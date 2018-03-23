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Материалы по теме:

Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой

Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой

В Ульяновске осудили местного жителя Сергея Гисматулина. Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.

Преступление произошло 14 сентября прошлого года. Мужчина, которого ранее судили за покушение на сбыт наркотиков, напился и попытался вынести товар из магазина на улице Кузоватовской. 

22 марта 2018, 07:23
Подозреваемый в принуждении 2 девушек к проституции‍ задержан в Самаре

Подозреваемый в принуждении 2 девушек к проституции‍ задержан в Самаре

В Самаре следователи возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Подозреваемый – 21-летнний парень, житель Самарской области. Потерпевшие – две несовершеннолетние девушки. Одна 2000 года рождения, другая - 2001-го. Обе – жительницы Самарской области. По версии силовиков, подозреваемый 

22 марта 2018, 03:28
Сюсин хочет УДО

Сюсин хочет УДО

Бывший депутат самарской городской думы Владимир Сюсин, которого суд приговорил к пяти годам заключения за покушение на мошенничество, может быть освобожден условно-досрочно. Такое право у него появилось после отбывания половины срока наказания, теперь решение за служителями Фемиды. Судебное заседание намечено 

22 марта 2018, 12:18
Деньги СОФЖИ арестовали

Деньги СОФЖИ арестовали

Областной Арбитражный суд вновь наложил арест на счета Самарского областного фонда жилья и ипотеки. «Замороженными» оказались свыше 14 миллионов рублей. Санкции введены в качестве обеспечительных мер по иску «Волжского социального банка», лишенного лицензии в конце 2013 года и находящегося сейчас 
20 марта 2018, 09:49
Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре

В Самаре вынесен приговор в отношении 36-летнего мужчины. Он обвинялся в совершении 12 краж.

По информации следствия, злоумышленник проникал в служебные помещения торговых центров и забирал оттуда вещи. Всего он причинил ущерб на сумму в 247 тысяч рублей. Кроме того, однажды 

20 марта 2018, 09:16
Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Стало известно процессуальное решение СК по смертельному пожару в жилом доме на улице Мориса Тореза в Самаре. Как уже рассказывала «ТЕРРА», трагедия произошла 17 февраля 2018 года.

Предположительно, в одной из квартир 46-го дома загорелись домашние вещи. Не исключено, 
15 марта 2018, 12:42
За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары

За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары

В Самаре 22-летний парень предстанет перед судом по обвинению в экстремистских призывах и разжигании вражды на национальной почве. По версии следствия в 2014-2015 годы молодой человек публиковал в Интернете экстремистские тексты и видео. В этих материалах эксперты установили «психолингвистические признаки 

14 марта 2018, 04:46
СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

В Сызрани сотрудники местного отдела СК начали проверку по факту обнаружения на месте пожара двух тел. В ведомстве подтвердили: погибшие – братья. Одному было 50 лет, второму 59. Как уже рассказывала «ТЕРРА», пожар произошел в понедельник, 12 марта, в 21:34. 
13 марта 2018, 11:47
Глава поселения незаконно получил из бюджета деньги на строительство своего дома

Глава поселения незаконно получил из бюджета деньги на строительство своего дома

Речь идет о главе сельского поселения Кошки Андрее Жданове. Его подозревают в покушении на мошенничество при получении выплат с использованием служебного положения, в особо крупном размере. По версии следствия, он подал фиктивные документы, чтобы добиться признания своей семьи нуждающейся в 

17 февраля 2017, 08:04
В Самаре осужден директор ГБУ

В Самаре осужден директор ГБУ "Туристическо-оздоровительный комплекс"

Суд Октябрьского района вынес приговор директору ГБУ "Туристическо-оздоровительный комплекс" Евгению Пуговкину. По версии следствия, он потребовал у руководства кафе "Сокольи горы", расположенного по соседству, 300 тысяч рублей за то, что общепит разместит мусорные контейнеры на подведомственной ему территории. На первой 
24 марта 2016, 09:42
Чиновнику из Чапаевска дали 3 года за взятку в 1,3 млн рублей

Чиновнику из Чапаевска дали 3 года за взятку в 1,3 млн рублей

В Самарской области одному из сотрудников администрации г. Чапаевска вынесли приговор. Дамир Гилячев, глава управления торговли, транспорта, связи и содействия развитию малого и среднего предпринимательства, признан виновным в покушении на мошенничество.

По версии следствия, подсудимый получил 1,2 млн рублей 
28 декабря 2015, 10:30
Бывший депутат Самарской губдумы Дмитрий Анищенко признан виновным в покушении на мошенничество

Бывший депутат Самарской губдумы Дмитрий Анищенко признан виновным в покушении на мошенничество

Экс-депутат Самарской губернской думы Дмитрий Анищенко приговорен к полутора годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима за покушение на мошенничество, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Преснинский районный суд Москвы. Анищенко был задержан сотрудниками московской полиции 

14 мая 2014, 01:09
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