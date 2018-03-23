Мужчину, совершившего 12 краж из офисов и квартир, осудили в Самаре В Самаре вынесен приговор в отношении 36-летнего мужчины. Он обвинялся в совершении 12 краж. По информации следствия, злоумышленник проникал в служебные помещения торговых центров и забирал оттуда вещи. Всего он причинил ущерб на сумму в 247 тысяч рублей. Кроме того, однажды …