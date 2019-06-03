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В блогах: Самару опять атаковали фальшивые проверяющие
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3 июня 2019, 05:27
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Члена ОПГ из Сызрани поймали с крупной партией героина
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3 июня 2019, 05:18
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Самарские следователи выяснят, кто виноват в падении детей с батута и ударах током
В Самарской области стартовали доследственные проверки из-за происшествий, которые случились с детьми в минувшие выходные. Напомним, что 1 июня около торгового центра в Центральном районе Тольятти от порыва ветра перевернулся батут, в котором играли маленькие дети. У них диагностировали …
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3 июня 2019, 04:25
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В России могут отменить советские ГОСТы
В России отменят около десяти тысяч советских ГОСТов. Речь идет о государственных стандартах, принятых до 1991 года. Устаревшие требования мешают бизнесу и развитию экономики, поясняют в Росстандарте. Большинство требующих обновления норм относится к сфере добровольного применения. С 2012 года ведомство …
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3 июня 2019, 03:28
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В Самаре вдоль Московского шоссе высадят 620 деревьев и 7 тысяч кустарников
В Самаре, видимо, поставлена точка в истории с высаженными на Московском шоссе туями: в понедельник, 3 июня, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов представил общественности схему высадки зеленых насаждений взамен засохших кустарников. Как говорилось ранее, …
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3 июня 2019, 03:23
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В Самаре закрылись все «Пчелки» и «Карамели»
В Самаре прекратили работу все магазины сетей «Пчелка» и «Карамель». Региональные ритейлеры, подконтрольные компании «Элит» Андрея Котельникова, закрылись в мае. По мнению специалистов, это связано с экспансией федеральных сетей, а также со снижением покупательской способности населения, пишет «Самарское обозрение». …
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3 июня 2019, 02:27
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Доступ туристов на Великую Китайскую стену ограничат
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29 мая 2019, 02:48
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В Самарской области компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей из-за использования бренда Lada
Компанию «Лада-Экспорт» оштрафовали на 228 тысяч рублей за незаконное использование товарного знака Lada, владельцем которого является «АвтоВАЗ», сообщает Самарское УФАС. Ведомство признало общество нарушившим «Закон о защите конкуренции». Поводом для возбуждения административного дела послужило обращение тольяттинского автогиганта. В нем заявители …
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28 мая 2019, 07:51
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В Сызрани бизнесмена поймали на торговле нелегальным спортивным питанием
Во время проверки в Сызрани внимание сотрудников надзорных ведомств привлек предприниматель, который продавал импортное спортивное питание с нарушением технических регламентов таможенного союза. Выяснилось, что на упаковке из 20 банок спортпита нет маскировочных ярлыков на русском языке, которые бы говорили о …
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24 мая 2019, 11:26
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Нижегородка «кинула» клиентов из Тольятти на деньги и турпутевки
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23 апреля 2019, 02:05
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Бункер Сталина хотят включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Управление госохраны объектов культурного наследия по Самарской области предложило включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО «Бункер Сталина» и земляной вал "Ново-Закамская черта" 18-го века. ЮНЕСКО - это международное спецучреждение при ООН по вопросам образования, науки и культуры. Согласно процедуре, памятник, …
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23 апреля 2019, 12:22
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В Италии откроется первый подводный ресторан
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17 апреля 2019, 03:51
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И.о. руководителя департамента туризма Самарской области стала Аксана Чтецова
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4 апреля 2019, 12:34
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Решил отдохнуть: главный по туристам в Самарской области Михаил Мальцев покидает свой пост
Понедельник, 1 апреля, может стать последним рабочим днем заместителя министра - руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Михаила Мальцева. Собственные источники «ТЕРРЫ» сообщили, что чиновник оставляет свой пост. Возможный преемник еще не выбран, рассматриваются различные кандидатуры. Сам Михаил Мальцев …
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28 марта 2019, 09:32
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Первые пятизвездочные отели Самары откроются в мае
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23 апреля 2018, 01:26
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К ЧМ-2018 гостиницы, прошедшие классификацию, могут получить налоговые льготы
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6 августа 2013, 04:33
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