика некачественных окон. Женщина решила установить стеклопакеты в своем жилище. Свои услуги ей предложил местный предприниматель и попросил за всю работу и сами окна 35 тысяч рублей.

Конфликт разгорелся после завершения процесса установки. Оказалось, 

6 апреля 2018, 05:15
В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани оштрафовали автоледи, из-за которой мужчина сломал нос в ДТП

В Сызрани завершилось судебное разбирательство над начинающей автоледи. Она стала виновницей аварии, которая произошла в октябре 2017 года. Тогда девушка на ВАЗ-2115 не справилась с управлением машиной на скользкой дороге. Легковушка врезалась дерево. В результате столкновения травмы получил мужчина-пассажир. У 
6 апреля 2018, 03:58
Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

Мужчина воровал деньги с банковской карты матери в Самарской области

В полицию Красноярского района обратилась за помощью местная жительница. Она рассказала, что с ее банковской карты исчезли 27 тысяч рублей.

Подозрение правоохранителей сразу пало на 36-летнего сына потерпевшей, который с ней и живет в одном доме. Мужчина уже имел проблемы с 

6 апреля 2018, 02:35
Трое сельчан украли из ангара электроинструменты в Самарской области

Трое сельчан украли из ангара электроинструменты в Самарской области

Полицейские раскрыли крупную кражу в поселке Волжский Утес. О преступлении сообщил водитель одного из местных коммунальных предприятий. Придя на работу утром, он обратил  внимание на ангар, расположенный на территории организации. У него взломали ворота. Из постройки исчезли сварочный аппарат, тепловая 

6 апреля 2018, 10:17
Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном

Шестерых наркоторговцев будут судить в Отрадном

Прокуратура утвердила обвинительные заключения против шести членов банды наркоторговцев. Злоумышленники орудовали на территории города Отрадный. По информации следствия, они торговали героином, а деньги, полученные с помощью преступных схем, легализовали. Всего было «отмыто» 3,2 миллиона рублей.

Преступная деятельность организованной группы была пресечена 

6 апреля 2018, 09:35
Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области

Банду, которая грабила ветерана Великой Отечественной войны, будут судить в Самарской области

В Самарской области завершено расследование в отношении банды грабителей. Их жертвой дважды становилась женщина-ветеран Великой Отечественной войны, живущая в селе Сходнево Клявлинского района.

В первый раз преступники явились к потерпевшей в ноябре 2011 года. Они потребовали от женщины деньги. 
4 апреля 2018, 02:11
Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти

Женщина украла ноутбук у собутыльницы в Тольятти

Полицейские раскрыли кражу в Тольятти. За помощью к правоохранителям обратилась 30-летняя жительница Автозаводского района. По ее словам, она распивала с подругой спиртное, а после застолья обнаружила пропажу ноутбука. В преступлении женщина заподозрила свою собутыльницу, так как кроме нее перед кражей 

4 апреля 2018, 09:42
За посты в соцсети парень из Самарской области отправился в колонию

За посты в соцсети парень из Самарской области отправился в колонию

21-летний парень из Самарской области отправился в колонию за посты в соцсети. Обжаловать приговор Приволжского окружного военного суда в Верховном суде РФ Владимир Репин не смог. По данным силовиков, молодой человек размещал на своей странице «ВКонтакте» материалы, направленные на публичное 

21 февраля 2018, 03:25
Виновнику смертельного ДТП с автобусом Самара – Ижевск вынесли приговор

Виновнику смертельного ДТП с автобусом Самара – Ижевск вынесли приговор

2 июля прошлого года после столкновения с грузовиком сгорел автобус. Погибли 14 человек, среди них - четверо детей.
20 февраля 2018, 08:06
В Самарской области лжечернобылец незаконно получил 2 миллиона 300 тысяч рублей

В Самарской области лжечернобылец незаконно получил 2 миллиона 300 тысяч рублей

В Красноярском районном суде завершился процесс над 57-летним жителем региона. Он обвинялся в незаконном получении социальных выплат на основе поддельных документов.

Сотрудники Федеральной службы безопасности получили оперативную информацию на бывшего сотрудника летного отряда Куйбышевского авиационного завода (в настоящее время «Авиакор»). 
15 февраля 2018, 10:35
В Самаре осудили члена банды, которая похищала и пытала людей

В Самаре осудили члена банды, которая похищала и пытала людей

12 февраля в Самарском областном суде вынесли приговор 26-летнему Сергею Муравьеву. Мужчина вел свою преступную деятельность в составе банды, и имел за плечами сразу целый набор прегрешений перед законом.

По информации следствия, в состав группировки Муравьев вошел в 2016 году. Банда 

14 февраля 2018, 10:56
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