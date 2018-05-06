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Материалы по теме:

«Крылья Советов» открыли стадион «Самара Арена», собрали рекордную посещаемость и досрочно вышли в Премьер-лигу

«Крылья Советов» открыли стадион «Самара Арена», собрали рекордную посещаемость и досрочно вышли в Премьер-лигу

6 мая самарские футболисты устроили болельщикам такой праздник, равных которому не было уже очень много времени.
6 мая 2018, 11:47
«Крылья Советов» (Самара) - «Кубань» (Краснодар): прямая онлайн-трансляция второго тестового матча на стадионе «Самара Арена»

«Крылья Советов» (Самара) - «Кубань» (Краснодар): прямая онлайн-трансляция второго тестового матча на стадионе «Самара Арена»

6 мая 2018 года, несомненно, войдет в историю самарского футбола. Матч «Крылья Советов» - «Кубань» на стадионе «Самара Арена» обещает быть самым посещаемым для волжского клуба. Вторая тестовая игра будет проходить с полной загрузкой трибун, и все 40 с лишним 

6 мая 2018, 10:07
На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар)

На сайте trkterra.ru пройдет прямая онлайн-трансляция матча «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар)

6 мая на стадионе «Самара Арена» состоится второй тестовый матч. В рамках 37 тура первенства Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» примут краснодарскую «Кубань». Игра обещает быть рекордной по посещаемости для «Крыльев». Все 40 с лишним тысяч билетов уже раскуплены. Желающих 

4 мая 2018, 02:51
«Крылья Советов» обыграли «Ротор» со счетом 0:2

«Крылья Советов» обыграли «Ротор» со счетом 0:2

2 мая футболисты самарских «Крыльев Советов» играли на выезде с волгоградским «Ротором». Матч проходил в рамках 36-го тура первенства ФНЛ.

Счет был открыт уже на 14-й минуте. Дмитрий Ятченко сделал прострел в штрафную хозяев. Руслан Абазов попытался парировать удар в падении, 

3 мая 2018, 09:02
Аршавин вряд ли сыграет против «Зенита»

Аршавин вряд ли сыграет против «Зенита»

Аршавин не готов играть за "Кубань" против "Зенита". Краснодарская команда будет принимать питерцев на своём домашнем стадионе 17 октября. Интригу встрече добавляет возможное участие в ней бывшего полузащитника бело-голубых и лондонского "Арсенала" Андрея Аршавина. Этим летом он на год подписал 
8 октября 2015, 01:26
«Кубань» проиграла в Самаре «Крыльям Советов» 0:3 из-за «детских ляпов»

«Кубань» проиграла в Самаре «Крыльям Советов» 0:3 из-за «детских ляпов»

«Крылья Советов» одержали первую за 2,5 года крупную победу в рамках Российской футбольной Премьер-лиги и впервые выиграли на своем поле в нынешнем чемпионате. Белорусские легионеры самарской команды оказались сильнее недавних звезд российского футбола из краснодарской «Кубани».

Имена в футбол 
25 августа 2015, 01:27
«Крылья Советов» разгромили «Кубань» со счетом 3:0 в Самаре

«Крылья Советов» разгромили «Кубань» со счетом 3:0 в Самаре

Футболисты «Крыльев Советов» в понедельник, 24 августа, одержали первую домашнюю победу в сезоне. Накануне самарцы в рамках шестого тура чемпионата РФПЛ - 2015/2016 принимали на стадионе «Металлург» команду «Кубань» из Краснодара. За встречей с трибун «Металлурга» наблюдали более 14 тысяч 
25 августа 2015, 09:19
«Крылья Советов» хотят платить игрокам зарплату по курсу 45 рублей за доллар

«Крылья Советов» хотят платить игрокам зарплату по курсу 45 рублей за доллар

Руководство футбольного клуба «Крылья Советов» начинает вести с игроками переговоры о снижении контрактов. Это связано с тем, что суммы вознаграждения в них прописаны в долларах и евро, которые за полгода подорожали практически вдвое. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» 

29 января 2015, 04:10
Сергей Корниленко и Александр Амисулашвили покидают «Крылья Советов»

Сергей Корниленко и Александр Амисулашвили покидают «Крылья Советов»

Двое из наиболее высокооплачиваемых игроков самарского клуба «Крылья Советов» Сергей Корниленко и Александр Амисулашвили покидают команду. Об этом сообщил министр спорта Самарской области и председатель совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин.

Ранее сообщалось, что самарская команда уже лишилась 
10 июня 2014, 01:28
Форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прооперирован

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прооперирован

Нападающему самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Сергею Корниленко сделали операцию. Её проводили немецкие врачи в одной из клиник Мюнхена. Напомним, футболист получил серьезную травму колена в матче с «Динамо», который состоялся в Самаре 9 ноября и закончился поражением «Крыльев» со 

15 ноября 2013, 02:21
«Крылья Советов» продолжат тренировки без Веремко, Мухи и Корниленко

«Крылья Советов» продолжат тренировки без Веремко, Мухи и Корниленко

После матча с «Динамо» футболисты основного состава самарской команды «Крылья Советов» получили четыре выходных. Сегодня вечером игроки вернутся в Самару, чтобы завтра возобновить тренировки на клубной базе. Контрольных матчей до встречи с «Уралом» в Екатеринбурге 24 ноября не предусмотрено.

Петр Немов 

13 ноября 2013, 03:12
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