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В Самаре автомобилист на «Гранте» протаранил остановку
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6 декабря 2018, 09:27
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Кадровый голод: в Самаре дефицит водителей трамваев и кондукторов
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6 декабря 2018, 09:15
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Новый маршрут могут пустить от «Кошелев-Парка» до «Самара Арены»
Возможно, от микрорайона «Кошелев-Парк» до стадиона «Самара Арена» будет запущен автобусный маршрут. Сейчас сотрудники министерства транспорта прорабатывают эту возможность, изучают спрос и перспективы, пишет samru.ru. Планируется, что транспорт будет следовать от «Кошелев-Парка» до поселка Петра Дубрава, затем выезжать на …
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6 декабря 2018, 08:41
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Застроят ли парк 60-летия Советской власти в Самаре?
В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-летия Советской власти.
Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в …
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5 декабря 2018, 10:12
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Несчастливый парк Металлургов: подробности громкого уголовного дела
В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупных размерах при реконструкции парка имени 50 лет Октября, также известного как парк Металлургов. По версии следователей, за счет завышения объемов и подписания фиктивных актов выполненных работ сотрудниками муниципального учреждения …
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5 декабря 2018, 08:35
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Самарские «Крылья Советов» получат 82 тысячи долларов от FIFA
Международная федерация футбола (FIFA) опубликовала официальный циркуляр о выплатах российским и зарубежным клубам по итогам ЧМ-2018. В списке всего 416 команд, между ними распределят 209 миллионов долларов в качестве программы клубных пособий.
- Ответственность ФИФА заключается в перераспределении доходов …
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5 декабря 2018, 01:37
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Что изменится после дачной реформы в России
Российские дачники продолжают жить в ожидании своей ликвидации как явления. Уже с 1 января в силу вступит закон, который вычеркнет этот термин из российского законодательства. В документах останутся лишь садовые и огороднические товарищества.
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5 декабря 2018, 01:13
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Комитет по бюджету Самарской губдумы рассматривает поправки в главный финансовый документ
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4 декабря 2018, 02:19
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В блогах: в Сызрани "Пятерочка" получила грамоту "Самый просроченный магазин"
Активисты "Скорой Молодёжной Помощи" решили через "ВК" пожаловаться в Москву на самый "просроченный" магазин в Сызрани. Сомнительный титул достался "Пятерочке" в Пролетарском переулке. Торговый объект получит "малиновую" грамоту "Самый просроченный магазин". В злополучной "Пятерочке" это уже пятый рейд за …
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30 ноября 2018, 08:45
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Самарские антимонопольщики занялись елочными базарами
Областное Управление ФАС уличило мэрию Самары и муниципальное предприятие «Ярмарки Самары» в нарушении антимонопольного законодательства при организации елочных базаров. В ведомство пожаловалась одна из компаний, которая сообщила, что МУП заключает договоры на размещение нестационарных торговых объектов на территории города …
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29 ноября 2018, 09:00
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В России станет в 2,5 раза меньше магазинов, продающих алкоголь
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7 ноября 2018, 10:08
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В Самаре ТЦ «Мелодия» продают за 299 млн рублей
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6 ноября 2018, 04:37