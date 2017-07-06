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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 июля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 июня 2017г 
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Теперь не скроешься: Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам

Теперь не скроешься: Информация о владельцах сим-карт станет доступна банкам

Сотовые операторы в ближайшее время станут обмениваться сведениями о владельцах сим-карт с кредитно-финансовыми учреждениями. Это будет осуществляться через единый сервер, обслуживаемый Центральным НИИ связи при Минкомсвязи.
Новшество вводится с той целью, чтобы минимизировать риски мошенничества для клиентов. По запросу банков 

6 июля 2017, 12:17
Коллекторы недополучили долгов

Коллекторы недополучили долгов

С января по июнь текущего года российские банки продали коллекторам проблемные кредиты на 119 млрд. рублей. Это почти на 30% меньше, чем за аналогичный период 2016-го, сообщает Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств. Коллекторы ожидают восстановления продаж во 2-м полугодии, однако 

5 июля 2017, 09:00
Бывшему банкиру придется побыть ждуном

Бывшему банкиру придется побыть ждуном

В Ленинском районном суде Самары не стали выносить приговор бывшему первому вице-президенту «Волго-Камского банка» Олегу Назарову, хотя изначально это планировалось сделать во вторник. Как сообщили «ТЕРРЕ» в секретариате, судья удалился в совещательную комнату, а оглашение приговора отложил на 21 июля 

5 июля 2017, 12:17
Межтопэнергобанк начал закрывать офисы

Межтопэнергобанк начал закрывать офисы

В разных городах России начали закрываться офисы московского Межтопэнергобанка. В финансовой организации заявили о проблемах с ликвидностью, пишут «Ведомости». Впрочем, офисы в Самаре пока работают - в консультационном режиме, уточнили в банке. Клиент банка может узнать о состоянии своего 
5 июля 2017, 10:36
Добро пожаловаться: Магазины хотят лишать лицензии за отказ выдать книгу жалоб

Добро пожаловаться: Магазины хотят лишать лицензии за отказ выдать книгу жалоб

Законопроект о лишении торговых точек лицензий при отказе предоставлять покупателям жалобную книгу собираются одобрить в Совете Федераций. Об этом рассказывают российские СМИ со ссылкой на комитет по аграрно-продовольственной политике.
По мнению парламентариев, такие требования помогут посетителям магазинов, торговых центров, а 

22 июня 2017, 05:23
Осторожно - подделка: Банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры

Осторожно - подделка: Банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры

В банкоматах с дешевыми моделями приемных устройств увеличилось количество поддельных купюр. Об этом рассказывают отечественные агентства со ссылкой на представителей Центробанка.
Согласно установкам регулятора, купюроприемникам надлежит проверять банкноты на подлинность по четырем критериям. Как показывает практика, во многих случаях эти 

21 июня 2017, 09:09
ЦБ предложил считать биткоин цифровым товаром

ЦБ предложил считать биткоин цифровым товаром

Такие криптовалюты, как биткоин, могут быть признаны цифровым товаром. Вследствие этого они подпадут под соответствующие налоги. Об этом заявила зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Необходимость ввести биткоин в налогооблагаемую зону объясняется тем, что виртуальные деньги не обеспечены золотом, а их 

26 мая 2017, 11:28
ЦБ предложил изменить порядок расчета стоимости ОСАГО

ЦБ предложил изменить порядок расчета стоимости ОСАГО

Центробанк выступил с инициативой изменить порядок расчета стоимости полиса ОСАГО исходя из возраста и стажа водителей. Об этом информируют российские агентства.
Как отмечается в проекте, водителей более детально распределят по возрасту и стажу. К этим категориям будут относиться коэффициенты, на 

24 мая 2017, 11:42
ЦБ снизил ключевую ставку

ЦБ снизил ключевую ставку

Сегодня, как и ожидали финансовые аналитики, Центробанк снизил  ключевую ставку на 50 базисных пунктов - до 9,25% годовых.
Регулятор сообщает, что совет директоров отмечает приближение инфляции к целевому уровню и продолжающееся снижение инфляционных ожиданий, а также восстановление экономической активности. Вместе 

28 апреля 2017, 03:10
Банк «Образование» остался без лицензии

Банк «Образование» остался без лицензии

Центробанк лишил лицензии столичный банк "Образование", представленный филиалами и сетью банкоматов в Самаре и Тольятти.

В сообщении регулятора говорится, что проблемы у кредитного учреждения возникли вследствие крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества активов. В нем кредитовались компании, которые не вели реальной 

21 апреля 2017, 11:11
ЦБ забрал лицензии у четырех банков

ЦБ забрал лицензии у четырех банков

В пятницу, 3 марта, Центробанк отозвал лицензии сразу у четырех российских кредитных учреждений. Один из них московский - это Межрегиональный почтовый банк. Еще три базируются в Татарстане. Это «Татфондбанк», «ИнтехБанк» и «Анкор Банк».

По информации ЦБ, по состоянию на 1 января 

3 марта 2017, 12:43
Российский Центробанк в четверг отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций

Российский Центробанк в четверг отозвал лицензии сразу у нескольких отечественных финансовых организаций

Кроме того, он ограничил в праве оказания услуг крупнейшую группу ВТБ. Ее дочерняя компания ВТБ-Страхование временно лишилась права работать в системе ОСАГО. У организации есть два месяца на устранение выявленных нарушений. В частности, страховщик обязан прекратить навязывать клиентам дополнительные услуги. 

29 декабря 2016, 02:28
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