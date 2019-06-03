6
03
22
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram Одноклассники

Материалы по теме:

В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие

В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие

Блогер Дмитрий Павлов предупредил, что Самару опять атаковали фальшивые проверяющие. В Советском районе начали активно проверять счётчики, установленные на воду. Причём якобы инспекторы почему-то одевают куртку с логотипом своей фирмы перед входом в подъезд. Логотип на куртках "Единый ресурс". Но 
3 июня 2019, 05:27
Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина

В Сызрани сотрудники УФСБ России по Самарской области задержали с поличным члена местной организованной преступной группировки. Операция прошла в конце мая. У мужчины нашли 237 г порошка, который отправили на экспертизу. Специалисты установили, что в свертке находился героин. Сейчас жителя 
3 июня 2019, 05:18
Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током

В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали 
3 июня 2019, 04:25
В России могут отменить советские ГОСТы

В России могут отменить советские ГОСТы

В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов. Речь идет о государственных стандартах, принятых до 1991 года. Устаревшие требования мешают бизнесу и развитию экономики, поясняют в Росстандарте. Большинство требующих обновления норм относится к сфере добровольного применения. С 2012 года ведомство 

3 июня 2019, 03:28
В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников

В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, 
3 июня 2019, 03:23
В Самаре закрылись все «Пчелки» и «Карамели»

В Самаре закрылись все «Пчелки» и «Карамели»

В Самаре прекратили работу все магазины сетей «Пчелка» и «Карамель». Региональные ритейлеры, подконтрольные компании «Элит» Андрея Котельникова, закрылись в мае. По мнению специалистов, это связано с экспансией федеральных сетей, а также со снижением покупательской способности населения, пишет «Самарское обозрение». 
3 июня 2019, 02:27
Доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат

Доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат

Правительство Китая решило ввести ограничения на посещение туристами одного из отрезков Великой Китайской стены. Речь идет об участке Бадалин. Ежедневно туда смогут попадать не более 65 тысяч гостей.

Ограничения вводятся для удобства и безопасности гостей. Дело в том, что 
29 мая 2019, 02:48
В Самарской области компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за использования бренда Lada

В Самарской области компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за использования бренда Lada

Компанию «Лада-Экспорт» оштрафовали на 228 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака Lada, владельцем которого является «АвтоВАЗ», сообщает Самарское УФАС. Ведомство признало общество нарушившим «Закон о защите конкуренции». Поводом для возбуждения административного дела послужило обращение тольяттинского автогиганта. В нем заявители 
28 мая 2019, 07:51
В Сызрани бизнесмена поймали на торговле нелегальным спортивным питанием

В Сызрани бизнесмена поймали на торговле нелегальным спортивным питанием

Во время проверки в Сызрани внимание сотрудников надзорных ведомств привлек предприниматель, который продавал импортное спортивное питание с нарушением технических регламентов таможенного союза. Выяснилось, что на упаковке из 20 банок спортпита нет маскировочных ярлыков на русском языке, которые бы говорили о 

24 мая 2019, 11:26
Нижегородка «кинула» клиентов из Тольятти на деньги и турпутевки

Нижегородка «кинула» клиентов из Тольятти на деньги и турпутевки

В Тольятти осудили мошенницу из Нижнего Новгорода. 29-летняя женщина, сидя в декрете, решила заработать денег на любителях отдохнуть в теплых странах. Для этого злоумышленница создала страницу в соцсети, на которой разместила объявление о продаже турпутевок по низким ценам.

В итоге к 

23 апреля 2019, 02:05
Бункер Сталина хотят включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Бункер Сталина хотят включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО

 Управление госохраны объектов культурного наследия по Самарской области предложило включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО «Бункер Сталина» и земляной вал "Ново-Закамская черта" 18-го века. ЮНЕСКО - это международное спецучреждение при ООН по вопросам образования, науки и культуры. Согласно процедуре, памятник, 

23 апреля 2019, 12:22
В Италии откроется первый подводный ресторан

В Италии откроется первый подводный ресторан

В ближайшем будущем в Италии появится первый в стране подводный ресторан. Заведение планируется расположить на курорте Портофино в регионе Лигурия.

Разработчики проекта намерены сделать все, чтобы посетители получили самые яркие впечатления. Ресторан будет оборудован в морском бассейне на глубине 
17 апреля 2019, 03:51
И.о. руководителя департамента туризма Самарской области стала Аксана Чтецова

И.о. руководителя департамента туризма Самарской области стала Аксана Чтецова

Обязанности руководителя департамента туризма Самарской области исполняет Аксана Чтецова. Новый «и.о.» не первый год занимает пост заместителя главы этого ведомства, пишет «Самарское обозрение». Однако неясно, означает ли это назначение карьерный рост для нее в ближайшем будущем.
4 апреля 2019, 12:34
Решил отдохнуть: главный по туристам в Самарской области Михаил Мальцев покидает свой пост

Решил отдохнуть: главный по туристам в Самарской области Михаил Мальцев покидает свой пост

Понедельник, 1 апреля, может стать последним рабочим днем заместителя министра - руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Михаила Мальцева. Собственные источники «ТЕРРЫ» сообщили, что чиновник оставляет свой пост. Возможный преемник еще не выбран, рассматриваются различные кандидатуры. Сам Михаил Мальцев 
28 марта 2019, 09:32
Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае

Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае

В Самаре в мае впервые откроются два пятизвездочных отеля - Lotte и «7 авеню». Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» рассказал врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. Номерной фонд гостиниц и отелей в Самарской области 
23 апреля 2018, 01:26
К ЧМ-2018 гостиницы, прошедшие классификацию, могут получить налоговые льготы

К ЧМ-2018 гостиницы, прошедшие классификацию, могут получить налоговые льготы

Сейчас рассматривается возможность снижения для них налога на прибыль до 13,5%, заявил руководитель областного Департамента туризма Михаил Мальцев. Кроме того, отели могут освободить от имущественного налога. Подробности - в выпуске новостей на телеканале "ТЕРРА" в среду, 7 августа, в 12:30.
6 августа 2013, 04:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2019. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Наименование СМИ : Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 75404 от 01 апреля 2019 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Статус свидетельства : действующее. Форма распространения : сетевое издание. Территория распространения : Российская Федерация, зарубежные страны. Языки : русский.
Учредитель: Акционерное общество «Телерадиокомпания «ТЕРРА». Главный редактор: Курдов Евгений Александрович. Адрес: 443090, Самарская обл., г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 44А, 5 этаж. seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04.

Мы Вам перезвоним!

Наверх