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«Бункер S» Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 июля 2018г 
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Материалы по теме:

Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре

Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре

Региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре. По версии силовиков, преступление совершил 23-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Он уже дал признательные показания. По словам молодого человека, сначала он изнасиловал девочку, 

25 июля 2018, 10:30
В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика

В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика

В Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за гибели 11-летнего мальчика. Напомним, что 23 июля примерно в 19:30 компания подростков играла в заброшенных колхозных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка Кинельского района.

По версии 

24 июля 2018, 10:27
Сергей Гафуров и его подельники получили сроки за организацию нападения на человека в Самаре

Сергей Гафуров и его подельники получили сроки за организацию нападения на человека в Самаре

В Железнодорожном районном суде Самары завершился процесс над Сергеем Гафуровым и двумя его подельниками, Денисом Кавергиным и Игорем Семиным.

По версии следствия, в апреле 2016 года Гафуров предложил Семину подыскать кого-нибудь для нападения на 50-летнего жителя Самары. Семин согласился и с 

23 июля 2018, 02:09
Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери

Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери

В деле о жестоком убийстве 7-летней девочки в Самаре появился подозреваемый. По версии следствия, преступление мог совершить сожитель ее матери, сообщает ВолгаНьюс.

О предполагаемом преступнике известно, что он – уроженец Узбекистана. Мужчине 64 года, и он нигде официально 
23 июля 2018, 01:20
Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей

Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела против 40-летнего самарца. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, в декабре прошлого года мужчина предложил помощь своему приятелю, у которого возникли проблемы с законом, за 100 тысяч «договориться» с силовиками. Однако в январе на 

17 июля 2018, 01:56
В Тольятти бывшая начальница почты получила срок за кражу почти 200 тысяч рублей

В Тольятти бывшая начальница почты получила срок за кражу почти 200 тысяч рублей

В Тольятти осудили бывшую начальницу местного отделения «Почты России». Она обвинялась в присвоении денег с использованием служебного положения.

По версии следствия махинации проводились со средствами, которые предназначались для оплаты коммунальных услуг. Жители приносили деньги на почту. Их принимали и выдавали документы 

17 июля 2018, 10:45
2,5 года тюрьмы за экстремистские посты в соцсетях получил житель Самары

2,5 года тюрьмы за экстремистские посты в соцсетях получил житель Самары

Неосторожное поведение в социальных сетях привело жителя Самары на скамью подсудимых. По версии следствия, с 2013 по 2016 год мужчина размещал в интернете призывы к терроризму, а также информацию, унижающую людей, и возбуждающую ненависть по национальному признаку.

Оперативное сопровождение по уголовному 

16 июля 2018, 01:43
За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе

За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе

В Сызранском районе завершено расследование уголовного дела против главы села Троицкое. Мужчина подозревается в получении взятки.

По версии следствия, чиновник пообещал одному из предпринимателей посодействовать в заключении муниципального контракта на очистку полей от самосевных деревьев. За свои услуги злоумышленник попросил 46 

12 июля 2018, 11:33
Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы

Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы

Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы, об этом пишут "Известия". Таким образом ведомство намерено снизить уровень коррупции. Напомним, сейчас подобная практика существует в силовых ведомствах и вооруженных силах. Также, по действующим нормам, ротации подлежат руководящие сотрудники подразделений 
22 июня 2018, 02:43
Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов

Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов

В Самарской области осудили директора ООО «СантТрансСтрой» Виктора Щеголева и главного бухгалтера этой же фирмы Инну Вохмину. Они попали в поле зрения силовиков из-за уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты дела с 2010 по 2013 

19 июня 2018, 01:24
Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре

Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре

В Самаре завершился суд над бывшей заведующей детским садом №42. Она обвинялась в незаконном присвоении денег.

По версии следствия, женщина устроила воспитателем своего знакомого. Человек числился в штате, но своих обязанностей не исполнял. При этом ему начислялась зарплата. Деньги присваивала заведующая. 

15 июня 2018, 10:32
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