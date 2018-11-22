|
В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны
Самарчанка Жанна Скокова рассказала в "Инстаграме", что в Самаре прошла выставка художников уличной волны. Площадкой стала "Экспо-Волга". Пространство превратилось в настоящий центр современного искусства. Старые и новые лица, холсты, плакаты, инсталляции, объекты из гипса. На этом команда не планирует …
|
22 ноября 2018, 07:13
|
В блогах: покушение на миражи самарской колбасы
|
22 ноября 2018, 07:09
|
В Самаре здание для Шестого кассационного суда реконструируют за 941 млн рублей
В Самаре объявлены торги на выполнение I очереди строительно-монтажных работ по реконструкции здания для Шестого кассационного суда в областной столице. Подрядчика ищет региональное управление капитального строительства. Напомним, что ранее суд решили разместить в долгострое с подземным паркингом, который находится в …
|
22 ноября 2018, 05:09
|
Вечером Тольятти "накроет" метель с сильным ветром
Вечером в четверг, 22 ноября, погода в Тольятти может резко ухудшиться. Мэрия Автограда предупреждает горожан о неблагоприятных метеоусловиях. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня вечером в Тольятти и в Ставропольском районе усилится юго-западный и западный …
|
22 ноября 2018, 04:47
|
Площадь пожара в заброшенной воинской части в Самаре составляет 500 кв. метров
|
22 ноября 2018, 04:32
|
Castorama уходит из России
Британская Castorama объявила об уходе из России. Одна из крупнейших в Европе сетей гипермаркетов по продаже товаров для дома, дачи и ремонта закроет все свои магазины в России, в том числе в Самаре и Тольятти. Сейчас их в нашей …
|
22 ноября 2018, 12:01
|
У Самарской области появилась символика для товаров местного производства
У Самарской области появился свой логотип -теперь он будет размещаться на всех товарах, которые производятся в нашем регионе. Графические изображения и описание региональной символики товаров опубликовал областной департамент туризма. В его основе туристический логотип города, который создали перед чемпионатом мира …
|
11 октября 2018, 10:33
|
Эксперты рассказали, в каких регионах России больше всего выросла зарплата
|
1 октября 2018, 12:05
|
В России утвердили список приоритетной экспортной продукции
Для поддержки российского несырьевого экспорта правительство утвердило перечень товаров и услуг, которым правительство собирается уделять наибольшее внимание. В список, в частности, занесена продукция гражданского машиностроения, а также металлообрабатывающей, химической, фармацевтической, легкой и медицинской промышленности, агропромышленного и леспрома.
|
18 июля 2017, 05:29
|
Музей неудачных товаров: В Швеции представлена необычная экспозиция
В шведском Хельсингборге с населением 130 тысяч человек появился необычный музей, где собраны самые коммерчески неудачные товары. Идея принадлежит местному жителю Самуэлю Уэсту.
|
14 июня 2017, 11:28
|
Apple вянет
|
1 ноября 2013, 11:42