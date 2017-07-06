Центробанк предлагает отзывать лицензии без лишних формальностей. Регулятор намерен расширить права на так называемое профессиональное суждение. Это даст ему возможность применять надзорные меры даже при отсутствии формальных доказательств нарушения закона. Соответствующий законопроект рассмотрят в Госдуме. Сейчас без жестко регламентированных аргументов ЦБ ничего не может сделать, даже если по косвенным признакам видно, что банк пользуется пробелом в законодательстве или искусно его обходит. Например, когда кредитное учреждение оформляется на «зицпредседателей», а его капитал формируется по длинной цепочке переводов, так что невозможно установить первоисточник средств; или когда банк выдает ссуду компании с запутанной структурой владения, которая может принадлежать его же собственникам.
|
Теперь не скроешься: Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам
Сотовые операторы в ближайшее время станут обмениваться сведениями о владельцах сим-карт с кредитно-финансовыми учреждениями. Это будет осуществляться через единый сервер, обслуживаемый Центральным НИИ связи при Минкомсвязи.
|
6 июля 2017, 12:17
|
Коллекторы недополучили долгов
С января по июнь текущего года российские банки продали коллекторам проблемные кредиты на 119 млрд. рублей. Это почти на 30% меньше, чем за аналогичный период 2016-го, сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Коллекторы ожидают восстановления продаж во 2-м полугодии, однако …
|
5 июля 2017, 09:00
|
Бывшему банкиру придется побыть ждуном
В Ленинском районном суде Самары не стали выносить приговор бывшему первому вице-президенту «Волго-Камского банка» Олегу Назарову, хотя изначально это планировалось сделать во вторник. Как сообщили «ТЕРРЕ» в секретариате, судья удалился в совещательную комнату, а оглашение приговора отложил на 21 июля …
|
5 июля 2017, 12:17
|
Межтопэнергобанк начал закрывать офисы
В разных городах России начали закрываться офисы московского Межтопэнергобанка. В финансовой организации заявили о проблемах с ликвидностью, пишут «Ведомости». Впрочем, офисы в Самаре пока работают - в консультационном режиме, уточнили в банке. Клиент банка может узнать о состоянии своего …
|
5 июля 2017, 10:36
|
Добро пожаловаться: Магазины хотят лишать лицензии за отказ выдать книгу жалоб
Законопроект о лишении торговых точек лицензий при отказе предоставлять покупателям жалобную книгу собираются одобрить в Совете Федераций. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на комитет по аграрно-продовольственной политике.
|
22 июня 2017, 05:23
|
Осторожно - подделка: Банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
В банкоматах с дешевыми моделями приемных устройств увеличилось количество поддельных купюр. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на представителей Центробанка.
|
21 июня 2017, 09:09
|
ЦБ предложил считать биткоин цифровым товаром
Такие криптовалюты, как биткоин, могут быть признаны цифровым товаром. Вследствие этого они подпадут под соответствующие налоги. Об этом заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
|
26 мая 2017, 11:28
|
ЦБ предложил изменить порядок расчета стоимости ОСАГО
|
24 мая 2017, 11:42
|
ЦБ снизил ключевую ставку
Сегодня, как и ожидали финансовые аналитики, Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых.
|
28 апреля 2017, 03:10
|
Банк «Образование» остался без лицензии
Центробанк лишил лицензии столичный банк "Образование", представленный филиалами и сетью банкоматов в Самаре и Тольятти.
В сообщении регулятора говорится, что проблемы у кредитного учреждения возникли вследствие крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества активов. В нем кредитовались компании, которые не вели реальной …
|
21 апреля 2017, 11:11
|
ЦБ забрал лицензии у четырех банков
|
3 марта 2017, 12:43
|
Российский Центробанк в четверг отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций
Кроме того, он ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания ВТБ-Страхование временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два месяца на устранение выявленных нарушений. В частности, страховщик обязан прекратить навязывать клиентам дополнительные услуги. …
|
29 декабря 2016, 02:28