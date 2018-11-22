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Материалы по теме:

В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны

В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны

Самарчанка Жанна Скокова рассказала в "Инстаграме", что в Самаре прошла выставка художников уличной волны. Площадкой стала "Экспо-Волга". Пространство превратилось в настоящий центр современного искусства. Старые и новые лица, холсты, плакаты, инсталляции, объекты из гипса. На этом команда не планирует 
22 ноября 2018, 07:13
В блогах: покушение на миражи самарской колбасы

В блогах: покушение на миражи самарской колбасы

Блогер Игорь Кондратьев раскритиковал инициативу властей ввести акциз на колбасные изделия, бекон и сосиски. "Если Госдума ее одобрит, то под самый сильный удар попадут такие предприятия переработки, как оставшиеся в сельских районах региона 6 РАПО, компания "Фон Бекон" (хотя она 
22 ноября 2018, 07:09
В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей

В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей

В Самаре объявлены торги на выполнение I очереди строительно-монтажных работ по реконструкции здания для Шестого кассационного суда в областной столице. Подрядчика ищет региональное управление капитального строительства. Напомним, что ранее суд решили разместить в долгострое с подземным паркингом, который находится в 
22 ноября 2018, 05:09
Вечером Тольятти

Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром

Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный 
22 ноября 2018, 04:47
Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров

Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров

Прямо сейчас сотрудники оперативного ведомства тушат пламя в заброшенной воинской части, расположенной на пересечении улиц Масленникова и Гая. По оперативной информации, площадь пожара составляет 500 кв. м. Первый сигнал о возгорании поступил в 14:58, пожару был присвоен повышенный ранг сложности 
22 ноября 2018, 04:32
Castorama уходит из России

Castorama уходит из России

Британская Castorama объявила об уходе из России. Одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта закроет все свои магазины в России, в том числе в Самаре и Тольятти. Сейчас их в нашей 
22 ноября 2018, 12:01
У Самарской области появилась символика для товаров местного производства

У Самарской области появилась символика для товаров местного производства

У Самарской области появился свой логотип -теперь он будет размещаться на всех товарах, которые производятся в нашем регионе. Графические изображения и описание региональной символики товаров опубликовал областной департамент туризма. В его основе туристический логотип города, который создали перед чемпионатом мира 
11 октября 2018, 10:33
Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата

Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата

Заработная плата в первом полугодии 2018 года увеличилась во всех субъектах России, однако темпы роста существенно отличались. Кроме того, в регионах серьезно разнятся уровени зарплат и цен, что определяет различия в покупательной способности зарплаты, то есть отношение к фиксированному набору 
1 октября 2018, 12:05
В России утвердили список приоритетной экспортной продукции

В России утвердили список приоритетной экспортной продукции

Для поддержки российского несырьевого экспорта правительство утвердило перечень товаров и услуг, которым правительство собирается уделять наибольшее внимание. В список, в частности, занесена продукция гражданского машиностроения, а также металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, легкой и медицинской промышленности, агропромышленного и леспрома.
Вместе с тем, 

18 июля 2017, 05:29
Музей неудачных товаров: В Швеции представлена необычная экспозиция

Музей неудачных товаров: В Швеции представлена необычная экспозиция

В шведском Хельсингборге с населением 130 тысяч человек появился необычный музей, где собраны самые коммерчески неудачные товары. Идея принадлежит местному жителю Самуэлю Уэсту.
В числе экспонатов называют предшественника планшетов – компьютер Apple Newton, появившийся в 1993 году, с сенсорным дисплеем 

14 июня 2017, 11:28
Apple вянет

Apple вянет

В III квартале 2013 г. доля Apple на мировом рынке планшетов составила 29,6% против 40,2% по итогам аналогичного периода 2012 г., следует из отчета IDC. В натуральном выражении отгрузки Apple iPad выросли всего на 0,6% до 14,1 млн, сообщают "Ведомости". 

1 ноября 2013, 11:42
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