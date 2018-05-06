Руководство футбольного клуба «Крылья Советов» начинает вести с игроками переговоры о снижении контрактов. Это связано с тем, что суммы вознаграждения в них прописаны в долларах и евро, которые за полгода подорожали практически вдвое. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» …