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«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре автомобилист на «Гранте» протаранил остановку

В Самаре автомобилист на «Гранте» протаранил остановку

В среду вечером, 5 декабря, произошла нестандартная авария на улице Аэродромной. Там столкнулись иномарка BMW и отечественная «Лада Гранта». По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки начал разворачиваться, но не уступил дорогу иномарке. «Лада Гранта» получила удар в правую часть и 
6 декабря 2018, 09:27
Кадровый голод: в Самаре дефицит водителей трамваев и кондукторов

Кадровый голод: в Самаре дефицит водителей трамваев и кондукторов

В Самаре острая нехватка водителей трамваев и троллейбусов, а также кондукторов, сообщает муниципальное "Трамвайно-троллейбусное управление".

"Подвижной состав есть. Но не хватает водителей и кондукторов. Мы об этом уже много раз говорили, но ситуация не улучшается. В настоящий момент очень 
6 декабря 2018, 09:15
Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»

Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»

Возможно, от микрорайона «Кошелев-Парк» до стадиона «Самара Арена» будет запущен автобусный маршрут. Сейчас сотрудники министерства транспорта прорабатывают эту возможность, изучают спрос и перспективы, пишет samru.ru. Планируется, что транспорт будет следовать от «Кошелев-Парка» до поселка Петра Дубрава, затем выезжать на 
6 декабря 2018, 08:41
Застроят ли парк 60-летия Советской власти в Самаре?

Застроят ли парк 60-летия Советской власти в Самаре?

В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-летия Советской власти.

Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в 
5 декабря 2018, 10:12
Несчастливый парк Металлургов: подробности громкого уголовного дела

Несчастливый парк Металлургов: подробности громкого уголовного дела

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах при реконструкции парка имени 50 лет Октября, также известного как парк Металлургов. По версии следователей, за счет завышения объемов и подписания фиктивных актов выполненных работ сотрудниками муниципального учреждения 
5 декабря 2018, 08:35
Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA

Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.

- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов 
5 декабря 2018, 01:37
Что изменится после дачной реформы в России

Что изменится после дачной реформы в России

Российские дачники продолжают жить в ожидании своей ликвидации как явления. Уже с 1 января в силу вступит закон, который вычеркнет этот термин из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества. 
 
Пока объединения дачников, садоводов и огородников могут существовать 
5 декабря 2018, 01:13
Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ

Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ

В эти минуты в Самарской губернской думе началось внеочередное заседание комитета по бюджету. Главный вопрос - рассмотрение поправок в бюджет 63-го региона на 2019 год перед рассмотрением его во 2-м чтении. Внесено 429 поправок на сумму 86,1 млрд рублей. Учесть 
4 декабря 2018, 02:19
В блогах: в Сызрани

В блогах: в Сызрани "Пятерочка" получила грамоту "Самый просроченный магазин"

Активисты "Скорой Молодёжной Помощи" решили через "ВК" пожаловаться в Москву на самый "просроченный" магазин в Сызрани. Сомнительный титул достался "Пятерочке" в Пролетарском переулке. Торговый объект получит "малиновую" грамоту "Самый просроченный магазин". В злополучной "Пятерочке" это уже пятый рейд за 
30 ноября 2018, 08:45
Самарские антимонопольщики занялись елочными базарами

Самарские антимонопольщики занялись елочными базарами

Областное Управление ФАС уличило мэрию Самары и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении антимонопольного законодательства при организации елочных базаров. В ведомство пожаловалась одна из компаний, которая сообщила, что МУП заключает договоры на размещение нестационарных торговых объектов на территории города 
29 ноября 2018, 09:00
В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь

В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь

В России сразу в 2,5 раза может сократиться число магазинов, торгующих алкоголем. Экспертный совет при правительстве страны предложил  установить лимит подобных торговых объектов в зависимости от численности населения региона и его площади. Предположительно - до 50 точек на каждые 100 
7 ноября 2018, 10:08
В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей

Во вторник, 6 ноября, в областной столице выставили на продажу торговый центр «Мелодия», расположенный на проспекте Ленина. Объект недвижимости готовы отдать новому собственнику за 299 млн рублей. Помимо торгового центра площадью 5,38 тыс. кв.м владелец получит земельный участок площадью 10,5 
6 ноября 2018, 04:37
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