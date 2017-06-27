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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2017г 
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Материалы по теме:

В преддверии ЧМ-2018 сельские районы области ждут иностранных туристов

В преддверии ЧМ-2018 сельские районы области ждут иностранных туристов

В преддверии Чемпионата Мира по футболу 2018 года ряд сельских районов Самарской области готовятся принять туристов, как из российских регионов, так и из-за рубежа.
Туристы, решившие добраться до самарской глубинки, увидят и узнают много интересного. Например, в Исаклинском районе много 

26 июня 2017, 01:05
Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения

В Самарской области планируется развитие системы видеофиксации. До конца года  в регионе будет установлено около пятисот новых камер наблюдения. В Самаре они появятся на Московском шоссе, улице Ново-Садовой и в районе нового стадиона для ЧМ-2018, сообщили в региональном правительстве. По 

23 июня 2017, 11:15
По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора

По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора

Курортный сбор в размере 100 рублей с человека в день все-таки будет введен в Крыму, Алтайском крае, Ставропольском и Краснодарском. Депутаты Госдумы поддержали данную идею. Скоро закон примут в первом чтении. После этого документ доработают. Сейчас из текста сложно понять, 

22 июня 2017, 02:40
Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018

Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018

Фонд капитального ремонта Самарской области обнародовал в «Самарской газете» список ста первых домов, которые отремонтируют к ЧМ-2018. Речь идет о ремонте фасадов и кровли зданий, которые расположены на гостевых туристических маршрутах. Отметим, всего планируют обновить 238 домов.

г. 
21 июня 2017, 07:14
На Грушинском фестивале хотят сэкономить три миллиона

На Грушинском фестивале хотят сэкономить три миллиона

До старта фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина, который традиционно пройдет на Мастрюковских озерах в первые выходные июля, осталось меньше 10 дней. В этом году расходы на праздник оптимизированы. Если в 2016-м из различных источников потратили 18 миллионов рублей, то 

20 июня 2017, 05:22
Туристическая полиция может быть создана в Сочи, Петербурге и Казани

Туристическая полиция может быть создана в Сочи, Петербурге и Казани

Туристическая полиция может появиться в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при министерстве.
По его мнению, подразделение туристической полиции, которое образовалось в российской столице в 2014 году, зарекомендовало себя хорошо. 

16 июня 2017, 03:21
В Самаре провели пробную экскурсию для гостей ЧМ-2018

В Самаре провели пробную экскурсию для гостей ЧМ-2018

Вчера, 20 мая, в Самаре на местных жителях испытали пешеходную экскурсию, предназначенную для гостей города, которые наводнят его во время игр чемпионата мира.
 
Несколько десятков человек стартовали на площади Куйбышева. Экскурсии проводят аккредитованные профессиональные экскурсоводы с опытом работы. Проект 
21 мая 2017, 01:01
Туристы уплывают из Самары в Казань и Волгоград

Туристы уплывают из Самары в Казань и Волгоград

Самара попала в ТОП-10 городов, популярных у россиян для речного туризма. Как сообщает «ТурСтат», в первую десятку также включены Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, Саратов, Волгоград, Астрахань и Ульяновск. Круиз на теплоходе в эти города обходится в среднем 
3 мая 2017, 02:48
Полицейские в броне и с автоматами вышли на дороги Тольятти

Полицейские в броне и с автоматами вышли на дороги Тольятти

В четверг, 20 апреля, на улицах Тольятти видели полицейских в боевом снаряжении. По словам очевидцев, на силовиках были каски и бронежилеты, они были вооружены автоматами. В социальной сети появилось фото.

В местной госавтоинспекции заявили, что беспокоиться не надо. В 
20 апреля 2017, 11:06
В Тольятти девочка случайно ранила себя из травматического пистолета отца

В Тольятти девочка случайно ранила себя из травматического пистолета отца

Двое тольяттинских полицейских оказали срочную помощь девочке, получившей ранение в голову. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 3 апреля. Сотрудники ГИБДД капитан полиции Анатолий Голубев и лейтенант полиции Михаил Шорин находились на маршруте патрулирования, когда к ним подъехал автомобиль Lada 
4 апреля 2017, 04:55
В Самару на ЧМ-2018 приедут 11,5 тысячи силовиков

В Самару на ЧМ-2018 приедут 11,5 тысячи силовиков

Для обеспечения безопасности во время ЧМ-2018 в Самару из других регионов приедут 10 тысяч полицейских и 1500 бойцов Росгвардии. Полицейских разместят в общежитиях самарских университетов, «гвардейцам» предоставят комнаты в общежитиях ссузов. Об этом сообщили на совещании, посвященном проведению ЧМ-2018.
3 марта 2017, 01:41
В Самаре парень показывал опасные трюки на балконе 11-го этажа

В Самаре парень показывал опасные трюки на балконе 11-го этажа

В Самаре молодой человек заперся в чужой квартире, вызвал спасателей и, рискуя разбиться насмерть, свесился с балкона 11-го этажа. Инцидент произошел в жилом доме, расположенном на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. На месте работали сотрудники МЧС, полицейские и медики. 

1 марта 2017, 01:09
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