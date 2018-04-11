В Самарском областном суде завершился процесс над бывшим сотрудником полиции. 32-летний мужчина вступил в состав организованной преступной группировки, которая совершила серию нападений на жителей города.
По информации следствия, с 15 по 24 мая 2016 года бывший правоохранитель вместе с сообщниками совершил 14 преступлений в отношении 11 человек. У жертв, как правило, отбирали деньги, ценные вещи и документы. При этом в трех случаях члены группы похищали потерпевших и требовали у одного из них передать им 3 миллиона рублей.
Для достижения результата злоумышленники не гнушались применением насилия и пыток.
Со всеми обвинениями бывший правоохранитель согласился, поэтому дело в отношении него рассматривалось в особом порядке. В итоге, он получил 9 лет колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
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