Туристическая полиция может быть создана в Сочи, Петербурге и Казани Туристическая полиция может появиться в Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. Об этом рассказал глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании Общественного совета при министерстве.

По его мнению, подразделение туристической полиции, которое образовалось в российской столице в 2014 году, зарекомендовало себя хорошо. …