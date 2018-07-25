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Задержан подозреваемый в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре
Региональное управление Следственного комитета сообщило о задержании подозреваемого в зверском убийстве 7-летней девочки в Самаре. По версии силовиков, преступление совершил 23-летний мужчина, который жил в соседнем доме. Он уже дал признательные показания. По словам молодого человека, сначала он изнасиловал девочку, …
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25 июля 2018, 10:30
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В Самарской области ищут владельца гаража, в котором плита придавила 11-летнего мальчика
В Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» из-за гибели 11-летнего мальчика. Напомним, что 23 июля примерно в 19:30 компания подростков играла в заброшенных колхозных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка Кинельского района.
По версии …
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24 июля 2018, 10:27
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Сергей Гафуров и его подельники получили сроки за организацию нападения на человека в Самаре
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23 июля 2018, 02:09
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Зверское убийство 7-летней девочки в Самаре: ее мог задушить сожитель матери
В деле о жестоком убийстве 7-летней девочки в Самаре появился подозреваемый. По версии следствия, преступление мог совершить сожитель ее матери, сообщает ВолгаНьюс.
О предполагаемом преступнике известно, что он – уроженец Узбекистана. Мужчине 64 года, и он нигде официально …
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23 июля 2018, 01:20
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Самарец пообещал приятелю «отмазать» его от проблем с законом за 300 тысяч рублей
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17 июля 2018, 01:56
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В Тольятти бывшая начальница почты получила срок за кражу почти 200 тысяч рублей
В Тольятти осудили бывшую начальницу местного отделения «Почты России». Она обвинялась в присвоении денег с использованием служебного положения.
По версии следствия махинации проводились со средствами, которые предназначались для оплаты коммунальных услуг. Жители приносили деньги на почту. Их принимали и выдавали документы …
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17 июля 2018, 10:45
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2,5 года тюрьмы за экстремистские посты в соцсетях получил житель Самары
Неосторожное поведение в социальных сетях привело жителя Самары на скамью подсудимых. По версии следствия, с 2013 по 2016 год мужчина размещал в интернете призывы к терроризму, а также информацию, унижающую людей, и возбуждающую ненависть по национальному признаку.
Оперативное сопровождение по уголовному …
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16 июля 2018, 01:43
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За получение взятки будут судить главу села в Сызранском районе
В Сызранском районе завершено расследование уголовного дела против главы села Троицкое. Мужчина подозревается в получении взятки.
По версии следствия, чиновник пообещал одному из предпринимателей посодействовать в заключении муниципального контракта на очистку полей от самосевных деревьев. За свои услуги злоумышленник попросил 46 …
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12 июля 2018, 11:33
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Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы
Минтруд собирается стимулировать перевод госслужащих в другие регионы, об этом пишут "Известия". Таким образом ведомство намерено снизить уровень коррупции. Напомним, сейчас подобная практика существует в силовых ведомствах и вооруженных силах. Также, по действующим нормам, ротации подлежат руководящие сотрудники подразделений …
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22 июня 2018, 02:43
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Директор и главбух ООО «СантТрансСтрой» получили срок за неуплату 397 миллионов рублей налогов
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19 июня 2018, 01:24
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Почти полмиллиона рублей присвоила заведующая детсадом в Самаре
В Самаре завершился суд над бывшей заведующей детским садом №42. Она обвинялась в незаконном присвоении денег.
По версии следствия, женщина устроила воспитателем своего знакомого. Человек числился в штате, но своих обязанностей не исполнял. При этом ему начислялась зарплата. Деньги присваивала заведующая. …
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15 июня 2018, 10:32