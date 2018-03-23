В Самаре бывший полицейский признан виновным в покушении на мошенничество. Суд вынес приговор по делу экс-сотрудника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД. Мужчина занимал должность старшего инспектора отделения по исполнению административного законодательства отдела иммиграционного контроля. Согласно материалам уголовного дела, к нему обратилась женщина, чтобы избежать административной ответственности за незаконное привлечение к труду мигрантов. 24 октября прошлого года она передала обвиняемому деньги – 30 тысяч рублей, хотя у него не было "реальной возможности выполнить обещание". По решению суда экс-полицейский оштрафован на 100 тысяч рублей, сообщили в СУ СК России по Самарской области.
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Житель Ульяновска получил 3,5 года тюрьмы за избиение полицейского сковородкой
В Ульяновске осудили местного жителя Сергея Гисматулина. Его обвиняли в применении насилия в отношении представителя власти.
Преступление произошло 14 сентября прошлого года. Мужчина, которого ранее судили за покушение на сбыт наркотиков, напился и попытался вынести товар из магазина на улице Кузоватовской. …
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22 марта 2018, 07:23
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Подозреваемый в принуждении 2 девушек к проституции задержан в Самаре
В Самаре следователи возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Подозреваемый – 21-летнний парень, житель Самарской области. Потерпевшие – две несовершеннолетние девушки. Одна 2000 года рождения, другая - 2001-го. Обе – жительницы Самарской области. По версии силовиков, подозреваемый …
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22 марта 2018, 03:28
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Сюсин хочет УДО
Бывший депутат самарской городской думы Владимир Сюсин, которого суд приговорил к пяти годам заключения за покушение на мошенничество, может быть освобожден условно-досрочно. Такое право у него появилось после отбывания половины срока наказания, теперь решение за служителями Фемиды. Судебное заседание намечено …
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22 марта 2018, 12:18
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Деньги СОФЖИ арестовали
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20 марта 2018, 09:49
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Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре
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20 марта 2018, 09:16
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Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка
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15 марта 2018, 12:42
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За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары
В Самаре 22-летний парень предстанет перед судом по обвинению в экстремистских призывах и разжигании вражды на национальной почве. По версии следствия в 2014-2015 годы молодой человек публиковал в Интернете экстремистские тексты и видео. В этих материалах эксперты установили «психолингвистические признаки …
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14 марта 2018, 04:46
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СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани
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13 марта 2018, 11:47
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Глава поселения незаконно получил из бюджета деньги на строительство своего дома
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17 февраля 2017, 08:04
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В Самаре осужден директор ГБУ "Туристическо-оздоровительный комплекс"
Суд Октябрьского района вынес приговор директору ГБУ "Туристическо-оздоровительный комплекс" Евгению Пуговкину. По версии следствия, он потребовал у руководства кафе "Сокольи горы", расположенного по соседству, 300 тысяч рублей за то, что общепит разместит мусорные контейнеры на подведомственной ему территории. На первой …
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24 марта 2016, 09:42
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Чиновнику из Чапаевска дали 3 года за взятку в 1,3 млн рублей
В Самарской области одному из сотрудников администрации г. Чапаевска вынесли приговор. Дамир Гилячев, глава управления торговли, транспорта, связи и содействия развитию малого и среднего предпринимательства, признан виновным в покушении на мошенничество.
По версии следствия, подсудимый получил 1,2 млн рублей …
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28 декабря 2015, 10:30
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Бывший депутат Самарской губдумы Дмитрий Анищенко признан виновным в покушении на мошенничество
Экс-депутат Самарской губернской думы Дмитрий Анищенко приговорен к полутора годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима за покушение на мошенничество, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Преснинский районный суд Москвы. Анищенко был задержан сотрудниками московской полиции …
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14 мая 2014, 01:09