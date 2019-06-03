Нижегородка «кинула» клиентов из Тольятти на деньги и турпутевки В Тольятти осудили мошенницу из Нижнего Новгорода. 29-летняя женщина, сидя в декрете, решила заработать денег на любителях отдохнуть в теплых странах. Для этого злоумышленница создала страницу в соцсети, на которой разместила объявление о продаже турпутевок по низким ценам. В итоге к …