В Самаре к ЧМ-2018 полицейских, экскурсоводов и водителей подготовят к общению с иностранцами, пишет «Самарская газета». Слушателям курсов предстоит освоить сравнительно небольшой объем знаний. После обучения они смогут по-простому объясниться с гостями, посоветовать для посещения культурные объекты и достопримечательности или просто указать дорогу. Для полицейских, видимо, придется несколько углубить программу, включив в нее правоохранительную тематику. Обучение начнется в следующем году, чтобы слушатели не подрастеряли знания до мундиаля, который стартует в июне. К тому же сначала самарские учителя английского языка должны пройти подготовку, чтобы вести такие курсы. Как пояснили в городском департаменте образования, школьные и вузовские учебные программы не рассчитаны на краткосрочное обучение. Курсы проводят для того, чтобы человек мог овладеть основами языка, необходимыми для простого общения. Здесь не нужны знания грамматики, упор идет на лексику. По этой причине надо переподготовить учителей. Занятия для них начнутся осенью этого года. Их проведут на базе пяти учебных учреждений Самары. Также языковые курсы будут проходить 11-классники, которые станут волонтерами. Конечно, не все поголовно полицейские и работники общественного транспорта пройдут эти курсы. К маршрутам первой категории, которые и будут в основном перевозить гостей города, относятся 24. Планируется сделать упор на обучение водителей и кондукторов, работающих на этих направлениях. Курсы английского будут организованы во внерабочее время.
|
В преддверии ЧМ-2018 сельские районы области ждут иностранных туристов
|
26 июня 2017, 01:05
|
Улыбнитесь, вас снимают: на самарских объектах установят еще 500 камер наблюдения
|
23 июня 2017, 11:15
|
По 100 рублей с человека ежедневно: в Госдуме поддержали идею курортного сбора
|
22 июня 2017, 02:40
|
Кому сделают ремонт: появился список самарских домов, которые обновят к ЧМ-2018
Фонд капитального ремонта Самарской области обнародовал в «Самарской газете» список ста первых домов, которые отремонтируют к ЧМ-2018. Речь идет о ремонте фасадов и кровли зданий, которые расположены на гостевых туристических маршрутах. Отметим, всего планируют обновить 238 домов.
г. …
|
21 июня 2017, 07:14
|
На Грушинском фестивале хотят сэкономить три миллиона
|
20 июня 2017, 05:22
|
Туристическая полиция может быть создана в Сочи, Петербурге и Казани
Туристическая полиция может появиться в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при министерстве.
|
16 июня 2017, 03:21
|
В Самаре провели пробную экскурсию для гостей ЧМ-2018
Вчера, 20 мая, в Самаре на местных жителях испытали пешеходную экскурсию, предназначенную для гостей города, которые наводнят его во время игр чемпионата мира.
Несколько десятков человек стартовали на площади Куйбышева. Экскурсии проводят аккредитованные профессиональные экскурсоводы с опытом работы. Проект …
|
21 мая 2017, 01:01
|
Туристы уплывают из Самары в Казань и Волгоград
Самара попала в ТОП-10 городов, популярных у россиян для речного туризма. Как сообщает «ТурСтат», в первую десятку также включены Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, Саратов, Волгоград, Астрахань и Ульяновск. Круиз на теплоходе в эти города обходится в среднем …
|
3 мая 2017, 02:48
|
Полицейские в броне и с автоматами вышли на дороги Тольятти
|
20 апреля 2017, 11:06
|
В Тольятти девочка случайно ранила себя из травматического пистолета отца
Двое тольяттинских полицейских оказали срочную помощь девочке, получившей ранение в голову. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел 3 апреля. Сотрудники ГИБДД капитан полиции Анатолий Голубев и лейтенант полиции Михаил Шорин находились на маршруте патрулирования, когда к ним подъехал автомобиль Lada …
|
4 апреля 2017, 04:55
|
В Самару на ЧМ-2018 приедут 11,5 тысячи силовиков
Для обеспечения безопасности во время ЧМ-2018 в Самару из других регионов приедут 10 тысяч полицейских и 1500 бойцов Росгвардии. Полицейских разместят в общежитиях самарских университетов, «гвардейцам» предоставят комнаты в общежитиях ссузов. Об этом сообщили на совещании, посвященном проведению ЧМ-2018.
|
3 марта 2017, 01:41
|
В Самаре парень показывал опасные трюки на балконе 11-го этажа
|
1 марта 2017, 01:09