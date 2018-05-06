6 мая в рамках 37 тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» встречались с краснодарской «Кубанью». Игра стала вторым тестовым матчем на стадионе «Самара Арена» и проходила в присутствии более, чем 42 тысяч зрителей.
Первый тайм проходил практически под полным контролем волжан. «Крылья» создали целый ряд острых моментов у ворот «Кубани», но долгое время не могли забить гол. Счет был открыт на 41-й минуте. Соболев сделал прострел с правого фланга и Сергей Корниленко в падении переправил мяч в ворота.
Второй тайм прошел без забитых мячей.
По итогам встречи «Крылья Советов» гарантировали себе второе место в первенстве ФНЛ по итогам сезона 2017/2018. От ближайшего преследователя, красноярского «Енисея» самарцы оторвались на 4 очка. А это значит, что сезон 2018/2019 волжане проведут в РФПЛ. Главная задача, поставленная перед клубом, выполнена!
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